Viajes

El pueblo de Tarragona con un río de aguas termales perfecto para todas las épocas del año

Esta localidad esconde un manantial de aguas mineromedicinales reconocido desde 1892 que mantiene entre 18 y 21 grados, ideal para una escapada fuera de temporada

Guardar
Google icon
Coma-ruga, en Tarragona
Coma-ruga, en Tarragona (Turismo Costa Dourada).

La provincia de Tarragona es uno de los destinos más mágicos de la Costa Dorada: playas largas, sol garantizado y una oferta turística que atrae cada año a millones de visitantes de toda Europa. Pero entre sus pueblos costeros hay rincones que van más allá de la playa y el sol, lo que los convierte en lugares únicos que van más allá de lo convencional.

Uno de esos lugares es Coma-ruga, pedanía del municipio de El Vendrell, en la comarca del Baix Penedès. Su playa no es solo una playa: la atraviesa un pequeño río con propiedades termales reconocidas desde 1892, que mantiene una temperatura estable de entre 18 y 21 grados durante todo el año y que convierte este rincón del Mediterráneo en un destino válido en cualquier época, no solo en verano.

PUBLICIDAD

Un manantial termal en plena playa mediterránea

El elemento que distingue a Coma-ruga de cualquier otro punto de la Costa Dorada es el llamado riuet, un pequeño riachuelo que brota de un manantial subterráneo y atraviesa la playa antes de desembocar en el Mediterráneo. No es una instalación artificial ni un proyecto reciente: se trata de un fenómeno natural documentado desde finales del siglo XIX, cuando ya se hablaba de sus propiedades beneficiosas para la salud.

En 1892, estas aguas recibieron el reconocimiento oficial por sus características mineromedicinales. Estudios posteriores las clasificaron como aguas termales cloruradas, alcalinas y bromuradas, una combinación poco habitual en entornos de costa y asociada a tratamientos para afecciones articulares, inflamatorias y dermatológicas.

PUBLICIDAD

La temperatura del manantial se mantiene estable entre 18 y 21 ºC a lo largo de todo el año, lo que permite disfrutar de un baño termal incluso en los meses de otoño e invierno. No es casualidad que muchos usuarios repitan fuera de temporada alta, cuando la playa está tranquila y el agua del riuet conserva la misma temperatura que en julio.

Un balneario a cielo abierto sin entrada ni horarios

Coma-ruga, en Tarragona
Coma-ruga, en Tarragona (Wikimedia).

A diferencia de los balnearios de interior o las estaciones termales de montaña, en Coma-ruga el agua fluye directamente hacia el mar. El resultado es un espacio híbrido donde el visitante puede alternar entre el Mediterráneo y las aguas templadas del manantial en el mismo paseo. Dos tipos de baño, dos temperaturas y dos experiencias en un único entorno.

El riuet no funciona como una atracción turística con horarios y precio de entrada. Durante décadas ha sido utilizado por los vecinos del municipio como un remedio cotidiano, una especie de balneario natural integrado en la vida del barrio. Esa condición de recurso compartido entre locales y visitantes es parte de lo que lo hace singular: no hay infraestructura que gestionar ni ticket que comprar.

En las últimas semanas, el espacio ha sido objeto de actuaciones de recuperación destinadas a reforzar su carácter natural. La eliminación de elementos artificiales y la mejora de la calidad del agua han devuelto al curso su aspecto más cercano al de un manantial abierto, alejándolo de la imagen de una instalación urbana.

Coma-ruga y El Vendrell, más allá del agua termal

El entorno en el que se encuentra el riuet también tiene peso propio. Coma-ruga forma parte del municipio de El Vendrell, capital de la comarca del Baix Penedès, una zona que combina litoral mediterráneo, tradición y una calma que contrasta con los puntos más masificados de la Costa Dorada.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

El Vendrell es conocido por ser la ciudad natal del violonchelista Pau Casals, y su casco histórico, su mercado y su oferta cultural complementan la visita para quienes quieren ir más allá de la playa. La comarca del Baix Penedès conecta además con las rutas vinícolas del Penedès y con el interior de la provincia de Tarragona, lo que convierte a Coma-ruga en un punto de partida cómodo para una escapada más amplia.

Temas Relacionados

Pueblos de EspañaCataluñaTarragonaDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estas son las dos playas españolas que están entre las mejores del mundo: aguas turquesas y naturaleza virgen en destinos paradisiacos

Estos dos arenales se caracterizan por su carácter único y por brindar uno de los paisajes más increíbles de nuestro país

Estas son las dos playas españolas que están entre las mejores del mundo: aguas turquesas y naturaleza virgen en destinos paradisiacos

El pueblo italiano lleno de magia: bosques, lagos y playas de aguas cristalinas que parecen un cuadro

Un lugar para desconectar entre rutas de montaña y orillas tranquilas

El pueblo italiano lleno de magia: bosques, lagos y playas de aguas cristalinas que parecen un cuadro

La isla británica que se vio afectada por una enfermedad y ahora es un pueblo fantasma: se puede visitar en una excursión de un día

Las antiguas viviendas de piedra y los vestigios arqueológicos recuerdan un modo de vida desaparecido en el corazón del Atlántico escocés

La isla británica que se vio afectada por una enfermedad y ahora es un pueblo fantasma: se puede visitar en una excursión de un día

Las mejores piscinas naturales de Salamanca: una escapada perfecta para hacer con niños y disfrutar de la naturaleza

Estos rincones son ideales cuando suben las temperaturas gracias a sus aguas cristalinas y bonitos paisajes

Las mejores piscinas naturales de Salamanca: una escapada perfecta para hacer con niños y disfrutar de la naturaleza

Feria de Córdoba 2026: fechas clave, programación y todo lo que tienes que saber de esta fiesta

La ciudad cierra su mayo festivo con casetas, conciertos y el encendido del alumbrado el 22 de mayo, en una edición que estrena más sombra en las calles principales del recinto para hacer más llevaderas las tardes

Feria de Córdoba 2026: fechas clave, programación y todo lo que tienes que saber de esta fiesta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PNV, un socio clave de Pedro Sánchez, presiona tras el ‘caso Zapatero’ y dice que es “irresponsable” continuar con el Gobierno “más allá de 2026″

El PNV, un socio clave de Pedro Sánchez, presiona tras el ‘caso Zapatero’ y dice que es “irresponsable” continuar con el Gobierno “más allá de 2026″

Los clientes de Análisis Relevante, la pieza clave en la trama del rescate a Plus Ultra: una empresa de Florentino Pérez, Huawei y Quirón

Quién es quién en el caso Plus Ultra: un entramado de empresarios, políticos y sociedades que coloca en el centro de la investigación a Zapatero

La reunión entre el director de Plus Ultra y “los Zapatero y los chinos” durante la tramitación del rescate a la aerolínea

El mensaje que Zapatero envió a Julio Martínez tras unos contactos “al más alto nivel” para favorecer vuelos de Plus Ultra en Venezuela: “Exitosa gestión”

ECONOMÍA

Un tribunal castiga por “temeridad” a un divorciado que ocultó dinero para no pagar la pensión a su mujer, a la que abandonó en Suiza enferma y sin ingresos

Un tribunal castiga por “temeridad” a un divorciado que ocultó dinero para no pagar la pensión a su mujer, a la que abandonó en Suiza enferma y sin ingresos

Los mercados ya no duermen

Cobrar el sueldo en criptomonedas ya es posible en Estados Unidos: ¿podría implantarse en la nómina de los trabajadores españoles?

El aceite de cocina usado podría ser la solución a la falta de combustible para aviones en España y Europa

La surrealista oferta de piso en el centro de Madrid: 120.000 euros por una vivienda de 11 metros cuadrados donde puedes “bañarte de cuclillas”

DEPORTES

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

Cristiano, Messi, Sergio Ramos o Courtois, los futbolistas se pasan al negocio del fútbol: “La pasión te puede restar más que sumar”

Girona y Mallorca bajan a Segunda División, mientras que Celta y Getafe jugarán en Europa: así queda la clasificación de LaLiga

Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal: “Se vienen dos semanas interesantes”

El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos