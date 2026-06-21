El barrio favorito de los españoles en Arabia Saudí: la Embajada como centro, residencias de lujo y una gastronomía internacional

El barrio diplomático de Arabia Saudí. (Europa Press)

La fiebre del fútbol no entiende de fronteras y el Mundial ha vuelto a demostrar su capacidad para conectar culturas separadas por miles de kilómetros. Este acontecimiento deportivo no solo despierta pasiones sobre el césped, sino que sirve como el escaparate perfecto para descubrir cómo viven los miles de compatriotas que han fijado su residencia en el reino del desierto, un país en plena apertura turística y cultural que guarda rincones sorprendentes para el viajero.

Mientras los seleccionados ultiman los detalles tácticos para el gran choque de mañana, en la capital saudí se respira una atmósfera de celebración contenida. Los expatriados españoles ya preparan las camisetas y las banderas para alentar a los suyos a la distancia, y lo harán desde su rincón fetiche en el país. Existe un enclave neurálgico en la ciudad de Riad que se ha convertido, por méritos propios, en el refugio predilecto de la colonia española; un punto de encuentro que, con el partido, es un hervidero de emociones y cánticos, transformando el asfalto en una extensión vibrante de cualquier plaza de Madrid o Barcelona.

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Hablamos, como no podía ser de otra manera, del afamado Barrio Diplomático. Este distrito residencial y administrativo se ha coronado como el auténtico rincón favorito de los españoles en Arabia Saudí debido a unas características urbanísticas y sociales que rompen con cualquier cliché preconcebido sobre la región. Diseñado originalmente para albergar a las delegaciones extranjeras, este espacio ha evolucionado hasta convertirse en un destino turístico interior fascinante, combinando la arquitectura de vanguardia con un estilo de vida relajado, cosmopolita y de corte occidental que seduce a todo viajero que decide adentrarse en sus avenidas arboladas.

La Embajada como punto de encuentro en Arabia Saudí

El gran atractivo del Barrio Diplomático para la comunidad española radica en su concepción como un oasis urbano totalmente transitable a pie, una verdadera rareza en una urbe tan dominada por las grandes autopistas y el automóvil como es Riad. En el corazón de este exclusivo distrito se encuentra la Embajada de España, una imponente sede que no solo cumple funciones burocráticas, sino que actúa como el epicentro social y cultural de los residentes.

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Los compatriotas valoran enormemente la seguridad extrema que ofrece el recinto y, sobre todo, la posibilidad de realizar algo tan común en la península como pasear bajo la sombra de sus miles de palmeras, plantas autóctonas y amplias zonas verdes. El inteligente diseño del barrio integra plazas públicas, jardines paisajísticos y fuentes que mitigan con éxito el calor del desierto, permitiendo una vida comunitaria muy activa al aire libre que recuerda de inmediato al carácter mediterráneo.

Terrazas de diseño y gastronomía internacional

Para el viajero que visita la capital saudí, el Barrio Diplomático ofrece una sorprendente agenda que combina naturaleza, ocio y el dinamismo de la nueva Arabia. El vecindario destaca por sus impresionantes vistas al Wadi Hanifa, un majestuoso valle natural que bordea el distrito y que cuenta con una red de senderos peatonales y miradores ideales para hacer deporte, pasear o contemplar el atardecer sobre los acantilados de piedra caliza.

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Las zonas de altos edificios de Arabia Saudí. (REUTERS/Faisal Al Nasser/File Photo)

Además, la zona se ha consolidado como un referente del estilo de vida moderno gracias a la vibrante plaza Oud Square, un bulevar repleto de cafeterías de especialidad, restaurantes internacionales de primer nivel y terrazas donde los españoles se reúnen para evadirse del ritmo frenético. Tras el silbato final del partido del Mundial, no cabe duda de que este rincón será el escenario elegido por la comunidad para celebrar la pasión por el fútbol en un ambiente único, seguro y con sabor a hogar.