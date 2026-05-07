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El pueblo favorito de David Broncano está en la Sierra de Gredos y tiene piscinas naturales con rutas únicas: “Se está muy cómodo sin hacer nada”

Las gargantas, valles y laderas cubiertas de vegetación permiten disfrutar de la montaña todo el año

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Un montaje entre David Broncano en La Revuelta y el puente de Candeleda
El pueblo favorito del presentador. (Montaje Infobae)

El humorista y presentador David Broncano cuenta con un refugio peculiar en Castilla y León: un pequeño hotel en mitad de la Sierra de Gredos que, según sus propias palabras, representa para él un “lugar privilegiado”. Quienes conocen su trayectoria saben que tiene un especial cariño por su tierra natal, Jaén, y por la Sierra de Segura, pero a la hora de buscar tranquilidad, su destino favorito está en Ávila, en un entorno natural que invita tanto a la aventura como al descanso absoluto.

Broncano disfruta especialmente de las carreteras que llevan hasta Santiago de la Espada y de los paisajes escarpados del sur, pero cuando realmente busca desconectar, opta por el hotel Nabia en Candeleda, Ávila. Este rincón se encuentra en pleno campo, rodeado de robles y castaños, con vistas al valle y acceso directo a rutas de senderismo y escalada. El propio Broncano destaca que es perfecto para quienes quieren practicar deportes de montaña o, simplemente, pasar días relajados disfrutando del entorno sin hacer nada.

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El hotel está pensado para integrarse con la naturaleza. Sus habitaciones ofrecen vistas panorámicas y el ambiente invita a disfrutar del silencio, los paseos tranquilos y el aire puro de la Sierra de Gredos. Tanto si se busca ejercicio físico como si se prefiere la calma total, el lugar ofrece alternativas para todo tipo de visitantes.

El entorno de la Sierra de Gredos

En el corazón de la Sierra de Gredos, el hotel Nabia permite a sus huéspedes acceder a una de las rutas más conocidas de la zona: el Circo de Gredos. El trayecto parte de la plataforma de Hoyos del Espino y atraviesa parajes como Reguero Llano, el puente sobre el río de las Pozas y varias cascadas naturales. Entre los puntos más emblemáticos se encuentran el alto de Los Barrerones y la laguna de Gredos, rodeada por formaciones como el Risco de la Ventana y Los Tres Hermanitos.

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Estas son algunas rutas curiosas que tienes que recorrer en España

Las actividades no se limitan al senderismo. El hotel organiza rutas en bicicleta y a caballo, y está cerca de opciones para practicar golf o piragüismo en el río Tiétar. Para quienes buscan aventura, existen propuestas de barranquismo y circuitos de aventura en los árboles, pero también alternativas más tranquilas para descubrir la zona a otro ritmo.

El entorno natural es uno de los grandes atractivos de Gredos. Las gargantas, valles y laderas cubiertas de vegetación permiten disfrutar de la montaña todo el año. El hotel, de tamaño pequeño, facilita el trato cercano y la sensación de refugio, tanto para quienes valoran la privacidad como para los aficionados a las actividades al aire libre.

Turismo rural en la frontera de Castilla y León y Extremadura

El pueblo de Candeleda tiene unos 5.000 habitantes y conserva una arquitectura tradicional: casas de piedra y adobe con balcones decorados con flores, calles estrechas y un ambiente sereno. El municipio está atravesado por gargantas y arroyos de montaña, y cuenta con espacios culturales y edificios históricos que dan cuenta de su pasado.

Laguna Grande de Gredos, en Ávila (Adobe Stock).
El turismo en la sierra y la frontera. (Adobe Stock).

La ubicación de Candeleda facilita las escapadas a otros pueblos y puntos de interés tanto en Castilla y León como en Extremadura. Al sur, ya en la provincia de Cáceres, se puede visitar el Monasterio de Yuste, donde pasó sus últimos días el emperador Carlos V, o el castillo de los Condes de Oropesa en Jarandilla de la Vera. Quienes opten por seguir explorando Gredos pueden acercarse al castro de El Raso, un importante yacimiento arqueológico, o a Arenas de San Pedro, conocida por su castillo y su monasterio.

La zona destaca por su riqueza natural y cultural. Entre castillos, rutas de montaña y pueblos con historia, el refugio de David Broncano en la Sierra de Gredos representa una opción distinta para quienes buscan desconectar y disfrutar de uno de los paisajes más valorados de España.

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