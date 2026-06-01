Así ha sido el primer encuentro oficial entre la reina Letizia y la princesa Charlene de Mónaco: ambas eligen vestidos de alta costura para pasear por el Jardín Botánico

Los Reyes, acompañados por el príncipe Alberto de Mónaco, y la princesa Charlène de Mónaco, visitan las exposiciones conmemorativas del 150 aniversario de la apertura de la primera misión diplomática entre España y Mónaco (EFE/Daniel González)

Este lunes, Madrid ha sido el escenario de una cita histórica que ha reunido a los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, con los Príncipes de Mónaco, Alberto y Charlene. El motivo central de este inusual y esperado reencuentro ha sido la conmemoración del 150º aniversario del establecimiento de la primera misión diplomática entre ambas naciones. Esta visita ha dejado imágenes para el recuerdo y ha reforzado una relación cimentada en fuertes lazos culturales e históricos.

La agenda oficial dio comienzo por la mañana en el Palacio de la Zarzuela, donde el rey Felipe recibió al príncipe Alberto para mantener un encuentro institucional, el cual estuvo seguido de un almuerzo de carácter estrictamente privado. A esta primera toma de contacto no asistieron ni la reina Letizia ni la princesa Charlene, un encuentro que se esperaba con gran espectación al ser la primera vez que la de Mónaco visitaba España como princesa.

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Los Reyes, acompañados por el príncipe Alberto de Mónaco, y la princesa Charlène de Mónaco, visitan las exposiciones conmemorativas del 150 aniversario de la apertura de la primera misión diplomática entre España y Mónaco (EFE/Daniel González)

Desde que se casó en 2011 con el príncipe de Mónaco, Charlene no había visitado a la Familia Real española. Aunque podemos recordar el encuentro entre la Reina y la princesa monegasca en la misa de inicio del pontificado de León XIV, así como en la beatificación del papa Juan Pablo II, este ha marcado la diferencia.

*Noticia en ampliación