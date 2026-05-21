Una de las rutas más impresionantes de España está en Salamanca: un sendero ‘de hierro’ que atraviesa 19 túneles y 10 puentes

Este espectacular sendero de 17 kilómetros combina a la perfección la ingeniería civil con el espectacular entorno natural

A escasos kilómetros de la frontera portuguesa, en Salamanca, se ubica uno de los parajes naturales más impresionantes de España: el Parque Natural de Arribes del Duero. Este rincón sorprende por sus imponentes acantilados, los cuales discurren a lo largo del río Águeda, y por ser un paraíso para los amantes del senderismo. De hecho, entre sus montañas y desfiladeros, se ubica una de las rutas más singulares de la provincia.

Se trata del Camino de Hierro, un itinerario que sigue el trazado de una antigua línea de ferrocarril que unía España con Portugal. El sendero recorre 17 kilómetros de la antigua vía que conectaba La Fregeneda con el municipio fronterizo portugués de Barca d’Alva, atravesando 19 túneles, cruzando 10 puentes al estilo Eiffel suspendidos sobre desfiladeros y descendiendo 330 metros hasta el muelle fluvial de Vega Terrón. Una ruta que combina ingeniería civil del siglo XIX y naturaleza en estado puro.

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19 túneles y 10 puentes sobre los desfiladeros de los Arribes

El Camino de Hierro en Salamanca (caminodehierro.es).

El Camino de Hierro discurre sobre el trazado del llamado ferrocarril de la frontera, inaugurado en 1887 para unir La Fuente de San Esteban con Barca d’Alva. Durante los últimos años del siglo XIX, esta línea fue la única salida de Portugal en tren hacia el resto de Europa, lo que explica la envergadura de las obras de ingeniería que fue necesario acometer para sortear los desfiladeros de los Arribes.

La línea completa tenía 77 kilómetros, pero la ruta habilitada para senderismo abarca solo los últimos 17, desde la estación de La Fregeneda hasta el muelle fluvial de Vega Terrón. El recorrido sigue el curso del río Águeda en dirección a su desembocadura en el Duero, con el Parque Natural de Arribes del Duero como telón de fondo durante todo el trayecto. La duración estimada es de unas seis horas.

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El corazón de la ruta son sus estructuras de ingeniería. Los 10 puentes, construidos al más puro estilo Eiffel y suspendidos sobre desfiladeros de gran profundidad, son el elemento más fotogénico del recorrido. Los 19 túneles añaden una dimensión diferente: algunos superan el kilómetro de longitud, como el Túnel número 1, el más largo de la ruta con más de 1,5 kilómetros, situado a 500 metros de la salida. El conjunto de puentes y túneles vertebra un descenso de unos 330 metros a través de un paisaje donde el hierro, el agua y la piedra se funden en un entorno de gran belleza.

Existe también un camino alternativo más corto que llega hasta el Túnel número 3 y permite completar un tramo de 8 kilómetros de ida y vuelta. Conviene tener en cuenta que ese mismo túnel permanece cerrado hasta nuevo aviso por la presencia de murciélagos, una especie protegida. Como alternativa, se ha habilitado un paso de 1,5 kilómetros con 60 metros de desnivel que entraña cierta dificultad.

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Horarios, precios y todo lo que hay que saber antes de ir

El Camino de Hierro en Salamanca (caminodehierro.es).

Desde su apertura, el Camino de Hierro limita el acceso a un máximo de 300 personas al día. El camino cierra todos los lunes del año por labores de mantenimiento, excepto cuando coincide con festivo, en cuyo caso el cierre se traslada al martes. Durante todo el mes de julio permanece cerrado por las altas temperaturas, aunque el mes exacto puede variar según las indicaciones del Parque Natural.

Los horarios de acceso dependen de la época del año. Del 15 de octubre al 14 de mayo, la taquilla abre únicamente de 09:00 a 10:00 horas. Del 15 de mayo al 14 de octubre, el horario es de 07:30 a 08:30 horas. Pasados esos horarios, la entrada está prohibida.

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La tarifa general es de 8 euros. La entrada reducida, a 7 euros, se aplica a menores de 16 años, estudiantes con carné en vigor, jubilados y miembros de familia numerosa con documento acreditativo. Los grupos de entre 25 y 50 personas también pagan 7 euros por persona. Los vecinos empadronados en Hinojosa de Duero y La Fregeneda tienen una tarifa especial de 4 euros. La reserva es obligatoria y solo puede realizarse a través de la web oficial, donde también es necesario presentar el DNI u otro documento acreditativo como el pasaporte, el NIE o el carné de conducir.