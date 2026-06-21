Fabián Ruiz, sobre su infancia: “Mi madre tuvo que sacarnos adelante sola a mis hermanos y a mí. No fue fácil, lo pasamos mal económicamente”

Madre y hermanos de Fabián Ruiz (INSTAGRAM).

Sobre el césped, Fabián Ruiz se ha convertido en uno de los nombres propios del fútbol español. Su visión de juego, su calidad en el centro del campo y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos le han llevado a ser una pieza fundamental tanto en la selección española como en el Paris Saint-Germain. Sin embargo, detrás del éxito deportivo del futbolista sevillano se encuentra una historia marcada por el sacrificio familiar, unos orígenes humildes y el apoyo constante de las personas que han estado a su lado desde mucho antes de que llegaran los títulos y el reconocimiento mundial.

Nacido el 3 de abril de 1996 en Los Palacios y Villafranca, Sevilla, Fabián creció en una familia que atravesó momentos económicos complicados. La separación de sus padres cuando tenía apenas 12 años supuso un punto de inflexión en su vida y en la de sus hermanos, ya que fue su madre, Chari Peña, quien asumió el peso de sacar adelante el hogar.

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El propio futbolista ha hablado en varias ocasiones con absoluta sinceridad sobre aquella etapa de dificultades. “Mi madre tuvo que sacarnos adelante sola a mis hermanos y a mí. No sé cuánto ganaba, pero no mucho. Y con una casa, tres hijos, los estudios, llevarme a mí a entrenar al Betis… No fue fácil, lo pasamos mal económicamente. Mi hermana pequeña y yo no nos dábamos cuenta, pero sí mi hermano mayor y mi madre, que llevaban la casa”, confesó en una entrevista a ABC.

Su madre trabajaba prácticamente sin descanso, llegando a enlazar jornadas de lunes a domingo realizando labores de limpieza. Además, la ayuda de su tía fue esencial para que la familia pudiera salir adelante en los momentos más delicados. “Afortunadamente tuvimos la ayuda de mi tía, que tampoco estaba muy bien económicamente, pero nos dio un gran apoyo sobre todo a mi madre. Por fortuna nos ha llegado la recompensa con el fútbol”, explicó el centrocampista.

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Madre y hermanos de Fabián Ruiz (INSTAGRAM).

El vínculo de Fabián con el Real Betis comenzó cuando apenas era un niño. Su talento llamó la atención de la cantera verdiblanca y, al mismo tiempo, el club ofreció una oportunidad laboral a su madre, que empezó a trabajar limpiando las instalaciones y los vestuarios donde el joven futbolista se cambiaba cada día.

Aquella situación, reconoce, le produjo sentimientos encontrados durante su adolescencia. “Al principio me daba un poco de vergüenza porque ella limpiaba los vestuarios del Betis y yo me cambiaba allí”, admitió al citado medio. Sin embargo, esa sensación cambió con el paso del tiempo hasta convertirse en una enorme admiración: “Después fue todo lo contrario. Sentía orgullo de ver a mi madre trabajando allí y haciendo todo lo posible por nosotros”.

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De los vestuarios del Betis a viajar con su hijuo

Cuando su carrera dio el gran salto internacional en 2018 con su fichaje por el Nápoles, Fabián tuvo claro cuál sería una de sus primeras decisiones: devolverle a su madre parte de todo lo que ella había hecho por él. “Tuve la suerte de poder permitirme sacarla de trabajar y tirar yo de mi familia, y sin ninguna duda lo hice. Al principio le costó, se lo pensó mucho tiempo, era su rutina, y dejarlo de golpe le costó. Luego disfrutó mucho de poder venir conmigo a Nápoles, a verme jugar, a estar conmigo y mis hermanos", contó.

Su éxito económico nunca ha cambiado la manera de entender la vida que aprendió en su pueblo sevillano. De hecho, una de sus mayores satisfacciones es poder garantizar la tranquilidad de los suyos. “A mi familia nunca le va a faltar nada. Todos tienen ahora una casa y un coche, eso es lo más importante para mí. Siempre que tenga la suerte de estar bien económicamente, no les faltará nada. Ellos son muy humildes y hasta les cuesta pedirme algo. Somos una familia humilde, llana, del pueblo”, afirmó a ABC.

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Su mayor apoyo, su mujer Rosa Pereira

En el plano profesional, Fabián ha construido una trayectoria de primer nivel. Tras debutar con el Betis y pasar por una etapa de crecimiento en el Elche, su fútbol llamó la atención del Nápoles, donde permaneció cuatro temporadas y se consolidó como uno de los centrocampistas más destacados de Europa. En 2022 llegó al Paris Saint-Germain, donde ha continuado ampliando su palmarés y convirtiéndose en un futbolista imprescindible.

Pero si hay una persona que también ocupa un lugar fundamental en su vida, esa es Rosa Pereira. La sevillana, de profesión psicóloga, mantiene una relación con el jugador desde hace años y ha sido una compañera discreta, pero constante, en cada paso de su carrera. Aunque ambos han preferido mantener su relación alejada del ruido mediático, sí han compartido algunas imágenes de sus viajes, celebraciones y momentos especiales.

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Rosa Pereira y Fabián Ruiz en la Eurocopa 2024 (@fabianruiz52)

Rosa ha estado presente en los grandes éxitos deportivos de Fabián, acompañándolo en celebraciones con el PSG y con la selección española, demostrando la complicidad que existe entre ambos. Ahora, la pareja se encuentra ante uno de los momentos más emocionantes de su historia juntos: la llegada de su primer hijo. Fue la propia Rosa quien anunció la feliz noticia a través de sus redes sociales con una emotiva frase: “Lo más bonito de nuestra vida aún está por llegar”.