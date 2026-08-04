Daroca, uno de los mejores pueblos de Zaragoza para ver el eclipse solar del 12 de agosto: amurallado y atravesado por una mina de 600 metros de largo y con una iglesia del siglo XIV

Daroca, uno de los mejores pueblos de Zaragoza para ver el eclipse solar del 12 de agosto. (Getty)

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Ya quedan menos de 10 días para uno de los fenómenos astronómicos más esperados de la última década. El próximo 12 de agosto, España se convertirá en el escenario privilegiado de un evento astronómico que no se repetía en la península desde 1912: un eclipse solar total que cruzará de noroeste a sureste buena parte de la Península Ibérica.

Las localidades más despobladas del interior peninsular se han convertido este año en grandes destinos vacacionales para aquellos visitantes que llegarán atraídos por uno de los mayores espectáculos astronómicos. Entre otras provincias, por su baja densidad de población (57,8 hab./km²), si dejamos a un lado la capital), la escasa contaminación lumínica y un paisaje de meseta, la de Zaragoza será una de las principales protagonistas.

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En pleno corazón de Aragón, la villa de Daroca, situada en el centro del Valle de Jiloca, es un municipio con una población de 1.899 personas (según el Instituto Nacional de Estadística) y una extensión de 52,05 km², que destaca como uno de los pueblos más emblemáticos de la provincia de Zaragoza, donde el tiempo parece haberse detenido entre murallas, torres y calles empedradas.

Daroca tiene una cara visible y otra oculta

El avistamiento del eclipse no es el único atractivo que ofrece esta pequeña localidad. Adentrándonos un poco en su historia comprendemos la función del castillo y las murallas, sin duda los principales monumentos que ver en este municipio, que sirvieron primero de fortaleza musulmana y después cristiana. A lo largo de los siglos se han construido hasta tres tres que abarcaban casi cuatro kilómetros de terreno, una centena de torreones y varias puertas.

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La Puerta Baja de Daroca, en Zaragoza. (Turismo Daroca)

La Puerta Baja, con sus torres almenadas, da la bienvenida a la villa y es la primera imagen que recibe al viajero. Al otro extremo, la Puerta Alta, de comienzos del siglo XVI, sustituye a una anterior y mantiene el aire majestuoso de la entrada fortificada. A la izquierda de la muralla, la Torre de los Huevos, el observatorio meteorológico más antiguo de Aragón, más arriba, la Torre de las Cinco Esquinas, y en lo alto del cerro de San Jorge, la Torre de la Espuela y el Castillo Mayor, donde por supuesto también tendrás una gran perspectiva del eclipse.

No faltan tampoco otros accesos históricos, como el portal de Valencia, flanqueado por un sólido torreón, o la puerta del Arrabal (portillo de San Valero), que ofrece algunas de las vistas más hermosas del caserío. Por su parte, el casco histórico conserva un trazado medieval que invita a perderse entre casas señoriales, plazas y templos, como la colegiata de Santa María, el principal monumento religioso, los Sagrados Corporales y los templos de San Miguel y Santo Domingo, ambos con origen románico y acabados mudéjares, que muestran la riqueza artística de la villa.

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Más allá del recinto amurallado, en una zona oculta, Daroca tiene uno de sus mayores tesoros, su mina. A pesar del nombre, no se trata de una explotación minera al uso, sino de un túnel de 600 metros de longitud, seis de ancho y hasta ocho de alto, excavado en el siglo XVI para resolver un problema que amenazaba la supervivencia del pueblo: las devastadoras avenidas de agua que recorrían la calle Mayor durante las tormentas.

La Mina de Daroca, en Zaragoza (Ayuntamiento de Daroca).

Esta mina, considerada una de las obras públicas más relevantes de la Europa de aquella época, no sólo protegió a Daroca de las riadas, sino que se convirtió en una vía de paso para el ganado y, siglos después, en una ruta estratégica durante la Guerra Civil. Hoy, recorrerla es una experiencia única que permite al visitante adentrarse en la historia de la ingeniería hidráulica y vivir el subsuelo de la villa desde dentro.

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Precauciones para disfrutar del eclipse con seguridad

El eclipse solar del 12 de agosto será un espectáculo único, pero también requerirá tomar una serie de precauciones. Cualquier persona puede disfrutar del evento con total seguridad siempre que se tomen las medidas adecuadas para evitar, principalmente, daños en la vista.

La única excepción se produce durante la totalidad, cuando la Luna oculta completamente el Sol. Ese momento dura apenas unos minutos; por ello, durante todas las fases parciales del eclipse es imprescindible utilizar protección ocular. Es imprescindible utilizar gafas homologadas para eclipses, que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales, cristales ahumados, radiografías o cualquier otro método casero no ofrecen la protección necesaria y no deben utilizarse bajo ningún concepto.

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Otro de los incentivos de los visitantes será inmortalizar el momento. Por ello, hay que recordar que los prismáticos, telescopios y cámaras fotográficas nunca deben utilizarse para observar el Sol sin un filtro solar específico colocado delante del objetivo.

Además, se recomienda organizar el viaje con tiempo, prever la llegada anticipada y llevar agua, protección solar y vestimenta apropiada para enfrentar el calor característico de agosto. También es fundamental ubicarse en zonas seguras y atender las instrucciones de las autoridades para observar el eclipse en condiciones óptimas.