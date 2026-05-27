Florentino Pérez vuelve a sacar el caso Negreira durante la presentación de su candidatura a las elecciones del Real Madrid

El presidente Florentino Pérez (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Florentino Pérez entró glorioso en el Hotel Meliá Castilla a las 19 horas de la tarde. Iba a presentar su candidatura a la presidencia del Real Madrid. Ese cargo que llega más de 15 años revalidando sin oposición y ahora espera volver a hacerlo a pesar de tener que lugar de tú a tú con Enrique Riquelme. En su discurso no se olvidó de su rival, tampoco lo hizo del eterno rival. El caso Negreira volvió a estar presente en las declaraciones del presidente blanco.

Durante el discurso, el Caso Negreira ocupó un lugar central. El presidente del Real Madrid insistió en la importancia que tiene para él y para el club que se aclaren todos los hechos relacionados con este asunto, que ha sacudido los cimientos del fútbol español y ha generado debate tanto en el ámbito nacional como internacional. Florentino expresó de manera categórica: “Quiero ser claro mientras el caso Negreira siga manchando el fútbol español. En el mundo no se entiende que un club haya pagado durante 20 años al vicepresidente de los árbitros. Somos el único club que se ha presentado. Los socios del Madrid me conocen y saben que no voy a parar hasta que se diriman las responsabilidades”.

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Y continuó: “Vamos a aportar la UEFA la información recopilada estos años. No voy a retroceder con el despilfarro del dinero de la Liga y el ataque a nuestro club. Mi única misión es defender al Real Madrid. La sentencia que nos da la razón es una semilla. Queridos socios, el Real Madrid también tiene un compromiso con los más débiles de la sociedad. Mi padre me enseñó a ser del Real Madrid y aprendí desde los 4 años que era una forma de entender la vida. Gracias por vuestro cariño y acompañarme. Nos queda mucha historia por hacer”.

Florentino Pérez (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Estas palabras, dirigidas no solo a los socios sino también a la opinión pública, resumen el posicionamiento del presidente ante una de las crisis más mediáticas que ha afrontado el fútbol español. Florentino Pérez quiso recalcar que el club blanco ha sido el único en personarse en el proceso judicial abierto por el caso Negreira, subrayando el compromiso de la institución con la transparencia y la búsqueda de la verdad. La promesa de aportar toda la información recabada a la UEFA responde a la intención de que las instancias internacionales también tomen parte y se pronuncien al respecto.

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En otro pasaje de su discurso, el presidente aludió a la gestión económica y a la defensa de los intereses del club frente a lo que calificó como “despilfarro del dinero de la Liga y el ataque a nuestro club”. Florentino insistió en que su prioridad absoluta es proteger al Real Madrid y sus valores, y que no dará un paso atrás ante los desafíos, ya sean deportivos, institucionales o económicos.

La carrera por la corona del Real Madrid

El FC Barcelona no fue el único que sufrió las palabras inquisidoras de Florentino. Por alusión directa al motivo del acto, Enrique Riquelme también recibió lo suyo. Le atacó por el aval y poniendo en tela de juicio su solvencia y su capacidad para defender al Real Madrid “en caso de apuro”. El expresidente Calderón tampoco se libró del rapapolvo, al que acusó de liderar “la etapa más siniestra del club”.

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El empresario teme que Florentino Pérez "privatice" el club y ya no vuelva a haber un proceso democrático en el que decidan los socios.

Ataques a un lado, Florentino habló de su proyecto para el Santiago Bernabéu y de su intención de hacer que el club siga siendo de los socios. La presentación está hecha. La de su rival Riquelme también. De momento restan casi dos semanas para que se lleven a cabo los comicios. La carrera electoral ha comenzado. Pero no será hasta el día 7 de junio cuando se conozca quien se pone la corona blanca para los próximos cuatro años.