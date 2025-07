Las mejores playas de Pontevedra: del paraíso de las Cíes a los kilómetros de arena blanca de A Lanzada

Playa de Rodas, en las Islas Ciés, Pontevedra (Adobe Stock).

Quienes recorren Pontevedra descubren una vida repleta de contrastes: pequeñas aldeas integradas en el entorno natural, ciudades animadas por su historia y artes, e innumerables rutas que invitan a perderse sin prisa. Los atardeceres tiñen las rías de tonos dorados, creando escenas que evocan la calma y la hospitalidad de su gente. Cada experiencia, ya sea gastronómica, cultural o de aventura, queda marcada por una autenticidad difícil de encontrar en otros lugares del país.

Solo al final, casi como un secreto bien guardado, afloran las playas. Extensiones de arena fina y blanca, rodeadas de dunas y bosques, se despliegan junto a aguas turquesas enmarcadas por islas y acantilados. Sus paisajes cautivan tanto a quienes buscan refugio en la naturaleza como a los que anhelan sumergirse en los placeres veraniegos. Así, las playas de Pontevedra terminan por conquistar el corazón del viajero, convirtiéndose en la joya más deseada de su litoral.

Playa de Rodas, islas Cíes

La playa de Rodas no solo es un símbolo de Galicia, sino una referencia internacional. En 2007, el periódico The Guardian la nombró “la mejor playa del mundo”. Su estampa es inconfundible: aguas turquesas, arena blanca y fina, dunas y un bosque que parece emerger del mar. Solo se accede en barco, desde localidades como Vigo o Cangas, lo que garantiza una experiencia exclusiva y natural. Aunque no dispone de aparcamiento, cuenta con restaurantes y un camping para alojarse en la propia isla.

Playa de Silgar, Sanxenxo

Playa de Silgar, Sanxenxo.

La playa de Silgar es el epicentro turístico de Sanxenxo. Con unos 700 metros de longitud y servicios completos, es una de las más concurridas del litoral pontevedrés. Su carácter urbano no ha impedido que mantenga la bandera azul, y su accesibilidad desde las calles cercanas, así como la variedad de bares y hoteles, la convierten en un destino cómodo para todo tipo de viajeros.

San Vicente do Mar, O Grove

San Vicente do Mar es un entorno natural que agrupa diversas playas, todas de arena fina y con vistas privilegiadas a la isla de Ons y la de Sálvora. A lo largo del paseo marítimo se descubren arenales como Pedras Negras, A Barrosa o Con Negro, que ofrecen servicios básicos para los visitantes. Es un espacio ideal para quienes desean alternar caminatas costeras con baño en calas tranquilas.

Playa de Nerga, Cangas de Morrazo

Ubicada dentro del Espacio Natural Cabo Home, la playa de Nerga destaca por su belleza y por contar con la bandera azul, distintivo que garantiza calidad y sostenibilidad. Rodeada de pinos y eucaliptos, y con vistas a las islas Cíes, es una opción muy recomendable para familias. Dispone de aparcamiento, un chiringuito y alojamiento en el núcleo de Nerga.

Playas de Viñó y Barra, Cangas de Morrazo

Junto a Nerga se sitúan estas dos playas que, en conjunto, forman la conocida ensenada de Nerga. Viñó, de unos 300 metros, solo es accesible a pie, mientras que Barra, con 750 metros, es uno de los destinos nudistas más importantes de Galicia. Ambas ofrecen aguas transparentes y arena blanca, aunque carecen de aparcamiento cercano. El chiringuito compartido con Nerga y el alojamiento en el pueblo completan la experiencia.

Playa de A Lanzada

Playa de A Lanzada, Pontevedra (osalnes.com).

Con más de dos kilómetros de longitud, la playa de A Lanzada se sitúa entre los municipios de Sanxenxo y O Grove. Además de ser un enclave emblemático para el surf, forma parte del Espacio Intermareal Umia-O Grove, un humedal de gran valor ecológico. Tiene aparcamiento gratuito, aunque carece de chiringuitos. El alojamiento puede encontrarse en el entorno cercano del propio arenal.

Playa de Melide, isla de Ons

Melide es la joya del norte de la isla de Ons. De difícil acceso, ya que se encuentra alejada del núcleo de la isla, ofrece uno de los paisajes más espectaculares del archipiélago. Es también uno de los principales puntos para practicar nudismo en Galicia. Aunque no tiene servicios cercanos, los visitantes pueden alojarse en el camping de la isla, lo que permite disfrutar de este rincón con tranquilidad.

Playa de Montalvo, Sanxenxo

Con un kilómetro de longitud, Montalvo es una playa idónea para familias y surfistas. Cuenta con una amplia zona de esparcimiento y dispone de aparcamiento. Sin embargo, los servicios de restauración se encuentran algo apartados. Para dormir, se puede optar por hoteles cercanos al arenal o en el propio centro de Sanxenxo.

Playa de Samil, Vigo

Samil es la principal playa de Vigo y una de las más completas en cuanto a servicios. Con más de un kilómetro de arena, su oferta incluye desde piscinas hasta canchas deportivas. Ideal para familias, también ofrece un parking gratuito y varios restaurantes. Para alojarse, lo más cómodo es buscar hoteles en Navia, la zona donde se ubica.

Playa de Patos, Nigrán

En la ensenada de Carreira, la playa de Patos se extiende más de mil metros, cruzada por dos arroyos que desembocan en su arena. Es popular entre los aficionados al surf, gracias a sus condiciones del oleaje. Ofrece un gran número de chiringuitos, aparcamiento y opciones de hospedaje como el hotel Patos Beach House, con vistas directas al mar.