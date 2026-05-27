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Fran Sánchez, psicólogo: “Estos tres comportamientos indican que una persona no está preparada emocionalmente para una relación”

El psicólogo advierte del miedo al compromiso como una de las principales señales de inmadurez emocional en pareja

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El psicólogo explica los tres comportamientos que indican que una persona no está preparada emocionalmente para una relación.
El psicólogo explica los tres comportamientos que indican que una persona no está preparada emocionalmente para una relación.

Imagina una relación en la que cualquier discusión acaba convirtiéndose en una amenaza de ruptura. O a una persona incapaz de definir el vínculo porque prefiere simplemente dejarse llevar. También a alguien que, tras una ruptura, evita implicarse de nuevo por miedo a volver a sufrir. E incluso a quien decide alejarse cuando desaparece la intensidad de los primeros meses porque siente que la “magia” se ha terminado. Situaciones como estas son más habituales de lo que parece y, según el psicólogo Fran Sánchez, pueden reflejar una falta de preparación emocional para sostener una relación estable.

El psicólogo, en una de sus últimas publicaciones en TikTok, señala tres comportamientos que, a su juicio, pueden evidenciar una falta de preparación emocional para mantener una relación sana. El primero de ellos está relacionado con la forma de afrontar los conflictos. “Quien piensa que una relación sana es una relación donde no existen conflictos o desencuentros”, explica. Sin embargo, considera que esta idea parte de una expectativa poco realista, ya que “todas las parejas van a tener momentos de tensión, diferencias de opinión o formas distintas de entender algunas cosas y es normal”.

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Sánchez insiste en que el problema no está en la existencia de desacuerdos, sino en la forma de gestionarlos. “Las parejas sanas no son las que nunca discuten, son las que saben reponerse del conflicto y volver a conectar tras él”, afirma. Por eso, advierte de que quienes no toleran el más mínimo roce o interpretan cualquier dificultad como una señal de que la relación no funciona “probablemente no están preparados emocionalmente para una relación”.

El problema no está en la existencia de desacuerdos, sino en la forma de gestionarlos. (Freepik)
El problema no está en la existencia de desacuerdos, sino en la forma de gestionarlos. (Freepik)

El segundo comportamiento que identifica es el miedo al compromiso. En este punto, distingue dos perfiles muy habituales. Por un lado, quienes evitan definir la relación con frases como: “¿Para qué poner etiquetas? Con lo bien que estamos así, ¿qué necesidad hay de concretar nada?”. Por otro, quienes mantienen cierta distancia emocional escudándose en experiencias pasadas, con argumentos como: “Me hicieron mucho daño en mi última relación” o “todavía no estoy preparado”.

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El experto aclara que necesitar tiempo para sanar tras una ruptura es completamente legítimo, pero advierte de una situación cada vez más frecuente: “El problema es empezar a construir vínculos ambiguos con personas que sí están preparadas y que esperan avanzar emocionalmente contigo sin haber cerrado bien etapas anteriores”. En su opinión, si existe miedo al compromiso o heridas no resueltas, “no estás preparado para construir una relación sana”.

Cuando el amor deja de ser solo intensidad

El tercer comportamiento, que el psicólogo considera el más relevante y el que menos se tiene en cuenta, se refiere a la confusión entre amor y enamoramiento. “Hay muchas personas que creen que amar y una relación debe ser sentir siempre mariposas en el estómago, euforia, intensidad”, señala.

Hombre acostado de lado en la cama con una almohada, con los ojos cerrados, en una habitación oscura; una mujer yace detrás de él.
La fase de enamoramiento no puede sostenerse indefinidamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, explica que esa fase inicial no puede sostenerse indefinidamente. “Después de la fase de enamoramiento, aparece una etapa muy distinta, más tranquila, más estable, más serena”, afirma. En ese nuevo momento de la relación surgen elementos como “la paz, el equipo, la seguridad, el proyecto compartido, la calma emocional”.

El problema, según Sánchez, aparece cuando se interpreta la ausencia de esa intensidad como el final del vínculo: “Quien interpreta que el amor se ha acabado simplemente porque ya no siente esa hiperintensidad del principio, probablemente todavía no entiende lo que realmente implica construir una relación a largo plazo”. “Son adictos a los comienzos”, concluye.

Con estas ideas, el psicólogo invita a reflexionar sobre las expectativas emocionales que muchas personas proyectan en sus relaciones y cómo estas pueden condicionar su capacidad para construir vínculos duraderos, especialmente cuando se confunde la intensidad inicial con la estabilidad necesaria para sostener un proyecto de pareja a largo plazo.

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