El 14% de viviendas en venta anunciadas en España bajó su precio en el primer trimestre, según idealista

El 14% de las viviendas en venta anunciadas en España rebajó su precio durante el primer trimestre de este año, tres puntos porcentuales más que el 11% registrado en el mismo periodo de 2025, según un estudio publicado por idealista.

Así, el análisis sitúa a Barcelona, Teruel y Madrid como las capitales donde un mayor porcentaje de inmuebles redujeron sus expectativas de precio.

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De este forma, según los datos, Barcelona y Teruel lideran las bajadas tras registrar descensos de precio en el 21% de sus anuncios, seguidas por Madrid (20%), Alicante (19%), Segovia (19%), Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza (18% en los cuatro casos).

En el extremo opuesto, Ourense se posiciona como la única capital con una tasa inferior al 10%, al quedarse en el 9%, por delante de Huesca (10%), Jaén, Zamora, León y Ávila, que comparten un 11%.

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Por su parte, Teruel repite también como la capital donde más ha aumentado el número de bajadas de precios respecto al año anterior, pasando del 9% al 21% actual. A esta le siguen Madrid (del 12% al 20%), Cáceres (del 8% al 16%), Segovia (del 12% al 19%), Valencia (del 12% al 18%), Santa Cruz de Tenerife (del 11% al 17%), Castellón de la Plana (del 10% al 16%) y Albacete (del 9% al 15%).

Por el contrario, el mayor descenso se produjo en cinco capitales españolas, anotándose la mayor bajada en Ceuta, del 16% al 13%. Asimismo, el porcentaje disminuyó en Huesca (del 12% al 10%), Palencia (del 13% al 12%), Salamanca (del 13% al 12%) y Pamplona (del 14% al 13%). En Zamora, Huelva, Vitoria y León el indicador se mantuvo intacto.

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A nivel provincial, la Comunidad de Madrid encabezó el volumen de inmuebles con reducciones en su coste con el 18% de sus anuncios. Tras ella se situaron las provincias de Barcelona y Zaragoza, ambas con un 17%, Sevilla (16%), Santa Cruz de Tenerife (15%) y Guipúzcoa (15%), mientras que Ourense registró la menor tasa del país con un 8%.

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, ha explicado que estos datos están "alineados" con el descenso de las compraventas y "parecen confirmar la tendencia hacia la estabilización de precios". No obstante, ha advertido de que los particulares ofrecen una "mayor resistencia" al ajuste al combinar "precios emocionales y una mirada en el retrovisor".

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