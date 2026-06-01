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¿Serías capaz de aprobar el examen de Lengua y Literatura de la PAU 2026? Así ha sido en Madrid

Lengua, literatura y textos periodísticos inauguran la PAU 2026 en la Comunidad de Madrid con un examen más práctico, menos memorístico y con nuevas medidas de control antifraude

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¿Serías capaz de aprobar el examen de Lengua y Literatura de la PAU 2026? Así ha sido en Madrid. (Montaje Infobae España con imágenes de Europa Press y del modelo de examen de Lengua de este año)
¿Serías capaz de aprobar el examen de Lengua y Literatura de la PAU 2026? Así ha sido en Madrid. (Montaje Infobae España con imágenes de Europa Press y del modelo de examen de Lengua de este año)

El gran día ha llegado. Este lunes han sido los primeros exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 en lla Comunidad de Madrid. Como cada año, los más de 42.000 alumnos de segundo de bachillerato que buscan entrar a un grado universitario el próximo curso han cruzado las puertas de las facultades y se han enfrentado a los nervios y a la sensación de que todo lo estudiado el último año se juega en unas pocas horas. Y el estreno no ha sido precisamente suave, ya que el examen de Lengua Castellana y Literatura ha puesto a prueba la comprensión lectora, el análisis crítico y la capacidad de expresión de los estudiantes desde el minuto uno.

La PAU de este año consolida un modelo que lleva acumulando cambios desde hace varios años. La tendencia es que se puedan elegir menos ejercicios, y que el examen esté más enfocado en la aplicación práctica de los conocimientos. En Lengua, por ejemplo, las preguntas competenciales -aquellas que obligan a razonar, interpretar textos y construir argumentos- pueden suponer hasta el 70% del examen.

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Este cambio responde a la idea de que lo importante no es solo memorizar datos, sino demostrar madurez académica, coherencia en el discurso y capacidad para defender ideas con claridad. Además, el modelo de examen ya no contempla una opción por asignatura, lo que elimina el clásico “A o B” que durante años daba cierto margen de maniobra a los alumnos más indecisos.

Lo que ha caído en Lengua: de la prensa a la literatura clásica

Aunque el examen oficial no se publicará hasta última hora del día, los primeros estudiantes que salieron de las aulas han coincidido al explicar que la prueba ha sido variada, con textos actuales pero también con referencias literarias clásicas.

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Tras meses intensos de estudio, resúmenes y esquemas, y la biblioteca como su segunda casa, miles de estudiantes de toda España ya están preparados para la tan esperada Selectividad, que arranca este martes en la mayoría de comunidades autónomas.

El comentario de texto ha incluido dos piezas principales. Por un lado, un fragmento de la filóloga Lola Pons, perteneciente a su obra El español es un mundo, centrado en la importancia del periodismo y en cómo los medios de comunicación influyen en el uso del lenguaje. Por otro lado, un artículo del filósofo Javier Gomá, publicado en prensa en octubre de 2025, que reflexionaba sobre la imagen personal que dejamos al final de la vida a partir de testimonios y experiencias recogidas. Dos textos muy distintos, pero conectados con la idea común del impacto de la comunicación en la sociedad.

En el apartado de literatura, los estudiantes han tenido que trabajar sobre dos obras: En la ardiente oscuridad, de Antonio Buero Vallejo, y Los santos inocentes de Miguel Delibes. Según los comentarios de algunos alumnos recogidos por EFE, una de las tareas consistía en analizar los rasgos de los personajes, un clásico de los exámenes de literatura que exige ir más allá del resumen.

También ha aparecido una cuestión sobre narrativa hispanoamericana, con especial atención a la evolución de la novela desde 1937 hasta 1975 y su desarrollo posterior hasta la actualidad. Un bloque que suele poner a prueba la capacidad de los estudiantes para ubicar autores, corrientes y cambios históricos en la literatura.

Además, en la parte competencial se ha incluido un texto relacionado con el naturalismo a partir de La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín, una obra que suele aparecer como referencia obligatoria en este tipo de pruebas.

“Bastante asequible”, pero con trampa: el tiempo y la expresión

Las primeras impresiones de los estudiantes apuntan a que el examen era “bastante asequible”, siempre que se hubiera preparado el nuevo formato. La clave, como casi siempre en Lengua, está tanto en saber el contenido como en cómo se escribe.

(Foto de ARCHIVO) Alumnos durante el primer día de selectividad en Galicia, a 3 de junio de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Un total de 12.946 estudiantes gallegos están matriculados para participar, entre este martes y este jueves, 3, 4 y 5 de junio, en la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), según el nuevo nombre que se le ha dado a la tradicionalmente conocida como 'selectividad'. La convocatoria de este año contiene grandes novedades, después de que la del 2024 pusiese fin a unos modelos de examen instaurados con la covid-19 que permitían una mayor optatividad al responder las preguntas. Álvaro Ballesteros / Europa Press 03/6/2025
Alumnos durante el primer día de selectividad en Galicia, a 3 de junio de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). (Álvaro Ballesteros / Europa Press / Imagen de archivo)

La fluidez, la capacidad de argumentar y la organización del texto son cada vez más importantes. Y aquí entra la ortografía, uno de los elementos que más respeto genera entre los alumnos. En Lengua Castellana y Literatura, los errores pueden penalizar hasta dos puntos completos, mientras que en el resto de asignaturas la penalización puede llegar a un punto. Detalles que pueden marcar la diferencia entre entrar o no en la carrera soñada.

Un sistema que busca medir madurez, no solo memoria

Desde la universidad se insiste en que el objetivo de la PAU es evaluar algo más que conocimientos aislados. Así lo ha explicado la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Complutense, Rosa de la Fuente, que también ha subrayado que la prueba busca “valorar la madurez” del alumnado, su capacidad de razonamiento y su habilidad para expresarse con coherencia.

Y es que otra de las novedades de este año en Madrid es la incorporación de controles aleatorios de radiofrecuencia en las aulas para evitar el uso de dispositivos electrónicos. Una medida que busca reducir cualqueir intento de fraude en una prueba que, para muchos, puede decidir su futuro académico.

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