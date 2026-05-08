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Tristán de Acuña, la isla más remota del mundo en alerta sanitaria por hantavirus tras la escala del crucero MV Hondius

Los pasajeros, que en el momento desconocían la existencia del brote, estuvieron tres días con contacto estrecho con los habitantes

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Tristán de Acuña, la isla más remota del mundo donde desembarcó el Hondius con hantavirus
Tristán de Acuña, la isla más remota del mundo donde desembarcó el Hondius con hantavirus. (Composición Infobae)

El 14 de abril, el crucero MV Hondius atracó en Tristán de Acuña, la isla más remota a más de 2.000 kilómetros de distancia de cualquier otro asentamiento humano.

La llegada del barco fue recibida como un acontecimiento importante por los aproximadamente 250 habitantes. Hubo visitas guiadas, paseos por el pueblo, actividades culturales y encuentros en el pub local. “Los visitantes pasaron el día en tierra firme, disfrutando al máximo de todo lo que se ofrecía”, recogió la administración local en una publicación posterior.

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También hubo interacción con los niños del colegio de la isla, que llegaron a reunirse con varios pasajeros del barco. La escala se prolongó hasta el 16 de abril, cuando el MV Hondius puso rumbo a la isla de Santa Elena, donde desembarcaron varias personas.

Los pacientes con hantavirus del crucero 'MV Hondius' que volaban desde Praia (Cabo Verde) en un avión de vuelta a Países Bajos, y tuvieron que realizar una escala técnica en Gran Canaria ante la negativa de Marruecos, ya han sido trasladados a Ámsterdam en un nuevo avión medicalizado distinto al que inicialmente se encontraba en el aeropuerto canario, según han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad. (Fuente: Europa Press/Congreso/Lamoncloa/cedidas)

Las muertes en el crucero

Días después, la situación se agravó. Tres pasajeros han fallecido hasta ahora: el 11 de abril, el 26 de abril y el 2 de mayo.

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Se sospecha que el brote surgió de una pareja de neerlandeses que habían viajado meses antes a Chile y Argentina. El marido fue la primera víctima, durante la travesía. Su mujer falleció más adelante y la última, lo hizo a principios de este mes.

Ahora el crucero se encuentra rumbo a la isla de Tenerife, donde el barco fondeará, según ha explicado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Durante la travesía se llevarán a cabo controles a los pasajeros en el barco. Actualmente, al menos ocho pasajeros permanecen bajo seguimiento médico.

Una vez en la costa, los pasajeros irán desembarcando en lanchas según los vuelos de repatriación que cada país tenga preparados. “No va a salir nadie que no vaya a salir directamente al aeropuerto para su país de origen”, ha señalado Virginia Barcones Sanz, directora general de Protección Civil y Emergencias.

El crucero MV Hondius, anclado en Praia, Cabo Verde, el miércoles 6 de mayo de 2026. (AP Foto/Misper Apawu)
El crucero MV Hondius, anclado en Praia, Cabo Verde, el miércoles 6 de mayo de 2026. (AP Foto/Misper Apawu)

Vigilancia en una comunidad extremadamente vulnerable

El administrador de Tristán de Acuña, Philip Kendall, ha enviado una carta abierta a la población: “Seguramente habréis visto en las noticias la evolución de la situación en relación con una enfermedad grave que afecta a varios pasajeros del MV Hondius”. Y ha añadido: “Sabemos que algunos pasajeros desembarcaron y pudieron haber tenido contacto con miembros de nuestra comunidad local”.

La preocupación de la isla se explica por su aislamiento extremo y su limitada infraestructura sanitaria. Tristán de Acuña cuenta con un único centro médico, el Camogli Healthcare Centre, lo que condiciona cualquier respuesta ante brotes infecciosos.

Kendall ha pedido a los residentes que, ante síntomas como fiebre o malestar, contacten con el hospital por teléfono y eviten acudir directamente para no saturar el sistema. “Si bien el virus puede ser grave, no se ha identificado ningún caso de esta enfermedad en Tristán y, por el momento, no hay motivos de preocupación significativos”, ha afirmado el administrador.

Las autoridades locales trabajan en coordinación con la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, UK Health Security Agency, y con socios internacionales para el rastreo de contactos y la evaluación del riesgo.

Tristán de Acuña: cómo los habitantes del lugar habitado más remoto de la Tierra luchan por proteger sus preciadas langostas
Habitantes de Tristán de Acuña.

Una isla acostumbrada al aislamiento, pero no a los brotes

La llegada de enfermedades externas no es habitual en Tristán de Acuña. El covid-19 nunca llegó a la isla, y las infecciones comunes suelen ser excepcionales, salvo cuando son introducidas por visitantes.

Esa vulnerabilidad quedó ya reflejada en 1971, cuando una epidemia de gripe afectó al 96% de la población y causó dos muertes, un episodio que todavía se estudia en la isla.

Iglesia de San José en Tristán da Cunha (Flickr.com/ultrapanavision)
Iglesia de San José en Tristán da Cunha (Flickr.com/ultrapanavision)

Una situación bajo observación constante

Por el momento, no hay casos confirmados en la isla, pero el seguimiento continúa activo tanto en Tristán de Acuña como en los territorios conectados por la ruta del crucero MV Hondius.

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