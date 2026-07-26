La inesperada decisión estilística de Luis Enríquez en su boda con Susanna Griso: viste una guayabera rosa frente al espectacular vestido de la presentadora

La inesperada decisión estilística de Luis Enríquez en su boda con Susanna Griso (Europa Press)

Susanna Griso y Luis Enríquez se han casado este sábado 25 de julio en el hotel La Gavina, en S’Agaró, con una celebración civil frente al Mediterráneo en la que el economista ha roto la estética clásica del novio al elegir una guayabera rosa fresa, en contraste con el vestido en blanco roto de la presentadora, aunque en sintonía con el estilo relajado que ambos habían diseñado para la jornada.

La boda, una de las más esperadas del verano desde el anuncio del compromiso en octubre de 2025, ha reunido a alrededor de 250 invitados en la Costa Brava. La mayoría llegó el día 24 para una preboda en la playa de Sa Conca, en la que se celebró un cóctel en un chiringuito frente al mar amenizado por un DJ. La pareja ha querido apartarse de los protocolos más tradicionales y convertir a sus hijos en el centro simbólico del enlace. Susanna Griso ha entrado del brazo de su hijo y los siete hijos de ambos han ejercido como padrinos de la ceremonia.

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La presentadora de Espejo Público es madre de Jan, Mireia y Dorcette, a quien adoptó en Costa de Marfil en 2018 cuando todavía estaba casada con Carles Torras. Griso, además, comparte el cuidado de Koudus, su hijo de acogida, junto a una de sus hermanas mayores. Luis Enríquez, por su parte, es padre de Blanca, Santi, Lola y Luis, nacidos de un matrimonio anterior. La presencia de los siete como padrinos ha subrayado el carácter familiar.

El vestido de novia de Susanna Griso (Europa Press)

El vestido de Susanna Griso y la guayabera de Luis Enriquez

El vestido de la novia ha vuelto a vincular a Griso con Rosa Esteve, diseñadora de la firma Cortana y responsable de algunos de sus estilismos más conocidos en los Premios Ondas. La creadora balear ha ideado un diseño en blanco roto, de aire informal y caída lánguida, alineado con el estilo playero de la celebración.

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La periodista tenía claro que no quería ni etiqueta rígida ni tacones, aunque ha conseguido deslumbrar con su elección. Su prioridad era bailar, moverse con facilidad y disfrutar de la fiesta. Ese planteamiento se ha trasladado también al código de vestimenta de los asistentes, definido en clave casual e informal, con un aire boho chic. De hecho, la elección de Luis Enríquez ha encajado así con el tono general del enlace y con la idea de una boda de verano junto al mar, con una apariencia más similar a la de un invitado que a la de un novio tradicional.

La decisión estilística de Enríquez ha tomado forma en una guayabera rosa fresa hecha a medida, combinada con pantalón beige y mocasines marrones. La prenda, según recoge Vanitatis, ha sido confeccionada por Camisería Galán, firma sevillana fundada en 1905, y fue un regalo de Cruz Sánchez de Lara.

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El próximo 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo contraerá matrimonio con Bárbara Mirján en una ceremonia que se llevara a cabo en Sevilla.

Los detalles de la boda de Susanna Griso

La ceremonia civil se ha celebrado a las 20:00 horas a orillas del Mediterráneo, cuando caía la tarde y tras una jornada marcada por la amenaza de lluvia, una falsa alarma que ha tranquilizado a la pareja. El acto ha transcurrido con normalidad en el entorno del hotel La Gavina, uno de los enclaves más reconocibles de S’Agaró, en Gerona.

El acto ha estado presidido por el alcalde de Santa Cristina d’Aro, localidad vecina a S’Agaró y ha contado también con la participación del escritor y político Jaime de los Santos, gran amigo de ambos, al frente de la ceremonia y ha intervenido con el primer discurso de la tarde. Después ha tomado la palabra Paco, el hermano de Susanna Griso, en una segunda intervención especialmente emotiva, y más tarde ha hablado el propio Luis Enríquez.

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Susanna Griso con sus invitados antes de la boda (Europa Press)

Uno de los momentos más destacados se ha producido cuando Dorcette se ha acercado a los novios para entregarles las alianzas. El cierre musical lo ha puesto Eric Griso, el sobrino de la presentadora que antes formaba parte del dúo Arnau Griso, con una actuación ante los invitados. Entre los asistentes han estado varios compañeros de Antena 3 y del equipo de Espejo Público, como Lorena García, Gema López, Miquel Valls, Nando Escribano, Pilar Vidal y Roberto Brasero. También ha acudido María Zurita, amiga de la novia, mientras Brasero ha asistido junto a su hijo Íñigo, ambos vestidos con guayabera y pantalón básico.