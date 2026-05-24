El pueblo de Tarragona con un río de aguas termales perfecto para todas las épocas del año

Coma-ruga, en Tarragona (Turismo Costa Dourada).

La provincia de Tarragona es uno de los destinos más mágicos de la Costa Dorada: playas largas, sol garantizado y una oferta turística que atrae cada año a millones de visitantes de toda Europa. Pero entre sus pueblos costeros hay rincones que van más allá de la playa y el sol, lo que los convierte en lugares únicos que van más allá de lo convencional.

Uno de esos lugares es Coma-ruga, pedanía del municipio de El Vendrell, en la comarca del Baix Penedès. Su playa no es solo una playa: la atraviesa un pequeño río con propiedades termales reconocidas desde 1892, que mantiene una temperatura estable de entre 18 y 21 grados durante todo el año y que convierte este rincón del Mediterráneo en un destino válido en cualquier época, no solo en verano.

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Un manantial termal en plena playa mediterránea

El elemento que distingue a Coma-ruga de cualquier otro punto de la Costa Dorada es el llamado riuet, un pequeño riachuelo que brota de un manantial subterráneo y atraviesa la playa antes de desembocar en el Mediterráneo. No es una instalación artificial ni un proyecto reciente: se trata de un fenómeno natural documentado desde finales del siglo XIX, cuando ya se hablaba de sus propiedades beneficiosas para la salud.

En 1892, estas aguas recibieron el reconocimiento oficial por sus características mineromedicinales. Estudios posteriores las clasificaron como aguas termales cloruradas, alcalinas y bromuradas, una combinación poco habitual en entornos de costa y asociada a tratamientos para afecciones articulares, inflamatorias y dermatológicas.

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La temperatura del manantial se mantiene estable entre 18 y 21 ºC a lo largo de todo el año, lo que permite disfrutar de un baño termal incluso en los meses de otoño e invierno. No es casualidad que muchos usuarios repitan fuera de temporada alta, cuando la playa está tranquila y el agua del riuet conserva la misma temperatura que en julio.

Un balneario a cielo abierto sin entrada ni horarios

Coma-ruga, en Tarragona (Wikimedia).

A diferencia de los balnearios de interior o las estaciones termales de montaña, en Coma-ruga el agua fluye directamente hacia el mar. El resultado es un espacio híbrido donde el visitante puede alternar entre el Mediterráneo y las aguas templadas del manantial en el mismo paseo. Dos tipos de baño, dos temperaturas y dos experiencias en un único entorno.

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El riuet no funciona como una atracción turística con horarios y precio de entrada. Durante décadas ha sido utilizado por los vecinos del municipio como un remedio cotidiano, una especie de balneario natural integrado en la vida del barrio. Esa condición de recurso compartido entre locales y visitantes es parte de lo que lo hace singular: no hay infraestructura que gestionar ni ticket que comprar.

En las últimas semanas, el espacio ha sido objeto de actuaciones de recuperación destinadas a reforzar su carácter natural. La eliminación de elementos artificiales y la mejora de la calidad del agua han devuelto al curso su aspecto más cercano al de un manantial abierto, alejándolo de la imagen de una instalación urbana.

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Coma-ruga y El Vendrell, más allá del agua termal

El entorno en el que se encuentra el riuet también tiene peso propio. Coma-ruga forma parte del municipio de El Vendrell, capital de la comarca del Baix Penedès, una zona que combina litoral mediterráneo, tradición y una calma que contrasta con los puntos más masificados de la Costa Dorada.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

El Vendrell es conocido por ser la ciudad natal del violonchelista Pau Casals, y su casco histórico, su mercado y su oferta cultural complementan la visita para quienes quieren ir más allá de la playa. La comarca del Baix Penedès conecta además con las rutas vinícolas del Penedès y con el interior de la provincia de Tarragona, lo que convierte a Coma-ruga en un punto de partida cómodo para una escapada más amplia.

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