Viajes

La ciudad europea perfecta para una escapada de fin de semana: canales, flores y secretos

Ámsterdam concentra gran cantidad de espacios museísticos de referencia internacional

Guardar
Ámsterdam, en Países Bajos (Shutterstock).
Ámsterdam, en Países Bajos (Shutterstock).

Los canales de Ámsterdam son reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y conforman la imagen más icónica de la capital neerlandesa y se ha consolidado como un reclamo fundamental tanto para quienes la visitan por primera vez como para quienes desean redescubrir la ciudad desde nuevas perspectivas.

Esta red de vías navegables ha sido clave para el desarrollo económico y social de Ámsterdam, pero también permite recorrer enclaves monumentales y culturales al ritmo sosegado de un crucero o un paseo en bicicleta.

El trazado principal de estos canales es conocido como el cinturón y está formado por los de Herengracht, Prinsengracht y Keizersgracht. Lo que más sorprende es que por sus alrededores hay más de 1.000 puentes que cruzan los distintos barrios de la ciudad. A lo largo de ellos, se asientan casas de fachadas inclinadas y estrechas, que son un auténtico símbolo visual, junto con los jardines escondidos y animados mercados flotantes, como el famoso Bloemenmarkt.

Qué ver en Ámsterdam: museos y memoria histórica

Más allá de los famosos canales, Ámsterdam concentra una gran cantidad de espacios museísticos de referencia internacional. El Rijksmuseum constituye el buque insignia de la capital neerlandesa, ideal para los amantes del arte, ya que alberga obras como “La ronda de noche” de Rembrandt o “La lechera” de Vermeer, además de más de 8.000 piezas que recorren la historia del país desde el siglo XIII.

Por su parte, el Museo Van Gogh permite contemplar cerca de 200 pinturas originales del artista, ordenadas de forma cronológica, lo que permite seguir su evolución creativa a la vez que vital. También es imprescindible la Casa de Ana Frank, situada junto al canal Prinsengracht, y que muestra la vivienda donde la autora se ocultó con su familia durante la ocupación nazi. Una visita que permite aproximarse a la realidad del Holocausto y a la figura de Ana Frank a través de sus espacios originales y las páginas de su diario.

Vista de la entrada de
Vista de la entrada de la Casa de Ana Frank en Ámsterdam. REUTERS/Eva Plevier

Ámsterdam también acoge otras instituciones de interés, como el Stedelijk Museum o el Museo Moco, orientados al arte moderno y contemporáneo, y la Casa Museo de Rembrandt, que recrea fielmente el hogar y el taller del maestro del Siglo de Oro neerlandés. Además, la Oude Kerk destaca como la iglesia más antigua de la ciudad, mientras que entre las opciones más originales se encuentra la visita a la Casa Flotante en el barrio de Jordaan.

Ambiente urbano y vida local

La vida local en Ámsterdam también es muy notable. El barrio de Jordaan ha sido señalado repetidamente por su ambiente bohemio y su red de calles con cafés alternativos, galerías de arte, tiendas únicas y mercados al aire libre. Lo ideal es combinar el paseo libre con algún tour guiado para aprender sobre la historia del lugar.

Por su parte, Leidseplein y Spui concentran gran parte de la animación nocturna, llena de bares, terrazas y música en directo. Son lugares de referencia para descubrir los característicos ‘brown’ cafés y las tabernas tradicionales neerlandesas donde degustar cervezas locales.

La ciudad a 15 minutos de Ámsterdam que es una de las más curiosas de Holanda: casas de colores y molinos de 200 años.

En la estructura urbana de la ciudad ocupan un lugar preferente los parques y los jardines como el Vondelpark, con sus 470.000 metros cuadrados. Es el más grande y frecuentado, sobre todo en verano, cuando acoge conciertos y funciones de teatro al aire libre.

Mercados llenos de gastronomía

Un viaje no está completo si no tiene un recorrido por mercados y en Ámsterdam no es menos. Los más populares son el Bloemenmarkt, dedicados a las flores y en particular al tulipán, y el Albert Cuypmarkt, considerado el mayor al aire libre en Europa. Entre canales y mercadillos, los visitantes pueden probar algunas especialidades locales como las famosas patatas fritas con salsas, los stroopwafels, las bitterballen o el arenque crudo.

Para aquellos que buscan una perspectiva diferente de la ciudad pueden disfrutar de la Heineken Experience. Es una visita a la antigua fábrica de cerveza convertida en una exposición interactiva, que concluye con una degustación de esta bebida.

Temas Relacionados

AmsterdamDestinosViajesViajes y TurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Ni Brujas ni Gante: la ciudad medieval escondida a las puertas del mar que es una de las más bonitas de Bélgica

Lissewege se ha consolidado como una de las localidad más cautivadoras por su herencia medieval

Ni Brujas ni Gante: la

La impresionante biblioteca ubicada en un monasterio Patrimonio de la Humanidad que es de las más bonitas de Europa

Este espacio alberga un increíble conjunto de frescos que atesoran hasta 40.000 libros

La impresionante biblioteca ubicada en

El bonito rincón de La Gomera entre barrancos, conventos y playas salvajes: una de las mejores vistas de la isla y más de 8 kilómetros de costa

Entre el Parque Nacional de Garajonay y la costa, este pueblo combina patrimonio, naturaleza y la magia de los relatos locales para enamorar a cada visitante

El bonito rincón de La

El pueblo medieval del norte de España con un faro del siglo XIX: playas únicas y una gastronomía con identidad propia

El pueblo frente al Cantábrico se llena de turistas por su gran variedad de planes durante todo el año

El pueblo medieval del norte

La curiosa playa de color rojo que es un fenómeno natural único en el mundo

Se trata de uno de los rincones más singulares de China en el que el viajero queda sorprendido gracias a su impresionante estampa y a su gran biodiversidad

La curiosa playa de color
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | La Generalitat destinará 1.828 millones de euros a Rodalies con el nuevo plan de inversión

Felipe González cuestiona la gestión ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Gelida: “Los que saben de esto han dimitido para que los que no saben sigan”

El Servicio Vasco de Salud confirma la vacunación con dosis caducadas a 253 personas, la mayoría bebés

Feijóo reclama a Sánchez separar la subida de las pensiones del decreto ómnibus: “Deje de convertir a los pensionistas en rehenes de la inquiokupación”

Patxi López no ve capaz a Feijóo “de comprender más de un folio” ante la explicación de Puente sobre el accidente

ECONOMÍA

La regularización de migrantes beneficiará

La regularización de migrantes beneficiará a hostelería, construcción y campo: los extranjeros aportan el 10% de los ingresos de la Seguridad Social

Sorteo 4 de Triplex de la Once: resultados de este lunes 27 de enero del 2026

Alquilar se convierte en una carrera de obstáculos: la demanda de vivienda crece un 14% y en algunas ciudades se duplica

Los dueños de patinetes eléctricos se enfrentan a multas de hasta 800 euros: deberán inscribirlos en la DGT y tener seguro obligatorio

Ganadores Super Once del Sorteo 4: resultados del martes 27 de enero del 2026

DEPORTES

Dro y el crimen de

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1

Las palabras de Alcaraz tras vencer a De Miñaur en el Open de Australia: “Estoy muy feliz con la forma en la que estoy jugando”

Alcaraz rompe su techo en el Open de Australia para meterse en semifinales tras imponerse a De Miñaur