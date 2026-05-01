Cáncer de pulmón: causas, síntomas y tratamiento

Un doctor observa una radiografía de pulmón (Shutterstock España)

El cáncer de pulmón continúa siendo el cáncer que más muertes provoca en todo el mundo, y su impacto no deja de crecer pese a los avances en diagnóstico y tratamiento. Esta enfermedad se desarrolla cuando las células del pulmón comienzan a crecer de forma descontrolada, formando tumores que pueden interferir con la función respiratoria y diseminarse a otras partes del cuerpo.

Una de las principales causas del cáncer de pulmón es el tabaquismo, coinciden los expertos de la Clínica Mayo y MedlinePlus. Fumar cualquier sustancia expone a los pulmones a sustancias químicas tóxicas que dañan el ADN de las células pulmonares. Este daño acumulativo puede desencadenar mutaciones que favorecen la aparición de tumores malignos. No obstante, no solo los fumadores están en riesgo, pues la exposición al humo de segunda mano también incrementa significativamente las probabilidades de desarrollar la enfermedad.

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Otros factores de riesgo incluyen la exposición a sustancias como el radón (un gas radiactivo que puede acumularse en viviendas mal ventiladas), el amianto y otros carcinógenos presentes en entornos laborales. Asimismo, la contaminación del aire y los antecedentes familiares de cáncer de pulmón pueden influir en su aparición. Aunque menos frecuente, algunas personas que nunca han fumado también desarrollan esta enfermedad, lo que sugiere una combinación de factores genéticos y ambientales.

Síntomas del cáncer de pulmón

En cuanto a los síntomas, el cáncer de pulmón suele ser silencioso en sus primeras etapas, lo que dificulta su detección temprana. A medida que avanza, pueden aparecer señales como una tos persistente que empeora con el tiempo, dolor en el pecho, dificultad para respirar y pérdida de peso sin causa aparente. También es común la presencia de sangre al toser, ronquera y fatiga constante. En algunos casos, el cáncer puede provocar infecciones respiratorias recurrentes como bronquitis o neumonía.

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La detección precoz es clave para mejorar el pronóstico. Las pruebas de imagen, como la tomografía computarizada de baja dosis, se utilizan en personas con alto riesgo —especialmente fumadores de larga duración— para identificar tumores en fases iniciales. Una vez detectada una anomalía, pueden realizarse biopsias y otros estudios para confirmar el diagnóstico y determinar el tipo específico de cáncer.

La contaminación del aire promueve el cáncer de pulmón en no fumadores.

Tratamiento del cáncer de pulmón

Existen dos tipos principales de cáncer de pulmón: el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es el más común, y el de células pequeñas, que tiende a crecer y propagarse más rápidamente. El tratamiento depende del tipo, la etapa del cáncer y el estado general del paciente.

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Las opciones terapéuticas incluyen cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapias dirigidas e inmunoterapia. La cirugía puede ser efectiva en etapas tempranas, cuando el tumor está localizado. La quimioterapia y la radioterapia se emplean para destruir células cancerosas o reducir el tamaño del tumor. En los últimos años, las terapias dirigidas han permitido atacar mutaciones específicas en las células tumorales, mientras que la inmunoterapia ayuda al sistema inmunológico a reconocer y combatir el cáncer.

A pesar de los avances, la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz. Dejar de fumar, evitar la exposición a sustancias tóxicas y mantener un entorno saludable son medidas clave para reducir el riesgo. Además, los programas de detección temprana y el acceso a atención médica oportuna pueden marcar una diferencia significativa en la supervivencia.

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