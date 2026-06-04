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Camino de la Cueva de Herrera (Málaga): la ruta de senderismo para disfrutar del paisaje y descubrir formaciones rocosas singulares

Salvo un tramo con ligera pendiente, el camino no exige un esfuerzo físico elevado

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Camino de la Cueva de Herrera. (Imágenes de Wikiloc)
Camino de la Cueva de Herrera. (Imágenes de Wikiloc)

Si te gusta el senderismo y vas o vives por el sur, esta ruta no te la puedes perder. Estamos hablando del Camino de la Cueva de la Herrera. Está en el municipio de Alhaurín el Grande, en la provincia de Málaga y alberga una ruta de senderismo que conecta el entorno urbano con un conjunto de cavidades excavadas en la falda norte de la Sierra de Mijas. El recorrido, de 1,9 kilómetros por trayecto, parte del Parque de la Libertad y finaliza en la Cueva de la Herrera, un enclave poco conocido a pesar de su proximidad al casco urbano.

El acceso al sendero comienza en una amplia zona de aparcamientos del Parque de la Libertad, ubicado en la avenida homónima. Desde allí, la ruta avanza hacia el noreste en busca del Camino de Montánchez y atraviesa diversos paisajes, entre ellos huertas, parcelas agrícolas y áreas residenciales. En los primeros metros, los visitantes encuentran la señalización de la Gran Senda de Málaga, que comparte parte de su trazado con este itinerario, según se informa en Wikiloc.

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Captura de la plataforma Wikiloc.
Captura de la plataforma Wikiloc.

Tras aproximadamente 400 metros, el sendero se desvía por un carril asfaltado paralelo a la sierra. El paisaje, dominado por pinares mediterráneos, palmitos y lentiscos, ofrece las primeras vistas del entorno forestal de la Fuente del Acebuche. La vegetación se vuelve más densa conforme se avanza, con presencia de especies como el pino carrasco, el romero, el tomillo y el hinojo. En este tramo, la mariposa Utetheisa pulchella puede observarse en las fachadas, según relataron los senderistas de la plataforma.

La Fuente del Acebuche, uno de los puntos más destacados

Uno de los puntos más destacados de la ruta es la Fuente del Acebuche, situada en la falda norte de la sierra. Su origen se remonta a 1913 y fue reformada en 1945. Originalmente, la fuente sirvió como punto de abastecimiento para trabajadores forestales y como abrevadero para el ganado. En la actualidad, su uso es principalmente recreativo. El lugar también es hábitat de la salamandra malagueña, una especie protegida que suele observarse en enero, según testimonios de vecinos de la zona.

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El recorrido presenta algunas dificultades de orientación, especialmente al localizar el acceso al tramo más angosto que conduce directamente a la cueva. El sendero, no homologado, incluye un ascenso hasta los 369 metros de altitud y requiere aproximadamente 45 minutos solo de ida. Las vistas panorámicas desde la Casa Forestal Cañada de las Palomas permiten identificar la Sierra de Alpujata, la Sierra Blanca de Marbella, el Parque Natural de la Sierra de las Nieves y la Bahía de Málaga.

Foto de Sendero Fuente del Acebuche y Cuevas de la Herrera en Sierra de Mijas (Alhaurín el Grande - Málaga)
Foto de Sendero Fuente del Acebuche y Cuevas de la Herrera en Sierra de Mijas (Alhaurín el Grande - Málaga)

El principal atractivo se encuentra en el sector de las Cuevas de la Herrera, donde se han identificado al menos cuatro cavidades excavadas en la roca rojiza, aunque algunas fuentes senderistas se refieren al conjunto como el Sendero de las Siete Cuevas. La Cueva de la Herrera destaca por su gran abertura y profundidad. Es posible avanzar varios metros en su interior, aunque el espacio se reduce progresivamente.

La fauna y la flora del entorno muestran una notable riqueza. El área alberga aves forestales y rapaces como el gavilán, el cernícalo y el águila calzada, así como mamíferos como el zorro, el erizo, la cabra montés y el jabalí. El bosque mediterráneo, con especies aromáticas y formaciones calizas, define el paisaje alrededor de las cavidades.

El itinerario concluye con el regreso al Parque de la Libertad, donde los senderistas pueden completar el circuito tras disfrutar de la naturaleza y del patrimonio rural de la comarca del Valle del Guadalhorce. La ruta no está señalizada en su totalidad, por lo que se recomienda atención especial en los desvíos y respeto por el entorno, siguiendo la premisa de dejar el sendero en las mismas condiciones en que se encontró.

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