Viajes

El rincón de Extremadura donde el castillo marca el paisaje y las rutas llevan a antiguos molinos

La sierra concentra un recinto defensivo ligado a la Orden de Santiago, caminos señalados entre bosques y gargantas, y un itinerario circular que atraviesa decenas de ingenios harineros

Guardar
Google icon
Vista del pueblo y el castillo de Montánchez, en Cáceres (Adobe Stock).
Vista del pueblo y el castillo de Montánchez, en Cáceres (Adobe Stock).

Extremadura es una Comunidad Autónoma que esconde verdaderas joyas entre sus pueblos y paisajes. Uno de ellos es Montánchez, un lugar que concentra en su casco urbano y en su entorno algunos hitos patrimoniales y naturales. Situado en Cáceres, se levanta en la sierra que lleva su nombre, en el centro del triángulo formado por dicha la ciudad con la misma denominación que la provincia, Trujillo y Mérida.

Dentro del municipio destacan entornos como el castillo, la Iglesia de San Mateo, el cementerio monumental y rutas como la de los Molinos. Todo ello, situado en una comarca marcada por el jamón ibérico y por la cercanía con la basílica de Santa Lucía del Trampal.

PUBLICIDAD

Uno de los enclaves más destacados es el Castillo de Montánchez, levantado sobre un cerro y convertido en la imagen más reconocible de la localidad. Es Patrimonio Histórico español y conserva la Torre del Homenaje y los aljibes, y estuvo ocupado durante los siglos XV y XVI por la Orden de Santiago. Además, es una fortaleza que data del siglo VII, arrancando con la ocupación musulmana y modificado tras la Reconquista. Gracias a sus murallas se obtiene una imagen panorámica de Cáceres y Badajoz.

Qué ver en Montánchez: castillo, iglesia y cementerio monumental

Además, de su castillo histórico, Montánchez cuenta con otros monumentos o edificios emblemáticos del pueblo que merece la pena visitar. Uno de ellos es la Iglesia de San Mateo, un lugar que se sitúa “asomada” por encima de las casas blancas, con una torre campanario destacada y situada en un mirador con zonas verdes. Esta iglesia fue construida en el siglo XIV y reformada en el siglo XVII, con una amplia nave cubierta por bóvedas de aristas y un campanario independiente.

PUBLICIDAD

El tren hotel que conecta España con el resto de Europa: viajes de hasta 30 euros y velocidades de 200.

A ese recorrido urbano se le suma el barrio del Canchalejo, el más antiguo del pueblo, con un trazado irregular y varios rincones de interés. También destaca el cementerio, el cual fue declarado como el “más bonito de España” en 2015 y se encuentra adosado a las antiguas murallas y ofrece vistas sobre las praderas y campos de la zona.

Este cementerio está situado en la ladera del castillo, con diseño en terrazas y capillas adosadas a las rocas. El municipio también cuenta además con varias ermitas, entre ellas las de los Santos Mártires, la Virgen de los Remedios, San Blas y Santo Domingo.

Rutas, dehesa y la basílica visigoda de Santa Lucía del Trampal

El entorno natural de Montánchez se compone de bosques, mesetas y gargantas que sostienen buena parte de la oferta de senderismo de la zona. Existen varios caminos para realizarlo: la ruta del Castañar, la ruta de Donde Nace y la ruta del Robledo.

Sin embargo, la ruta de los Molinos es la que recibe más atención. Es de unos 15 kilómetros de recorrido por la Sierra de Montánchez, con 30 antiguos molinos harineros, algunos de origen romano, y paisajes del bosque mediterráneo.

El castañar de Montánchez, en Cáceres (Turismo Trujillo).
El castañar de Montánchez, en Cáceres (Turismo Trujillo).

La comarca amplía este mapa con otros puntos como la dehesa comunal de Botija, vinculada a la montanera del cerdo ibérico, los restos arqueológicos de Villasviejas del Tamuja y La Terrona, una encina de más de 800 años, 16 metros de altura y 7,80 metros de perímetro, situada en Zarza de Montánchez.

En cuanto a la gastronomía, este municipio es conocido por su jamón ibérico, el cual es un producto de proyección mundial. Además, destacan otros platos y elaboraciones locales como migas con torreznos, chanfaina, prueba de cerdo, chorizo, lomo ibérico, patatera, sopa de tomate, escabeche de cardo o acelgas, sopa de espárragos trigueros y vino de pitarra.

Temas Relacionados

PueblosPueblos de EspañaTurismoTurismo EspañaTurismo RuralTurismo Rural EspañaCastillos EspañaCastillosViajesViajes y TurismoExtremaduraCáceresEspaña-ViajesEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El palacio de Santander que es uno de los más impresionantes de España: al borde del mar y con uno de los mayores legados de la Casa Real

Este monumento fue la residencia de verano de Alfonso XIII y permite disfrutar de uno de los rincones más especiales de la ciudad

El palacio de Santander que es uno de los más impresionantes de España: al borde del mar y con uno de los mayores legados de la Casa Real

Las cascadas más bonitas de Lugo: saltos de agua en mitad de la naturaleza con rutas de senderismo e increíbles pueblos

Estos rincones descubren algunos de los lugares más singulares de la provincia y son ideales para disfrutar de todos sus encantos

Las cascadas más bonitas de Lugo: saltos de agua en mitad de la naturaleza con rutas de senderismo e increíbles pueblos

El pueblo más bonito para visitar en junio está en los Pirineos, según el ‘National Geographic’: una villa de montaña con dos bienes Patrimonio de la Humanidad

La localidad destaca por su increíble entramado medieval y por sus fallas del solsticio de verano, las cuales están declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El pueblo más bonito para visitar en junio está en los Pirineos, según el ‘National Geographic’: una villa de montaña con dos bienes Patrimonio de la Humanidad

El castillo vasco del siglo XIII reconstruido por una emperatriz en el que hoy se puede dormir en plena reserva de la biosfera

La fortaleza pasó de torre medieval a palacio neogótico por encargo de Eugenia de Montijo y funciona como hotel con bodega, restaurante y acceso directo a un entorno natural protegido

El castillo vasco del siglo XIII reconstruido por una emperatriz en el que hoy se puede dormir en plena reserva de la biosfera

La ruta de Canarias que es de las mejores del mundo según ‘Lonely Planet’: un sendero que recorre la costa de La Gomera y descubre todos sus secretos

El recorrido se divide en siete etapas y cuenta con 128 kilómetros de longitud

La ruta de Canarias que es de las mejores del mundo según ‘Lonely Planet’: un sendero que recorre la costa de La Gomera y descubre todos sus secretos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El secretario general de la Diputación de Badajoz defiende que la modificación del puesto de David Sánchez fue una decisión política sometida a control de legalidad

El secretario general de la Diputación de Badajoz defiende que la modificación del puesto de David Sánchez fue una decisión política sometida a control de legalidad

Cortes de tráfico en Madrid por la visita del papa Léon XIV: calles afectadas y horarios en los que habrá cortes hasta el 9 de junio

La Justicia obliga al Ministerio de Trabajo a pagar más a una inspectora que hacía la misma labor que compañeros mejor remunerados

Juicio al hermano de Pedro Sánchez: testigos del conservatorio afirman que su plaza de coordinador en la Diputación de Badajoz “vino muy bien” y que tenía “un buen currículum”

ERC exige a Sánchez dar explicaciones en el Congreso “cuanto antes” sobre Zapatero y PSOE: “Con la que está cayendo...”

ECONOMÍA

Compensar al hijo que cuida a sus padres con un piso o dinero puede considerarse una donación encubierta y complicar la herencia

Compensar al hijo que cuida a sus padres con un piso o dinero puede considerarse una donación encubierta y complicar la herencia

¿Seguridad vial o afán recaudatorio? Madrid es la ciudad que más multa, recauda 194,5 millones, tres veces más que Barcelona

Hacienda reactiva las negociaciones para la financiación autonómica y manda cartas a las comunidades para reuniones “inmediatas”

Cotizó 43 años y perdió parte de su pensión por retirarse seis meses antes: los jubilados se rebelan contra el recorte de sus pensiones

Calviño da por superada la amenaza de Trump y avisa: “El gran cambio económico global solo acaba de empezar”

DEPORTES

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”

Oyarzabal elige a sus favoritas para el Mundial 2026, además de España: “Seguro que alguna dará la sorpresa”

Cuando el deporte es el germen de una “economía creativa” más allá del fútbol: “No es solamente el estadio, es todo lo que está detrás”

Enrique Cerezo zanja la polémica: “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras”

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos