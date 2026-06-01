El pueblo favorito de Marta Sánchez está en Galicia: una villa marinera con increíbles playas, una joya renacentista y un castro milenario

Sanxenxo, Pontevedra (Adobe Stock).

Marta Sánchez lleva décadas siendo una de las voces más reconocibles de la música española. Desde que irrumpió en los años 80 con Olé Olé hasta su consolidada carrera en solitario, la cantante ha construido una trayectoria que la mantiene como referente del pop nacional. Pero más allá de los escenarios, Marta Sánchez tiene una geografía sentimental propia, y en ella hay un lugar que ocupa un espacio especial: un pueblo costero de Pontevedra donde veraneó con su familia desde los tres hasta los 18 años en casa de sus abuelos.

Según el ‘National Geographic’, la cantante ha reconocido en numerosas ocasiones que ese lugar “significa mucho para mí”. Fue allí donde conoció a su primer novio, con quien se reencontró el año pasado durante el rodaje del programa de RTVE Volver con.... El pueblo en cuestión es Sanxenxo, considerado la capital turística de las Rías Baixas, bañado por las rías de Pontevedra y Arousa y conocido por sus playas, su puerto deportivo, su gastronomía y un entorno natural que lo convierte en uno de los destinos más completos del norte de España.

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De este modo, su puerto deportivo es uno de sus puntos de referencia más activos. Es el punto de partida habitual para la práctica de deportes náuticos y el lugar desde el que la propia Marta Sánchez solía salir a navegar con amigos durante sus veranos en el pueblo. El puerto concentra también buena parte de la vida social del municipio en los meses de verano. Pero esto no es todo, pues a pocos minutos del centro, la playa de A Lanzada, compartida con El Grove, es uno de los arenales más conocidos de toda Galicia.

Con 2,5 kilómetros de longitud, arena blanca fina, aguas de calidad reconocida y un paisaje de dunas que la rodea, tiene además un paseo de madera que permite recorrerla de extremo a extremo. Es uno de los destinos favoritos de los aficionados al surf en las Rías Baixas.

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Una ermita románica, un castro del siglo VIII a.C. y las islas Cíes

Ermita de Nuestra Señora de la Lanzada, en Sanxenxo (Turismo Sanxenxo).

En el extremo de A Lanzada se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Lanzada, un templo tardorrománico del siglo XII ligado a una fortaleza del siglo X construida para defensa frente a los invasores normandos. En su interior destaca el retablo barroco, y alrededor del conjunto se ha tejido una leyenda que atribuye a las aguas del lugar propiedades relacionadas con la fertilidad femenina.

Cerca de la ermita, los restos de un castro que data del siglo VIII a.C. forman uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes de la comarca. Su emplazamiento privilegiado junto al mar lo convirtió en un destacado punto comercial en la antigüedad. En el mismo enclave se encontró una necrópolis romana cuyas tumbas corresponden a los siglos III y IV de nuestra era.

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Igualmente, desde Sanxenxo, una de las excursiones más populares es la que lleva hasta las islas Cíes, a menos de una hora en barco. El archipiélago forma parte del Parque Natural marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia y alberga la playa de Rodas, una de las más famosas del mundo, con aguas de color turquesa, arena blanca fina y un entorno de bosques y dunas que la rodean.

La excursión más habitual en las Cíes sube desde la playa hasta el mirador del monte Faro, un recorrido de siete kilómetros ida y vuelta que ofrece una panorámica completa del archipiélago. Para quienes prefieren una alternativa más tranquila, la isla de Ons ofrece cuatro rutas de senderismo de diferentes niveles, entre ellas la que lleva hasta su faro y la Ruta do Castelo, que discurre por senderos históricos hasta un entorno de gran valor paisajístico.

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Una joya renacentista única

Monasterio de Armenteira, en Pontevedra (Adobe Stock).

A escasos 15 minutos de Sanxenxo, en la comarca de Salnés, el monasterio de Santa María de Armenteira es la visita más recomendable para quienes quieran completar la escapada con una parada de patrimonio histórico. El conjunto combina la arquitectura renacentista y barroca de los siglos XVI y XVII con la iglesia románica levantada por su primer abad cisterciense en 1167.

El elemento más llamativo del exterior es la portada, con seis arquivoltas apoyadas sobre columnas y un rosetón calado que es uno de los ejemplos más logrados del románico gallego en la provincia de Pontevedra. Una visita que cierra de forma natural una escapada que combina playa, naturaleza, arqueología y arquitectura medieval en un radio de pocos kilómetros.

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Cómo llegar

Desde Pontevedra el viaje es de alrededor de 30 minutos por las carreteras AP-9 y AG-41. Por su parte, desde Vigo el trayecto tiene una duración estimada de 40 minutos por las mismas vías.