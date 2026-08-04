Este ha sido el ganador del cuarto programa del ‘Grand Prix 2026′: el ‘diccionario’ lo ha decidido todo

'El Grand Prix del Verano' enfrenta a Altura y Padrejón en la cuarta entrega de 2026. (RTVE)

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Tras la última emisión especial del domingo, en la que Quintanar del Rey cerró la noche con 42 puntos y una victoria que lo sitúa, por ahora, en lo más alto de la clasificación del ‘Grand Prix 2026’, el programa más histórico del verano televisivo español ha vuelto a su programación habitual este lunes 4 de agosto a las 21:45 horas en La 1 y RTVE Play. Ramón García, su presentador emblema, junto la compañía de Lalachus y Gorka Rodríguez, la nueva incorporación, y el ya establecido Wilbur forman un equipo que promete hacer todavía más entretenidas las noches del período estival.

En este cuarto programa se han enfrentado dos pueblos con una historia y patrimonio cultural muy reseñable. Por un lado, Altura, un municipio castellonense enclavado entre el valle del Palancia y la sierra de Calderona que se alzó en 2024 con la medalla de plata en la VIII edición de la Capital del Turismo Rural, bajo los colores del equipo azul. Y, por otro, en el bando amarillo, ha competido Pradejón, una localidad riojana considerada la capital del champiñón.

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Ambos pueblos han luchado por ganar el programa y conseguir clasificarse para una de las semifinales del programa. Para ello, han contado con la ayuda de Fonsi Nieto, el expiloto de motociclismo, y la cantante Soraya como los míticos padrinos del ‘Grand Prix’, respectivamente.

Vuelve “Bienvenidos a Tartópolis” al Grand Prix del Verano

Caídas imposibles, chapuzones, carreras y mucho humor han vuelto a ser los ingredientes de una nueva entrega de ‘El Grand Prix del Verano’, que mantiene intacta la esencia de uno de los formatos más queridos por el público y que cada semana reúne a toda la familia frente al televisor.

"Bienvenidos de Tartópolis" ha vuelto en el 'Grand Prix del Verano 2026'. (RTVE Play)

Como es habitual, los dos pueblos concursantes han tenido que demostrar su habilidad, rapidez y trabajo en equipo en algunos de los juegos más divertidos del programa. No han faltado las pruebas como “Pasión de capitanes”, que forma parte del previo del programa bajo el título de ‘El Grand Prix Presenta’, así como los juegos tradicionales que todos recordamos: “Los pingüinos matemáticos”, “La patata caliente”, “Los super bolos”, “Las ardillas pillas”, “Hámsters a la carrera” o “Los troncos locos”.

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Como parece que está siendo rutina durante los programas de esta edición, en cada emisión reaparece una prueba diferente, ayer fueron “Las Gaviotas malotas”, y en esta cuarta entrega del ‘Grand Prix 2026’ ha regresado una disciplina muy querida por el público pero nada deseada por los concursantes: “Bienvenidos a Tartópolis”, una gymkana donde las tartas son las protagonistas, ya que los participantes reciben un ‘tartazo’ en la cara si sus rivales aciertan con puntería tras superar un recorrido lleno de obstáculos y equilibrio.

Atura ha estado muy cerca

Pradejón ha mantenido una clara ventaja durante todo el programa, acumulando 28 puntos, frente a los 18 de Altura justo antes de la última prueba. Aún así, como cada año, la prueba que lo decide todo es “El diccionario”. Y es que en este reto se pueden ganar tres puntos si se da una respuesta correcta o se pierden tres puntos si se falla. Por si fuera poco, este año se ha añadido la novedad de que la última palabra vale 4 puntos tanto a favor como en contra.

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Todo se ha decidido en la tercera y última ronda, cuando Altura ha acertado su palabra y ha sumado 4 puntos, poniéndose por delante del pueblo riojano por primera vez en el programa, con 29. Por su parte, Pradejón ha respondido correctamente también en su última palabra y ha conseguido ganar esta cuarta gala de ‘El Grand Prix 2026’ con 32 puntos. Aún así, tanto el municipio de La Rioja como el castellonense se han logrado colocar en tercer y cuarto lugar en la clasificación global, respectivamente, y, de momento, se clasificarían para las semifinales.