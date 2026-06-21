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El beso en el Camp Nou que terminó con la discreción de Pedri y su novia Alejandra Dorta antes del Mundial 2026: tinerfeña como él y cinco años mayor

La pareja se conoció en el verano de 2024, pero no ha sido hasta ahora que se muestran juntos en público

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Pedri ya no esconde a su novia, Alejandra Dorta (Instagram)
Pedri ya no esconde a su novia, Alejandra Dorta (Instagram)

Pedri ya deja ver de forma inequívoca quién ocupa hoy su espacio más reservado: Alejandra Dorta, modelo e influencer tinerfeña, apareció junto al jugador del FC Barcelona sobre el césped en la celebración del último título de Liga y el beso entre ambos se interpretó como la confirmación pública de una relación que llevaba meses rodeada de rumores.

Alejandra Dorta, natural de Tenerife y cinco años mayor que el centrocampista que ahora se encuentra en el Mundial 2026 con la selección española, reside en Madrid y suele viajar a Barcelona para acompañarle. Las primeras informaciones sobre la relación, difundidas por Javi de Hoyos, situaron su inicio en el verano de 2024 y apuntaron a una evolución rápida hasta el entorno familiar del futbolista.

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La escena que disparó el interés por su identidad se produjo hace un mes, después de la victoria azulgrana frente al Real Madrid que dio un nuevo campeonato liguero al Barça. En plena celebración, las cámaras captaron el momento en que Pedri recibía a Dorta con un beso sobre el césped, una imagen que convirtió una relación discreta en asunto público.

Pedri ya no esconde a su novia, Alejandra Dorta (Instagram)
Pedri ya no esconde a su novia, Alejandra Dorta (Instagram)

Quién es Alejandra Dorta

Hasta entonces, la vida sentimental del internacional español había permanecido casi siempre al margen del foco. El jugador canario rara vez habla de su intimidad y no ha protagonizado polémicas en ese terreno, aunque hace unos meses deslizó en una entrevista con el streamer xBuyer que estaba “bien en el amor” y que no tenía motivos para quejarse.

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Pedri ya no esconde a su novia, Alejandra Dorta (Instagram)
Pedri ya no esconde a su novia, Alejandra Dorta (Instagram)

Alejandra Dorta desarrolla su actividad profesional en el mundo de la moda y las redes sociales. Su perfil ha ganado visibilidad entre los seguidores del Barça desde que empezó a vincularse su nombre al del futbolista, aunque su exposición pública había sido muy limitada hasta hace poco. Uno de los rasgos que más se repiten sobre ella es la búsqueda de privacidad, aunque quizás esto haya quedado atrás.

Pedri ya no esconde a su novia, Alejandra Dorta (Instagram)
Pedri ya no esconde a su novia, Alejandra Dorta (Instagram)

Sus redes sociales estuvieron cerradas al público hasta hace muy poco tiempo, una decisión que choca con su faceta en redes sociales, ya que en Instagram acumula más de 100.000 seguidores. Eso sí, al menos con esta estrategia ha conseguido mantener su vida personal lejos de la atención constante que suele rodear a las parejas de los futbolistas de élite, pese a que los comentarios de sus publicaciones, ya en abierto, estén repletos de referencias al joven futbolista.

Pedri ya no esconde a su novia, Alejandra Dorta (Instagram)
Pedri ya no esconde a su novia, Alejandra Dorta (Instagram)

La discreta relación de Pedri y Alejandra Dorta

Esa discreción encaja con la forma en que Pedri ha gestionado siempre su esfera privada. Es más, fue una relación llevada con cautela desde el principio, sin declaraciones públicas y evitando apariciones que alimentaran de forma directa la conversación sobre su situación sentimental. Ahora que ya está confirmado, su perfil ha empezado a ganar tracción cuando las publicaciones junto al futbolista pusieron nombre y rostro a quien hasta entonces era una figura casi desconocida.

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Según contó el periodista Javi de Hoyos, la relación comenzó en el verano de 2024. El presentador de D Corazón sostuvo que ambos atravesaron altibajos y que incluso dejaron de hablarse durante unos meses antes de retomar el contacto y reforzar el vínculo. No obstante, esa etapa previa no impidió que el noviazgo se consolidara después de forma progresiva. La publicación sitúa ese proceso como el paso de una historia sometida a rumores a una de las relaciones más estables y discretas del entorno del club azulgrana.

Por otro lado, la presencia de Dorta en el universo del Barça no empezó con la celebración liguera. Ya había acudido a partidos en el Camp Nou para apoyar a Pedri desde la grada, aunque nunca se habían mostrado de una forma tan evidente como en la noche del campeonato. Otra aparición que alimentó las especulaciones se produjo en las Premier Padel Finals 2025, donde ambos fueron vistos junto a Ferrán Torres y su pareja.

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