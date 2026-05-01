El París más verde: los 10 parques que tienes que visitar si vas a la capital francesa en primavera

El castillo de Fontainebleau, en Francia (Adobe Stock).

En primavera, París despliega su cara más luminosa y vibrante. Cuando el frío da paso a días templados y el aire se impregna de aromas florales, la capital francesa y la región de Île-de-France se transforman en un festival de colores. Pasear por sus parques y jardines en mayo es una experiencia imprescindible para quienes quieren descubrir el lado más verde y sereno de la Ciudad de la Luz. Los senderos se llenan de peonías, lirios, rododendros y azaleas, y los espacios verdes se convierten en verdaderos cuadros naturales donde el tiempo parece detenerse.

Para aprovechar al máximo esta explosión de naturaleza, hemos recopilado los 10 parques y jardines que no te puedes perder en París y alrededores durante la primavera. Desde históricos jardines reales hasta rincones exóticos, cada uno ofrece una atmósfera única, perfecta para pasear, hacer picnic, disfrutar de eventos o, simplemente, perderse entre árboles centenarios y flores en pleno apogeo.

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Jardines del castillo de Fontainebleau

En Seine-et-Marne, los espectaculares jardines del castillo de Fontainebleau son una visita obligada. Este parque real de 130 hectáreas, declarado Jardín Notable, luce en primavera sus macizos de rododendros y zonas ajardinadas donde se puede correr, volar cometas o hacer picnic. El acceso es gratuito y el entorno palaciego añade un encanto especial a cualquier paseo.

Parc Floral de Paris

Parc Floral de Paris: (Wikimedia).

Ubicado en el Bois de Vincennes, el Parc Floral es el parque más grande de París. En mayo, sus famosos rododendros se convierten en el principal reclamo, rodeados de coloridos parterres y senderos que invitan a deambular sin rumbo. Además, el parque acoge eventos y actividades al aire libre, convirtiéndose en el epicentro primaveral para familias y amantes de la botánica.

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Parque Bagatelle

Situado cerca del Bois de Boulogne, el Parque Bagatelle es conocido por su impresionante rosal, cuyas flores comienzan a abrirse en mayo. Pero no solo las rosas brillan: lirios, rododendros y azaleas llenan de vida este espacio romántico, cuidadosamente diseñado y perfecto para perderse entre aromas y colores.

Jardín des Serres d’Auteuil

Jardín des Serres d’Auteuil (Wikimedia).

En el distrito 16, el Jardín des Serres d’Auteuil es un remanso de paz con invernaderos que albergan plantas de todo el mundo. Palmas, lirios y especies raras florecen en primavera alrededor de estos invernaderos históricos, creando una atmósfera botánica y apacible en pleno corazón de la ciudad.

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Arboretum de Vallée-aux-Loups

A solo quince kilómetros de París, el Arboretum de la Vallée-aux-Loups es una joya para los amantes de los árboles y las especies vegetales. Antigua residencia de Chateaubriand, este parque ofrece un ambiente romántico, con magnolias y azaleas en plena floración, ideales para una escapada a la naturaleza sin salir de Île-de-France.

Jardín del castillo de Breteuil

El castillo de Breteuil, en el valle de Chevreuse, revela jardines sublimes y un laberinto encantador. Árboles centenarios, parterres coloridos y actividades para todas las edades —incluida la recreación de cuentos de Perrault— convierten este destino en un plan perfecto para familias y soñadores.

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Jardines del castillo de Courson

Jardines del castillo de Courson (Wikimedia).

El Domaine de Courson, en Courson-Monteloup, ha reabierto sus puertas para mostrar sus espacios verdes y su historia. Catalogado como Monumento Histórico y Jardín Notable, este parque es perfecto para pasear, hacer picnic y disfrutar de visitas guiadas que desvelan los secretos de su castillo y jardines.

Jardines del Museo Albert Kahn

El Museo Albert Kahn sorprende con su jardín de escenas: un magnífico pueblo japonés, jardines inglés y francés, bosques y prados, todo en un espacio de cuatro hectáreas. En mayo, las azaleas alcanzan su máximo esplendor, y la sensación es la de viajar a distintos rincones del mundo sin salir de París.

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Moulin Jaune

El Moulin Jaune, jardín del payaso Slava Polunin, abre sus puertas en mayo para un fin de semana repleto de flores, disfraces y picnics junto al río Grand Morin. Es un espacio único donde la creatividad y la naturaleza se dan la mano, ideal para quienes buscan una experiencia diferente y artística.

Este parque, dividido por las fronteras española y portuguesa, se encuentra unido por la naturaleza y la cultura. Está repleto de pequeñas piscinas naturales que se forman con el agua de la lluvia y los ríos

Jardín Yili

En Saint-Rémy-l’Honoré, el Jardín Yili es el único jardín tradicional chino privado en Francia. Sus 10.000 m² ofrecen espiritualidad, tranquilidad y un entorno feng shui que fascina a quienes buscan exotismo y serenidad. En mayo, el jardín de peonías es especialmente recomendable.

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