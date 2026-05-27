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Juan del Val, sobre estar en “segundo plano” al lado de Nuria Roca: “Dejé de trabajar para estar con los niños porque ella ganaba mucho más dinero”

El escritor ha contado cómo fue su historia desde los inicios hasta que pasó a ser su “jefa”

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Juan del Val y su mujer, Nuria Roca, en 'El Hormiguero'. (Flickr)
Juan del Val y su mujer, Nuria Roca, en 'El Hormiguero'. (Flickr)

Juan del Val ha reivindicado su papel en la relación con Nuria Roca y ha explicado en una entrevista para Vanitatis cómo asumió durante años un segundo plano público y profesional. Eso sí, durante la charla con Nacho Gay también ha defendido que nunca se sintió inferior ni eclipsado por su mujer, con quien comparte espacio tanto en El Hormiguero como en La Roca.

El comunicador, escritor y premio Planeta 2025 ha situado ese reparto de papeles en una relación que comenzó en 1998, empezó la convivencia en enero de 1999 y se acerca ahora a su 30 aniversario. En ese tiempo, ha asegurado que no han vivido “una crisis” que les hiciera pensar en una ruptura, con las dificultades que conlleva ser una pareja pública.

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Del Val ha relatado en Zodiac, el videopódcast del medio, que su historia con Roca nació de la admiración que sentía por ella cuando la entrevistó para una revista. Aquel primer contacto, ha recordado, ya dejó una impresión clara: “Entrevistándola ya pasaron cosas. Hubo una química brutal”. El segundo encuentro llegó por iniciativa suya. Del Val ha contado que ya tenía su teléfono por motivos profesionales y que le dijo que volvería a llamarla para enseñarle la entrevista, aunque ella le insistía en que no hacía falta.

Nuria Roca y Juan del Val, en imagen de archivo (Europa Press)
Nuria Roca y Juan del Val, en imagen de archivo (Europa Press)

El inicio del romance de Juan del Val y Nuria Roca

El escritor ha precisado en Vanitatis la secuencia de aquellos primeros meses: “La vi por primera vez a finales de octubre del 98 y enero del 99 empezamos a vivir juntos”. Esa rapidez, según su relato, estuvo marcada por una conexión inmediata que se repitió en el segundo encuentro y por una entrevista que Roca nunca llegó a leer antes de su publicación porque él se olvidó de enviársela.

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El contexto de aquel inicio, situaba a Roca en pleno ascenso televisivo. En 1999, la presentadora se había convertido en uno de los rostros más visibles de la pequeña pantalla tras ser elegida por Chicho Ibáñez Serrador para presentar Waku waku, el programa familiar de los domingos centrado en animales. Del Val, por su parte, trabajaba en TVE y había quedado impactado al verla en televisión. Cuando se cruzaron, ninguno de los dos estaba soltero: él se había casado tres años antes con Rosa Torres y ella mantenía una relación de 12 años iniciada en la adolescencia.

Juan del Val y Nuria Roca en su boda (@nuriarocagranell).
Juan del Val y Nuria Roca en su boda (@nuriarocagranell).

En ese momento, Del Val estaba empezando su trayectoria como comunicador, mientras Nuria Roca ya era una figura conocida. Lejos de interpretar esa diferencia de exposición como un problema, ha explicado que siempre se ha sentido cómodo junto a mujeres como ella: “A mí siempre me han gustado las mujeres con mucho brillo, poderosas, potentes, inteligentes… E independientemente de la fuerza o seguridad en mí mismo que pueda tener, puedo y me encanta estar en un segundo plano”.

Juan del Val, tras Nuria Roca

Esa posición no se limitó al plano mediático. Del Val ha señalado al medio que durante 18 años de matrimonio con Roca apenas apareció en público y que, cuando hubo que reorganizar la vida familiar, fue él quien dejó de trabajar para ocuparse de los hijos: “Ha habido algún momento donde hemos tenido que dejar de trabajar alguno y lo he dejado yo para quedarme con los niños cuando eran más pequeños, porque lógicamente, ella ganaba mucho más dinero“.

También ha rechazado que esa distribución implicara desigualdad dentro de la pareja: “Somos una pareja de iguales independientemente de que a uno u otro le pueda ir mejor en un momento de la vida”. La colaboración profesional ha sido otra constante de la relación. Del Val ha explicado en el citado medio que trabajaron juntos desde el principio: primero, con él detrás de los programas de Roca e incluso como su representante; después, en condiciones de igualdad, aunque ha resumido esa etapa con una frase que no presenta como reproche: “Luego hemos trabajado como iguales, pero ha sido casi siempre mi jefa”.

La dedicatoria de Juan del Val a Nuria Roca al ganar el Premio Planeta 2025

Sobre el efecto de esa convivencia dentro y fuera del trabajo, ha sido igual de directo. “Yo no sé si es bueno para una pareja, es bueno para la nuestra el trabajar juntos”, ha dicho al medio, subrayando que esa fórmula les ha funcionado durante décadas. Del Val distingue entre los enfados habituales y niega alguna crisis: “No hemos tenido una crisis nunca. Enfados, normal. Pero una crisis de decir que esto se puede acabar, yo no he tenido esa sensación nunca. Pero ella tiene su vida y yo la mía”.

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