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Un tramo con 14 escalones por más de 450.000 euros en una subasta: “Cuando compras una pieza de la Torre Eiffel, estás comprando un pedazo de París”

La sección que se ha vendido en la casa de subastas Artcurial se extrajo de la torre hace más de cuatro décadas

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El tramo de escalera de la Torre Eiffel que se ha subastado en París (@artcurial__)
El tramo de escalera de la Torre Eiffel el día de su inauguración (@artcurial__)

Dos meses después de que la casa de subastas de Artcurial de París anunciase que “nuestro departamento de Arte Déco/Diseño pondrá en subasta un hito de la historia de la Torre Eiffel: un tramo de la escalera helicoidal original de 1889, diseñada bajo la dirección de Gustave Eiffel”, se leía en un comunicado lanzado a través de sus redes sociales. A pesar de que la institución internacional tasara el objeto, en un primer momento, en unos 40.000-50.000 euros, los 14 escalones de escalera se han vendido en la capital francesa por 450.160 euros (521.825,47 dólares).

No obstante, el valor de la escalera ascendió con la última tasa antes de su venta, subiendo hasta un abanico que iba de 120.000 a 150.000 euros. De esta forma, el comprador de la obra. El comprador se ha llevado a casa la pieza de 2,7 metros de construcción que pesa 1,4 toneladas, triplicando el precio de salida de la subasta. “Cuando compras una pieza de la Torre Eiffel, estás comprando un pedazo de París, junto con toda la imaginación y el simbolismo que representa”, ha afirmado Sabrina Dolla, directora de diseño Art Déco de la casa de subastas Artcurial Paris, para Reuters donde tuvo lugar la venta.

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El tramo de escalera de la Torre Eiffel que se ha subastado en París (@artcurial__)
El tramo de escalera de la Torre Eiffel que se ha subastado en París (@artcurial__)

Y es que este tramo es el que se presentó durante “la histórica venta el 1 de diciembre de 1983 (lote n°1)”, según la casa de subastas. Hasta hace más de cuatro décadas, esta parte de escalera “permaneció en la misma colección durante más de 40 años antes de ser restaurada por los talleres oficiales de la Torre Eiffel, preservando así su estructura y características originales”. No obstante, cuando se concibió la idea de instalar ascensores que facilitasen la subida a los visitantes, la obra sobre el monumento extrajo 160 metros de escalera para dar espacio al nuevo proyecto. Fue en ese momento que decidieron cortarlas en secciones más pequeñas para venderlas.

¿Dónde se encuentran el resto de metros que se extrajeron de la torre?

Antes de que la sección Nº 1, la que conectaba el segundo con el tercer piso de la Torre Eiffel, se vendiera en París, hay otras secciones del monumento de hierro que pasaron por una casa de subastas. En 2008, otra sección de escalera fue adquirido por un comprador privado de Estados Unidos por 550.000 euros, un precio histórico que no se ha vuelto a repetir.

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El tramo de escalera de la Torre Eiffel que se ha subastado en París (@artcurial__)
El tramo de escalera de la Torre Eiffel que se ha subastado en París (@artcurial__)

Asimismo, otros tramos, que miden entre 2,7 y 9 metros, se han repartido por diferentes partes del mundo, Algunas de ellas se encuentran cerca de la Estatua de la Libertad de Nueva York, un monumento estrechamente ligado al símbolo parisino por excelencia al tener el mismo creador. Aunque también se pueden ver partes de la torre en los jardines de la Fundación Yoshi en Yamanashi, Japón, y en colecciones privadas internacionales.

Según Dolla, el interés de los coleccionistas por estas piezas surgió sobre todo gracias a los Juegos Olímpicos de París de 2024, donde se crearon escenarios clave en la Torre Eiffel, la Place de la Concorde y el Grand Palais. “Sin duda estamos observando un renovado interés por lo que simboliza y por su atractivo estético”, ha concluido.

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