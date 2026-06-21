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Begoña Gómez ya no podrá acompañar a Pedro Sánchez en sus viajes oficiales al extranjero tras la retirada de su pasaporte: de Bruselas a las futuras cumbres

Apenas dos meses después de acompañar a Pedro Sánchez en su viaje oficial a China, la mujer del presidente afronta un escenario completamente distinto tras la retirada del pasaporte y la imposición de restricciones para viajar al extranjero

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su esposa, Begoña Gómez, en China. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su esposa, Begoña Gómez, en China. (EFE)

El pasado mes de abril, Begoña Gómez acompañaba a Pedro Sánchez durante su viaje oficial a China. La mujer del presidente del Gobierno formó parte de la delegación desplazada al país asiático en una visita de alto nivel que incluyó encuentros institucionales en Pekín y que se produjo en un momento especialmente relevante para las relaciones entre España, la Unión Europea y la segunda economía del mundo.

Esa escena, al menos de momento, no volverá a repetirse. La retirada del pasaporte acordada por el juez Juan Carlos Peinado como medida cautelar y la prohibición de abandonar el territorio nacional impiden a Begoña Gómez acompañar al jefe del Ejecutivo en cualquier desplazamiento internacional mientras dichas restricciones permanezcan vigentes. La decisión llega apenas unos meses después de aquel viaje a China, que ha terminado convirtiéndose en el último gran desplazamiento oficial al extranjero realizado junto a Pedro Sánchez.

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Unas medidas cautelares que no son nuevas

La imposibilidad de que Begoña Gómez vuelva a acompañar a Pedro Sánchez en viajes oficiales al extranjero tiene su origen en las medidas cautelares adoptadas tras la apertura de juicio oral en el procedimiento judicial que le afecta. Entre las decisiones acordadas por el juez figura la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial.

Precisamente, la probabilidad de restringir los viajes al extranjero de la esposa del presidente ya había aparecido anteriormente en el marco de esta causa. En noviembre de 2024, las acusaciones populares solicitaron al juez que retirara el pasaporte a Begoña Gómez para impedir que pudiera desplazarse a Brasil junto a Pedro Sánchez con motivo de la cumbre del G20 celebrada en Río de Janeiro. Aquella petición no prosperó y Gómez continuó participando con normalidad en los desplazamientos internacionales vinculados a la actividad institucional del presidente.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la su mujer, Begoña Gómez, durante un acto (Matias Chiofalo - Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la su mujer, Begoña Gómez, durante un acto (Matias Chiofalo - Europa Press)

Una agenda internacional sin grandes viajes anunciados

La situación coincide además con un periodo en el que la agenda exterior de Pedro Sánchez para la segunda mitad del año no presenta, por el momento, un gran número de desplazamientos internacionales anunciados públicamente.

A diferencia de otros momentos de la legislatura, no existe actualmente una relación extensa de viajes bilaterales confirmados ni de grandes giras internacionales programadas para los próximos meses. Eso no significa que el presidente vaya a permanecer en España durante todo ese tiempo, ya que buena parte de la agenda exterior suele concretarse con pocas semanas de antelación, pero sí implica que el calendario conocido es relativamente limitado.

Las principales citas ya previstas se encuentran en el ámbito europeo. En particular, destacan las reuniones ordinarias del Consejo Europeo programadas para los meses de octubre y diciembre en Bruselas. Como jefe del Gobierno español, la asistencia de Sánchez a estos encuentros se considera prácticamente obligada salvo circunstancias excepcionales.

No obstante, los Consejos Europeos no suelen contar con una agenda paralela especialmente relevante para cónyuges o acompañantes. Se trata de reuniones eminentemente políticas y de trabajo, centradas en negociaciones entre los jefes de Estado y de Gobierno.

Aun así, cualquier futuro viaje internacional que pueda incorporarse a la agenda presidencial —ya sea una visita bilateral, una cumbre internacional o un desplazamiento institucional— tendrá una diferencia respecto a lo ocurrido en China el pasado abril: Begoña Gómez no podrá formar parte de la delegación mientras continúe vigente la prohibición de abandonar el país.

Lanzarote, el destino habitual para las vacaciones

Donde las restricciones judiciales no tendrán ninguna incidencia es en los desplazamientos dentro de España. Y eso resulta especialmente relevante de cara al verano. Pedro Sánchez y Begoña Gómez han elegido habitualmente la Residencia Real de La Mareta, en Lanzarote, para disfrutar de sus vacaciones estivales. La instalación, situada en la isla canaria y utilizada también por otros presidentes del Gobierno en diferentes etapas, se ha convertido en el destino habitual de descanso de la familia durante los últimos años.

Begoña Gómez irá a juicio y el juez Peinado le impone medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibido salir de España y ‘fichar’ cada 15 días. (Vídeo: Europapress)

La retirada del pasaporte no afecta a este tipo de desplazamientos nacionales. Begoña Gómez puede viajar a Canarias sin necesidad de documentación internacional y sin que ello entre en conflicto con la prohibición de salir del territorio español impuesta por el juez.

De este modo, mientras la actividad internacional de Pedro Sánchez permanece a la espera de nuevas convocatorias oficiales y con Bruselas como principal cita exterior ya prevista en el calendario institucional, el último gran viaje compartido por el presidente y su esposa sigue siendo aquella visita oficial a China de abril, una imagen que, por ahora, no podrá volver a repetirse fuera de las fronteras españolas.

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