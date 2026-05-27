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Alemania acusa a un agente iraní de espiar a líderes de la comunidad judía para preparar un atentado en Berlín

La fiscalía alemana le imputa los cargos de actuar como agente secreto con fines de sabotaje e intento de participación en asesinato e incendio provocado

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Imagen de archivo de agentes de policía del servicio de desactivación de artefactos de Alemania, en Mannheim, el lunes 3 de marzo de 2025. (Boris Roessler/dpa via AP)
Imagen de archivo de agentes de policía del servicio de desactivación de artefactos de Alemania, en Mannheim, el lunes 3 de marzo de 2025. (Boris Roessler/dpa via AP)

La fiscalía alemana ha informado este miércoles de la acusación de espionaje e intento de participación en un asesinato a un hombre iraní -arrestado el año pasado- después de que una agencia de inteligencia de Teherán le encargara recopilar información sobre el líder del principal grupo judío de Alemania y otras tres personas con la intención de llevar a cabo ataques contra la comunidad judía.

Según han adelantado los fiscales, el sospechoso de terrorismo, identificado como Ali S., es un ciudadano con nacionalidad danesa que fue arrestado en junio de 2025 en Dinamarca. Además, la seguridad danesa arrestó también en noviembre del año pasado a un presunto cómplice, un ciudadano afgano identificado como Tawab M.

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El sospechoso danés fue acusado por la fiscalía de los delitos de trabajar como agente para un servicio de inteligencia, actuar como agente secreto con fines de sabotaje e intento de participación en asesinato e incendio provocado. Por otra parte, el supuesto cómplice afgano ha sido acusado de intento de participación en asesinato.

Además, los fiscales aseguraron que Ali S. se encontraba en el momento de la detención trabajando para el servicio de inteligencia de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán y mantenía un contacto estrecho con la Fuerza Quds, señalada como una unidad expedicionaria de la Guardia.

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Según las autoridades, a principios de 2025 se el encomendó la misión de recabar información sobre le jefe del Consejo Central de los Judíos de Alemania, Josef Schuster, y el el jefe de la Sociedad Germano-Israelí y exdiputado alemán Volker Becker, junto con dos tenderos judíos de Berlín a quienes no han podido identificar. “Todo esto sirvió para la preparación de atentados de asesinato e incendios provocados en Alemania”, dijeron los fiscales en un comunicado.

El embajador de Irán en España, Reza Zabid, ha sido convocado este jueves en el Ministerio de Asuntos Exteriores para exigirle el respeto de los Derechos Humanos en el país y en particular la liberación inmediata de la Nobel de la Paz Narges Mohammadi, encarcelada por el régimen de los ayatolás y en un delicado estado de salud, según ha anunciado el jefe de la diplomacia, José Manuel Albares. (Fuente: Congreso)

En el mismo documento, los fiscales aseguraron que Ali S. exploró varios lugares de Berlín el año pasado y buscó cómplices para perpetrar atentados. En mayo de 2025, se puso en contacto con Tawab M., quien supuestamente afirmó estar dispuesto a conseguir un arma para una tercera persona no identificada y a organizar el intento de asesinato contra el exdiputado Beck.

Tras la detención de Ali S. el año pasado, el embajador de Irán fue convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. En aquel momento, la embajada iraní rechazó lo que calificó de “acusaciones infundadas y peligrosas” sobre un supuesto plan para atacar instalaciones judías.

La detención del terrorista en Dinamarca

Ali S. fue arrestado a finales de junio de 2025 en la ciudad danesa de Aarhus, acusado de recopilar información sobre lugares e individuos judíos en Berlín para la inteligencia iraní, posiblemente con miras a perpetrar ataques, según adelantaron en aquel momento los fiscales federales de Alemania en un comunicado.

La tesis de la fiscalía era la misma. A principios de 2025 el sospechoso recibió la orden de recabar información sobre “localidades judías e individuos judíos específicos” en Berlín, por parte de la inteligencia iraní. según los fiscales, en junio espió tres propiedades, “presumiblemente como preparación para nuevas actividades de inteligencia en Alemania, que posiblemente incluyan ataques terroristas contra objetivos judíos”.

Además, la ministra de Justicia alemana, Stefanie Hubig, declaró que “si se confirma esta sospecha, nos encontramos ante una operación indignante”, y añadió en un comunicado que “la protección de la vida judía tiene la máxima prioridad para el gobierno alemán”.

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