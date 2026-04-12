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La isla habitada más pequeña de España: un paraíso natural con un pueblo amurallado, playas de aguas turquesa y rutas de senderismo

Desde rutas históricas hasta cuevas submarinas, la isla invita a explorar su reserva marina, su legado genovés y sus paisajes protegidos en un entorno único

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El islote carece de carreteras y es un paraíso dentro de la Costa Blanca

El litoral mediterráneo español esconde un mosaico de islas llenas de historia, naturaleza y vida marinera. Más allá del bullicio de las Canarias y Baleares, existen pequeños paraísos poco frecuentados que sorprenden a quienes buscan autenticidad y belleza intacta. La isla de Tabarca, frente a la costa de Alicante, se erige como uno de esos rincones singulares: la isla habitada más pequeña de España, con un pueblo amurallado detenido en el tiempo y playas de aguas turquesas que parecen surgidas de un sueño.

Enclavada a escasas millas náuticas de la península, Tabarca fascina por su mezcla de leyenda, arquitectura y riqueza ecológica. Su entorno marino es una Reserva del Mediterráneo, sus calles respiran tradición marinera y sus calas y cuevas hacen las delicias de quienes buscan aventura o un refugio de tranquilidad. Tabarca no es solo una isla: es la puerta de entrada a un universo donde el Mediterráneo muestra su rostro más luminoso.

Un pueblo amurallado con ecos de historia y leyenda

Tabarca, con apenas 1.800 metros de largo y 400 de ancho, alberga en su interior un casco antiguo que es Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural. El origen de este enclave se remonta al siglo XVIII, cuando el rey Carlos III ordenó edificar un pueblo fortificado para acoger a familias de pescadores genoveses liberadas de la isla tunecina de Tabarka. De aquel pasado queda el trazado de calles rectas, fachadas de colores marineros y una muralla que abraza el corazón de la isla.

Isla de Tabarca, en Alicante (Turismo Alicante).
Isla de Tabarca, en Alicante (Turismo Alicante).

El recinto amurallado, perfectamente adaptado al perfil de Tabarca, cuenta con tres puertas históricas: la de Levante o San Rafael, la de la Trancada o San Gabriel y la de Tierra o San Miguel. Pasear por sus calles permite descubrir monumentos como la Iglesia de San Pedro y San Pablo, el Museo de Nueva Tabarca y la Casa del Gobernador, emblemas de la vida insular.

En el pasado, la isla también fue refugio de piratas berberiscos y, en el siglo XIX, prisión para carlistas, con la Torre de San Juan como improvisada mazmorra. Hoy, el pueblo apenas cuenta con medio centenar de habitantes, pero en sus plazas y rincones se respira la huella de siglos de historia y resistencia frente al mar.

Calas paradisíacas y cuevas marinas: naturaleza en estado puro

La naturaleza es la gran protagonista de Tabarca. Sus playas y calas, de aguas limpias y arena fina, forman un mosaico de once rincones únicos donde sumergirse en el Mediterráneo. Destacan la Playa de la Faroleta, junto al faro, y la Playa de Tabarca, próxima al núcleo urbano. Pero son las calas, pequeñas y resguardadas, las que ofrecen mayor encanto y privacidad.

El Portet, en el norte, es un arenal íntimo, mientras que la Cala de la Mina y la Cala la Seca I destacan por su amplitud. La Cala del Francés se abre en una bahía protegida, perfecta para el baño. Otras opciones como la cala de la Peladilla, Platja Gran, la Galera, la Rata, dels Birrós, Punt Falcó y la del Llop Marí completan el repertorio, cada una con sus particularidades y acceso a paisajes submarinos deslumbrantes.

(foto: Wikipedia)
(foto: Wikipedia)

La Cala del Llop Marí esconde una de las mayores joyas de la isla: las Cuevas del Llop Marí. Estos túneles naturales bajo el agua son ideales para practicar esnórquel y descubrir la biodiversidad de la Reserva Marina. Además, los fondos junto a la muralla, la cala del Francés y el Escull Negre —con profundidades de hasta ocho metros— atraen a buceadores de todos los niveles.

Por si fuera poco, el visitante puede recorrer Tabarca a pie siguiendo senderos que llevan a enclaves como la Torre de San José, el faro o la casa del Francés. Estas rutas permiten disfrutar de vistas panorámicas, observar aves marinas y descubrir la flora mediterránea en un ambiente de paz absoluta, sin carreteras ni tráfico. La isla, además, está rodeada por islotes menores como La Cantera, La Galera y La Nao, que completan el archipiélago y aportan una sensación de aislamiento y protección frente al continente.

Cómo llegar a Tabarca: travesía desde Alicante y la Costa Blanca

El único acceso a Tabarca es por mar. Los barcos zarpan desde el puerto de Alicante y otras localidades como Santa Pola, Benidorm o Torrevieja. El trayecto desde Alicante dura aproximadamente una hora, con salidas por la mañana y regreso a última hora de la tarde. El precio estándar del billete es de 22 euros para adultos, mientras que los menores de cuatro años viajan gratis.

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