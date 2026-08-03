Cómo planear una escapada de última hora en verano: los trucos para viajar más barato

Una persona observa las pantallas informativas, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas / Eduardo Parra / Europa Press

Guardar

Los viajes improvisados del verano son una práctica común entre muchas personas. Sin embargo, esta idea conlleva una falta de planificación que puede salir cara a la hora de reservar fechas, destinos y transporte. Por ello, hay que ser bastante flexibles con las opciones que hay, ya que el ahorro aparece cuando quedan plazas por cubrir y horarios menos demandados.

Según el Observatorio Europeo de Tendencias, el 32% de los españoles reserva en el propio mes y 2 de cada 5 lo hace con menos de 10 días de antelación, una conducta que puede abaratar el viaje si se conocen algunos trucos concretos. La primera regla es no fijar de antemano todos los parámetros del viaje, pero, ¿qué quiere decir esto? Moverse entre distintas fechas, evitar festivos y aceptar salidas a primera hora de la mañana o de la noche amplía la posibilidad de encontrar vuelos y hoteles más baratos porque las aerolíneas y los alojamientos rebajan los precios en los días previos para llenar plazas vacías.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en agosto se reducen las oportunidades y se elevan los precios por la alta demanda que implica este país. Aun así, es posible organizar una escapada sin un gran sobrecoste si no se reserva la primera opción disponible y se valoran las distintas alternativas de transporte y alojamiento.

Cómo encontrar vacaciones de última hora más baratas

La comparación digital es uno de los ejercicios más repetidos si se quiere encontrar algo a un buen precio. Aplicaciones gratuitas como Skyscanner, Rumbo, Trivago y Booking permiten el rastreo de precios y algunas, como la primera, no aplican cargos ni comisiones por hacer reservas.

También es recomendable utilizar la navegación privada antes de buscar vuelos u hoteles para evitar el efecto de las cookies sobre los precios mostrados. Otro truco es el uso de una VPN, es decir, cambiar la ubicación a otro territorio y de esta forma poder abaratar determinados vuelos por variables como el valor de la moneda del país. Esto es muy frecuente para viajes a zonas asiáticas como India.

PUBLICIDAD

Fotografía de archivo de un avión de EasyJet en el aeropuerto de El Prat en Barcelona. EFE/Alejandro Garcia

A pesar de estos trucos, no todos los atajos compensan. Es desaconsejable escoger escalas, salvo que sean estrictamente necesarias, porque un retraso en uno de los trayectos puede acabar generando un gasto mayor. La recomendación más práctica es priorizar los vuelos directos siempre que sean posibles.

En cambio, hay escalas que son prolongadas y que algunas aerolíneas las convierten en una ventaja comercial. Por ejemplo, Tap Air permite hacer escala en un destino a la ida y otro a la vuelta; Turkish Airlines ofrece alojamiento gratuito en Estambul; y Qatar Airways da a los pasajeros con tránsito de entre 8 y 24 horas en Doha una habitación de hotel gratuita, traslado de ida y vuelta al aeropuerto y un visado temporal de entrada.

PUBLICIDAD

Otra vía para rebajar costes está en la revisión del medio de transporte. El tren nocturno es una opción para ahorrar una noche de alojamiento y aprovechar mejor el tiempo del viaje. Por ejemplo, la compañía austriaca ÖBB es pionera en rutas nocturnas por Europa.

Alojamiento, equipaje y margen para improvisar

Más allá de los vuelos, el alojamiento es, probablemente, la parte más importante y más cara de un viaje. Entre los expertos se aconseja adaptar el destino al tiempo y al presupuesto reales: para pocos días, las escapadas nacionales evitan depender de vuelos y grandes despliegues logísticos; para una semana o más, pueden aparecer ofertas de última hora a destinos internacionales, sobre todo si se reserva un paquete completo con desplazamientos, alojamiento y actividades turísticas.

PUBLICIDAD

Madrid también es para el verano, y así lo quiere demostrar la Asociación de Guías de Turismo de la Comunidad de Madrid, que acaba de lanzar su nueva programación con más de 470 visitas guiadas pensadas para redescubrir la región.

También existen fórmulas alternativas para dormir más barato, como el intercambio de casas, el cuidado de plantas o mascotas y la estancia con anfitriones locales. Además, los barrios residenciales suelen resultar más asequibles para comer o para comprar en el supermercado y organizar un picnic.

La preparación previa también es un concepto importante cuando surge una oferta. Por ello, es recomendable tener la documentación en regla: pasaporte, DNI, visado si hiciera falta y seguro de viaje. Una maleta básica con un equipaje mínimo es fundamental, con ropa cómoda, calzado versátil, cargador y neceser para poder salir sin estrés cuando aparece una oportunidad.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la tecnología no resuelve todos los imprevistos del viaje. Si el destino está en el extranjero, conviene comprobar antes de salir si la operadora de móvil presta servicio en ese país para evitar una subida de la factura que podría haberse evitado con una llamada previa a la compañía telefónica.

Entre las aplicaciones orientadas a moverse mejor en el destino está la conocida Google Maps, como herramienta para guiar a los conductores, caminantes o localizar lugares útiles como restaurantes, monumentos, supermercados, etc. Para encontrar aseos públicos está Flush, Tours & Tickets para buscar entradas baratas a museos y atracciones, y Movió para consultar horarios de transporte público en más de 3.200 ciudades de todo el mundo.

PUBLICIDAD

La otra gran idea común es que el viaje de última hora no exige planificar cada tramo. Una vez asegurados el vuelo y el alojamiento, conviene dejar margen a lo inesperado.