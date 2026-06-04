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La isla que parece de cuento y se ve obligada a cerrar todos los domingos por los turistas

La comunidad escocesa de tan solo 16 habitantes ha decidido tomar medidas ante el turismo masivo

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La isla escocesa de Ulva
Ulva ha cerrado la entrada a turistas los domingos. (Wikiloc)

El turismo puede transformar la vida de comunidades pequeñas, pero también plantea desafíos inesperados. En la isla de Ulva, situada en la costa oeste de Escocia y con solo dieciséis habitantes, el incremento de visitantes ha determinado la adopción de una medida poco habitual: cerrar la isla a los turistas los domingos durante el verano. La decisión responde a un volumen de turismo que no tiene precedentes para este enclave remoto de las Hébridas Interiores.

La popularidad reciente de Ulva no es casual. La isla sin carreteras asfaltadas ha captado la atención del público tras la emisión de Banjo and Ro’s Grand Island Hotel, un programa de BBC Scotland centrado en la restauración de la mansión Ulva House. El proyecto, liderado por el diseñador de interiores Banjo Beale y su esposo Ro Christopher, mostró la transformación de la deteriorada vivienda señorial, y el resultado ha sido un crecimiento notable del flujo de visitantes interesados en conocer el escenario televisivo y los paisajes poco intervenidos de la isla.

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La administración local de Ulva, propiedad de la comunidad desde 2018 y gestionada por la North West Mull Community Woodland Company, ha señalado que la llegada masiva de turistas supera la capacidad de respuesta de los residentes. El ferry para peatones, que une Ulva con la isla de Mull durante la temporada alta, publicó en sus redes que el “interés sin precedentes” es motivo de orgullo, pero también una fuente de presión para la infraestructura local. La medida de cerrar los domingos permitirá a los isleños, al Boathouse y a los pequeños negocios “recargar energías y prepararse para la semana”, según el comunicado oficial.

Ulva: una comunidad pequeña ante el turismo masivo

El aumento de visitantes a Ulva ha superado todas las previsiones de los residentes y gestores. La isla, con una población de apenas dieciséis personas, enfrenta limitaciones evidentes para atender la demanda turística. Andy Primrose, responsable de un albergue local, explicó que la capacidad operativa depende de particulares y que, con una comunidad tan reducida, existen límites claros a lo que pueden ofrecer. La estructura misma de Ulva, sin carreteras asfaltadas ni grandes instalaciones, hace que cada llegada tenga un impacto directo sobre los servicios disponibles y la calidad de vida de quienes viven allí todo el año.

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La isla europea paradisíaca que cobrará 3 euros a los turistas por hacer sus senderos.

La gestión comunitaria de la isla, instaurada tras la adquisición colectiva en 2018, implica que las decisiones se toman en función del bienestar de los residentes permanentes. La pausa dominical para el turismo busca proteger a la comunidad del agotamiento y asegurar que tanto trabajadores como familias puedan mantener un equilibrio entre la actividad económica y el descanso.

El ferry y la adaptación de la infraestructura

El servicio de ferry para pasajeros a pie, que comenzó su operación estacional el 31 de marzo, es la única vía de acceso regular a Ulva desde Mull. La compañía ha comunicado que quienes tengan reservas de alojamiento confirmadas para domingos de junio, julio o agosto recibirán apoyo logístico para realizar el cruce, a fin de no afectar compromisos previos. No obstante, la suspensión generalizada del servicio los domingos representa un cambio importante en la dinámica turística local.

Playa de O Ézaro, A Coruña (Adobe Stock).
El turismo está cansando a los habitantes. (Adobe Stock).

La experiencia de Ulva sirve como ejemplo de las tensiones que pueden surgir cuando el turismo supera la capacidad de gestión de comunidades pequeñas. El cierre dominical es una medida que refleja tanto la hospitalidad de los habitantes como la necesidad de preservar su espacio y su ritmo de vida frente a la demanda externa.

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