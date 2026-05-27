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El bonito pueblo a una hora de Barcelona que es perfecto para una escapada: un castillo gótico del siglo XVII, 300 bodegas y rutas de senderismo

Esta localidad atesora un increíble patrimonio medieval y una rica gastronomía que se completa con un entorno natural perfecto para el senderismo

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Rajadell, en Barcelona
Rajadell, en Barcelona (Wikimedia).

La provincia de Barcelona esconde, más allá de su capital, una red de pueblos que han conservado intacta su identidad rural durante siglos. La comarca del Bages, en el interior, concentra algunos de los mejores ejemplos: localidades de piedra con castillos medievales, masías centenarias y paisajes donde la vid y el cereal contrastan con el bullicio de la costa.

En ese mapa de pueblos tranquilos y con carácter propio, Rajadell se alza como uno de los sorprendentes de la región. Con alrededor de 500 habitantes y seis núcleos de población repartidos entre colinas y valles, este municipio situado entre Manresa y la Alta Segarra combina un patrimonio medieval bien conservado con rutas de senderismo y una gastronomía enraizada en la tradición catalana. Un lugar hecho para recorrer a pie y sin prisa.

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Un castillo y una iglesia como ejes del casco antiguo

El elemento más reconocible de Rajadell es su castillo, el bien patrimonial más representativo del municipio. Construido en el siglo XVII, es una de las fortalezas más grandes y mejor conservadas de toda la comarca del Bages. Su emplazamiento en lo alto del núcleo antiguo lo convierte en el punto de referencia visual desde cualquier rincón del pueblo.

A pocos pasos, la iglesia de Sant Iscle y Santa Victòria, con partes documentadas de los siglos XIV y XVII, completa el conjunto monumental del centro histórico. Del edificio destaca el campanario, obra del maestro de casas Joan Traginer. Así, la calle Mayor, que discurre entre casas de piedra muy bien conservadas, conecta estos dos hitos y resume en pocos metros la arquitectura rural catalana en su mejor versión.

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Rajadell, en Barcelona
Rajadell, en Barcelona (Turismo Cataluña).

Igualmente, la plaza de la Iglesia concentra buena parte de la vida social de Rajadell. Allí se encuentra La chica de la plaza, una escultura del artista manresano Ramon Oms que representa a una joven ofreciendo una silla a los visitantes, un gesto que refleja, según la tradición local, la hospitalidad característica de sus vecinos. La plaza acoge también una fuente en homenaje a los Bastoneros de Rajadell, una entidad con larga trayectoria en el municipio. Durante el verano, el espacio se anima con conciertos y los actos de la Fiesta Mayor, que devuelven la vida al centro histórico con una regularidad que pocas localidades de su tamaño mantienen.

Masías medievales, legado vitivinícola y rutas de senderismo

Rajadell tiene un patrimonio disperso por el territorio que va mucho más allá del núcleo antiguo. Más de 20 masías del municipio datan de la época medieval y forman un conjunto de interés histórico y arquitectónico que se puede recorrer por los caminos rurales de los alrededores. A ellas se suman restos arqueológicos de actividad industrial rural: hornos, tejeras, norias y molinos, entre ellos el Molino de aceite.

La tradición vitivinícola tiene también un peso propio. Más de 300 bodegas conservadas en el municipio testimonian la importancia histórica de la viña en esta parte del Bages, junto con las llamadas cabañas de viña que salpican el paisaje. A la salida del pueblo, la villa romana de Sant Amanç de Viladés añade una capa histórica anterior a la medieval que completa el recorrido por los distintos estratos del pasado local.

Pero esto no es todo, pues el río Rajadell atraviesa el municipio y crea paisajes de ribera que contrastan con los campos de cereal y la vegetación mediterránea de las colinas circundantes. Las rutas de senderismo por los alrededores permiten contemplar vistas panorámicas de toda la comarca del Bages desde diferentes ángulos. Igualmente, la Oficina de Turismo de Rajadell organiza propuestas de turismo activo para quienes quieran explorar el territorio con más detalle.

Los seis núcleos que forman el municipio —Sant Salvador de Vallformosa, Monistrolet de Rajadell, la Estación, las Casitas, los Molinos y el Núcleo Antiguo— ofrecen además puntos de partida distintos para descubrir un paisaje que cambia de imagen según la estación del año.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Cómo llegar

Desde Barcelona, el viaje es de alrededor de 1 hora por las carreteras C-58 y C-16 (hay peajes). Por su parte, desde Lleida el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 15 minutos por las vías A-2 y C-25.

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