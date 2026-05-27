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Florentino Pérez se apoya en sus Galácticos para la candidatura a la presidencia del Real Madrid: Ronaldo, Benzema, Vinícius y Roberto Carlos le respaldan

El dirigente blanco refuerza su programa rodeándose de figuras clave del club

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Florentino Pérez presentando su candidatura. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Florentino Pérez presentando su candidatura. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Empieza el periodo electoral para la presidencia del Real Madrid y Florentino ya ha puesto las cartas sobre la mesa. El actual presidente ha explicado alguno de los puntos más importantes de su candidatura, del cual ha destacado la persecución legal que hará sobre el caso Negreira.

“En el mundo no se entiende que un club haya pagado durante 20 años al vicepresidente de los árbitros. Somos el único club que se ha presentado. Los socios del Madrid me conocen y saben que no voy a parar hasta que se diriman las responsabilidades”, ha explicado Florentino.

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Sin embargo, uno de los momentos que ha llamado más la atención ha sido cuando ha invitado al escenario a tres leyendas del club blanco: Ronaldo Nazario, Roberto Carlos y Santiago Solari. “Presi, eres el mejor y siempre lo vas a ser. Hala Madrid”, afirmaba el Fenómeno entre risas.

Ronaldo Nazario en la presentación de Florentino. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Ronaldo Nazario en la presentación de Florentino. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Si algo ha quedado claro tras su intervención es que Florentino Pérez basará su candidatura en los éxitos cosechados durante sus 20 años al frente del club y en el respaldo de algunas de las figuras más emblemáticas de la historia del madridismo.

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Benzema, Vinícius y Carvajal se posicionan

Benzema es uno de los jugadores a los que más ha mimado Florentino durante su etapa al frente del Real Madrid. El delantero francés llegó al club en 2009 como una apuesta de futuro procedente del Olympique de Lyon y, aunque su talento nunca estuvo en duda dentro del vestuario, durante muchos años recibió críticas por su irregularidad.

A pesar de ello, Florentino Pérez mantuvo siempre una confianza absoluta en el atacante francés. El presidente defendió públicamente su continuidad incluso en las temporadas más complicadas, cuando parte del entorno pedía un relevo en la delantera.

El tiempo le terminó dando la razón a Florentino. Tras la salida de Cristiano en 2018, Benzema asumió el liderazgo ofensivo del equipo y acabó firmando las mejores temporadas de su carrera, culminando con la conquista del Balón de Oro en 2022.

Apoyo del delantero a la candidatura
Historia de Benzema junto a Florentino Pérez

Para apoyar su candidatura, el futbolista francés ha subido una foto junto a Florentino con el galardón, dejando claro el vínculo y la relación de confianza que ambos han mantenido durante todos estos años y la importancia que tuvo el presidente en la carrera del delantero galo.

Otro de los jugadores que ha respaldado Florentino Pérez desde su llegada es Vinícius. El brasileño aterrizó en el Real Madrid siendo apenas un adolescente y tuvo que convivir durante sus primeros años con una enorme presión mediática y constantes críticas por su falta de acierto de cara a portería.

Vinicius Florentino
Vinicius y Florentino se saludan durante un entrenamiento (Real Madrid).

Aun así, el club mantuvo siempre su apuesta por el jugador y Florentino Pérez fue una de las figuras que más protegió su progresión. El brasileño ha explicado en una reciente entrevista con CazéTV la gran relación que tienen. “El Real Madrid está tranquilo, yo estoy tranquilo, el presidente confía en mí, yo confío en él”.

Dani Carvajal es otro de los que ha reconocido la labor del actual presidente, sobre el que se deshizo en elogios durante su despedida. “Si me tengo que quedar con algo es que 24 horas después de una grave lesión de rodilla me amplió el contrato. Gracias de todo corazón”, explicó durante el acto. “Él fue quien me trajo de vuelta desde Alemania. He crecido con él y hemos ganado muchísimas Champions juntos”.

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