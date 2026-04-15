Viajes

Los parques y jardines secretos de Barcelona: rutas, arte y naturaleza para disfrutar la primavera en la ciudad

Rutas entre rosales, cactus, esculturas y estanques invitan a descubrir la otra cara de la ciudad, perfecta para familias, amantes de la botánica y quienes buscan un día lleno de tranquilidad

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Parc Cervantes, en Barcelona
Parc Cervantes, en Barcelona (Ayuntamiento Barcelona).

La primavera transforma Barcelona en un mosaico de colores y aromas, invitando a descubrir otro de sus grandes tesoros: sus parques y jardines. Más allá de la arquitectura modernista y las bulliciosas avenidas, la ciudad esconde más de 140 espacios verdes que ofrecen un refugio de calma, arte y naturaleza en pleno corazón urbano. Desde jardines escondidos entre calles señoriales hasta auténticos pulmones en las laderas de Montjuïc, cada rincón aporta su propia personalidad y encanto.

Pasear por estos parques no es solo una excusa para desconectar del ritmo acelerado, sino también una oportunidad para explorar piezas de arte, paisajes diseñados con mimo y rincones cargados de historia. Primavera es el momento perfecto para redescubrir estos enclaves, donde la explosión floral y el ambiente suave convierten cada visita en una experiencia única.

Parc Cervantes

Situado en el barrio de Pedralbes, el Parc Cervantes es un auténtico homenaje a la rosa. Sus 11.000 rosaledas, repartidas en 245 variedades, lo convierten en uno de los jardines más espectaculares de Barcelona durante la primavera. La pérgola cubierta de flores y vegetación traslada al visitante a un cuento de hadas, mientras que esculturas como ‘Rombos gemelos’ de Andreu Alfaro y ‘Adán’ de Jacinto Bustos aportan el toque artístico. El parque dispone de mesas de ping-pong, área de juegos infantiles y senderos amplios para caminar entre fragancias, siendo un destino imprescindible para los amantes de la botánica y la fotografía.

Jardines de la Fundació Julio Muñoz

Jardines de la Fundació Julio Muñoz, en Barcelona
Jardines de la Fundació Julio Muñoz, en Barcelona (Ayuntamiento Barcelona).

En pleno Eixample, los Jardines de la Fundació Julio Muñoz ofrecen un oasis de tranquilidad lejos del bullicio. Escondidos en la calle Muntaner, estos jardines públicos nacieron del legado del empresario Julio Muñoz Ramonet, cuyo deseo era que la ciudad disfrutara de este espacio repleto de arte y vegetación. Entre estatuas, bancos y senderos, el visitante puede disfrutar de un ambiente aislado y silencioso, ideal para la lectura o el descanso. La fundación organiza también actividades culturales que enriquecen la experiencia.

Hivernacle de la Ciutadella

El Hivernacle de la Ciutadella es más que un invernadero: es un edificio modernista rehabilitado que ha albergado exposiciones, conciertos y hasta un bar-restaurante. Su fachada, decorada con motivos florales diseñados por Alexander Riqué, da paso a un interior luminoso donde crecen especies como la Alocasia, el árbol de papayas y curiosas piñas.El espacio se divide en la nave Picasso y la nave Magnòlies, y es un lugar perfecto para admirar plantas poco habituales en la ciudad y disfrutar de la arquitectura de hierro y cristal.

Umbracle

Junto al Parc de la Ciutadella, el Umbracle es un edificio modernista proyectado por Josep Fontserè y construido con hierro y ladrillo en el siglo XIX. Su techo de madera deja pasar la luz de forma tamizada, recreando las condiciones de una selva tropical. Aquí crecen especies de veinte países diferentes, plantadas en filas bajo los cinco arcos de la estructura. Es un lugar poco conocido, ideal para explorar en busca de sombra y exotismo vegetal.

Jardín Botánico

Jardín Botánico de Barcelona
Jardín Botánico de Barcelona (Ayuntamiento Barcelona).

En la montaña de Montjuïc, el Jardín Botánico permite recorrer distintos paisajes mediterráneos del mundo: California, Sudáfrica, Australia y la cuenca mediterránea se dan cita en este espacio integrado en antiguas canteras. Cada estación transforma el colorido y la vitalidad del jardín, siendo la primavera la época de máximo esplendor. Muy cerca, el Jardín Botánico Histórico ofrece un paisaje eurosiberiano gracias a la sombra y humedad de su ubicación, sumando un contrapunto original al conjunto.

Jardins de la Tamarita

En el barrio de Sarrià-Sant Gervasi, los Jardins de la Tamarita son un vestigio de los jardines privados que la burguesía barcelonesa construyó en el siglo XIX. El espacio se divide en una parte clasicista, con fuentes, esculturas y un árbol centenario de 23 metros, y una zona más asilvestrada con áreas de juego para niños. La Fundación Blanquerna ocupa la casa señorial, y el entorno invita tanto al paseo tranquilo como a sentarse a leer junto a la gran fuente cubierta de musgo.

Jardins Mossèn Cinto Verdaguer

En las laderas de Montjuïc, los Jardins Mossèn Cinto Verdaguer destacan por su extensión y sus parterres repletos de flores. Estanques interconectados albergan anfibios y plantas acuáticas, y desde la parte más alta se obtienen vistas privilegiadas de Barcelona y el Mediterráneo. El ambiente es relajado e idílico, siendo uno de los espacios más valorados por quienes buscan naturaleza y panorámica en una sola visita.

Jardins del Palau de Pedralbes

Jardins del Palau de Pedralbes, en Barcelona
Jardins del Palau de Pedralbes, en Barcelona (Ayuntamiento Barcelona).

Detrás de un largo muro cubierto de buganvillas se esconden los señoriales Jardins del Palau de Pedralbes. El visitante recorre caminos simétricos entre fuentes, esculturas y estanques hasta llegar al palacio. Entre las joyas artísticas destacan la Fuente de Hércules —obra de Gaudí— y el Kolonihaven de Miralles y Tagliabue. El conjunto emana una atmósfera refinada y tranquila, ideal para los amantes de la historia y la arquitectura paisajística.

Jardines Joan Maragall y Palauet Albéniz

En la cima de Montjuïc, los Jardines Joan Maragall rodean el elegante Palauet Albéniz. Este conjunto de inspiración francesa destaca por su vegetación geométrica, fuentes y esculturas de mármol blanco. Aunque el palacete no suele estar abierto al público, los jardines sí pueden visitarse los fines de semana y festivos por la mañana, convirtiéndose en un remanso de paz en lo alto de la ciudad.

Imágenes impresionantes de la colocación de la pieza final en la Torre de Jesucristo, que con 172,5 metros convierte a la Sagrada Familia de Barcelona en la iglesia más alta del mundo.

Jardins Mossèn Costa i Llobera

También en Montjuïc, pero con un aspecto radicalmente diferente, los Jardins Mossèn Costa i Llobera sorprenden por su colección de 800 especies de cactus y suculentas. El microclima cálido de la ladera sur permite que aquí prosperen plantas que parecen sacadas del desierto americano. El paseo entre cactus monumentales y vistas al litoral convierte este jardín en una experiencia única y diferente al resto de parques de la ciudad.

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