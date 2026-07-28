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Los príncipes de Gales emiten un comunicado en apoyo a las víctimas de los incendios: “Nuestros pensamientos están con los afectados”

El príncipe Guillermo y Kate Middleton se han solidarizado con los afectados de los incendios de Francia, España y Reino Unido

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña y Kate, la princesa de Gales, visitan la Federación Nacional de Institutos de Mujeres para conmemorar el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II en Sunningdale, 2025. (Alastair Grant/Pool vía REUTERS)
El príncipe Guillermo de Gran Bretaña y Kate, la princesa de Gales, visitan la Federación Nacional de Institutos de Mujeres para conmemorar el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II en Sunningdale, 2025. (Alastair Grant/Pool vía REUTERS)
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La ola de incendios que afecta a España continúa dejando un escenario devastador y ha traspasado fronteras. Mientras las llamas siguen avanzando en distintos puntos del país, la tragedia ha despertado una amplia ola de solidaridad internacional. Entre los mensajes de apoyo más destacados se encuentra el del príncipe Guillermo y Kate Middleton, que han querido trasladar públicamente su respaldo a los miles de afectados por los fuegos que también golpean a otros países europeos.

La situación en España sigue siendo crítica. El incendio declarado en Ávila ya está considerado el mayor registrado hasta la fecha en el país y, junto a los focos activos en la Comunidad de Madrid y Toledo, suma cerca de 77.000 hectáreas arrasadas. A estos se añaden otros incendios en Cataluña y Castellón, mientras miles de vecinos han tenido que abandonar sus hogares y numerosas localidades permanecen confinadas debido a la intensa presencia de humo. Las consecuencias materiales y medioambientales son enormes, con viviendas, explotaciones agrícolas y amplias superficies forestales afectadas.

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El impacto del fuego no se limita al territorio español. Francia y Reino Unido también combaten importantes incendios forestales, una circunstancia que ha llevado a los príncipes de Gales a publicar un comunicado conjunto a través de sus redes oficiales. En él expresan su solidaridad con todas las personas que están sufriendo las consecuencias de esta emergencia.

“Nuestros pensamientos están con todas las personas afectadas por los devastadores incendios forestales que asolan Francia, España y el Reino Unido”, señalaron en el mensaje difundido por la pareja. Además de acordarse de las víctimas, Guillermo y Kate dedicaron unas palabras de reconocimiento a quienes trabajan sin descanso para contener las llamas: “Estamos profundamente agradecidos a los bomberos, los servicios de emergencia y los voluntarios que trabajan sin descanso en condiciones extraordinariamente difíciles“.

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El príncipe Guillermo, príncipe de Gales, y Catalina, princesa de Gales, reaccionan a bordo de una lancha salvavidas de clase E durante su visita a la estación de la torre de la RNLI el 12 de marzo de 2026 en Londres, Inglaterra. (Chris Jackson/Pool vía REUTERS)
El príncipe Guillermo, príncipe de Gales, y Catalina, princesa de Gales, reaccionan a bordo de una lancha salvavidas de clase E durante su visita a la estación de la torre de la RNLI el 12 de marzo de 2026 en Londres, Inglaterra. (Chris Jackson/Pool vía REUTERS)

El comunicado también incluye una reflexión sobre el impacto del cambio climático y la necesidad de reforzar la protección del medio ambiente: “Estos sucesos nos recuerdan de forma contundente los retos que plantea un clima cada vez más extremo y la importancia de proteger tanto a las personas como a la naturaleza”.

No es la primera vez que el príncipe de Gales muestra públicamente su preocupación por la crisis climática. El heredero al trono británico mantiene desde hace años un firme compromiso con la sostenibilidad y la conservación de la naturaleza, una línea de trabajo que impulsó con la creación del Premio Earthshot, destinado a promover soluciones innovadoras frente a los desafíos medioambientales.

Una situación incontrolable

Mientras tanto, España continúa centrando buena parte de los esfuerzos en controlar los principales focos. La magnitud del desastre ha obligado a movilizar miles de efectivos de distintas administraciones, además de contar con el respaldo de medios internacionales enviados por varios países europeos para colaborar en las labores de extinción. La previsión de una nueva ola de calor mantiene la preocupación entre las autoridades, ya que podría complicar aún más la evolución de los incendios durante los próximos días.

Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en la zona del río Cofio para contener el incendio de la sierra Oeste. (112 Comunidad de Madrid)

En este contexto, los reyes Felipe y Letizia se desplazaron este fin de semana hasta Villamanta, una de las localidades afectadas por el incendio de la Comunidad de Madrid. Allí visitaron el polideportivo habilitado para acoger a numerosos evacuados procedentes de municipios como Villa del Prado o Aldea del Fresno, interesándose personalmente por su situación y escuchando sus testimonios.

Durante la visita, el monarca quiso destacar el trabajo conjunto desarrollado por todas las administraciones y los equipos desplegados sobre el terreno. “La coordinación está siendo ejemplar en todos los sentidos”, aseguró Felipe VI, quien también quiso lanzar un mensaje de unidad y agradecer la ayuda internacional recibida para combatir las llamas.

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