El pueblo medieval de La Rioja que es de los más bonitos de España: un Conjunto Histórico-Artístico con iglesias, palacios y rutas de senderismo

Visita Briones (Gobierno de La Rioja)

España es un país donde el legado medieval perdura en cada rincón, desde castillos y murallas hasta plazas e iglesias que narran siglos de historia. Muchos de sus pueblos conservan un encanto especial gracias a la huella de los siglos V al XV, y aunque las fortalezas suelen ser protagonistas de los catálogos turísticos, existen localidades que, sin necesidad de grandes construcciones defensivas, se han ganado un lugar de honor entre los destinos más bellos del país. Una de ellas, apenas conocida fuera de los circuitos expertos, sorprende por su autenticidad y su impecable conservación.

Se trata de Briones, una joya de La Rioja con poco más de 700 habitantes que se alza sobre un cerro de 80 metros y mira al río Ebro. Este pequeño municipio es considerado uno de los pueblos medievales más bonitos de España y no es para menos: su casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico, está plagado de vestigios medievales, casonas señoriales y rutas naturales que lo convierten en un destino indispensable tanto para los amantes de la historia como para quienes buscan desconectar en un entorno rural único.

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Un pasado de nobleza, fueros y paz medieval

La historia de Briones es la de un enclave estratégico, testigo de la repoblación cristiana en el siglo X y protagonista de los vaivenes políticos entre el condado de Castilla y el Reino de Navarra. Tras la integración en la Corona de Castilla con Alfonso VI, la villa se convirtió en señorío de los condes de Haro durante el siglo XIII, época en la que se levantan su castillo y sus murallas.

Durante siglos, la localidad gozó de privilegios y fueros similares a los de Vitoria, lo que propició su desarrollo y le permitió resistir los ataques de guerras, luchas dinásticas y episodios como la célebre “paz de Briones”, que selló el matrimonio entre los hijos de Enrique II de Castilla y Carlos II de Navarra.

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Briones, en La Rioja (Los Pueblos Más Bonitos de España).

El último capítulo de su historia feudal llegó en el siglo XIX, cuando los señoríos fueron reabsorbidos por la Corona y Briones sufrió las consecuencias de la Guerra de Independencia y las guerras carlistas. Sin embargo, el paso del tiempo no ha restado ni un ápice de atractivo a su trazado medieval, que se conserva milagrosamente y enamora a cuantos lo recorren.

Un paseo por Briones

Un paseo por Briones permite al visitante viajar a la Edad Media. Su casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico, es una auténtica joya medieval que invita a recorrerlo sin prisas, dejándose sorprender por sus calles empedradas y su trazado irregular, que aún conservan restos de la antigua muralla y el emplazamiento del castillo, vestigios de un pasado defensivo y señorial. Las casonas de Briones, muchas de ellas blasonadas, constituyen uno de los ejemplos más sobresalientes de arquitectura civil en La Rioja. La más antigua, situada en la plaza y haciendo esquina con la calle Bergareche, es un referente del patrimonio regional.

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A su vez, de las seis puertas que tuvo la villa, hoy se conservan dos: la puerta de la Media Luna, con su arco de medio punto rebajado y la imagen de la Inmaculada, y la puerta de la Villa, de arco apuntado, presidida por el escudo de armas de Briones. Estos accesos no solo conservan la memoria de la antigua fortificación, sino que son la mejor entrada al conjunto monumental de la localidad.

De todo este patrimonio destacan la Iglesia de la Asunción, que domina una plaza repleta de casonas nobles. Este templo, erigido en el siglo XVI, es una lección de estilos que combina elementos renacentistas con el arte de los Reyes Católicos, y cuyo campanario barroco se ha convertido en uno de los símbolos del pueblo. El interior sorprende por su amplitud, su retablo mayor y los detalles artísticos que remiten al esplendor de Briones en su época dorada.

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Briones, en La Rioja (Los Pueblos más bonitos de España).

No menos relevante es el Palacio del Marqués de San Nicolás, obra maestra del barroco civil riojano. Mandado construir por Esteban de Francia y finalizado en 1755. Hoy acoge diferentes usos culturales y es uno de los puntos de referencia del patrimonio local. Igualmente, la Ermita del Santo Cristo de los Remedios merece una mención especial: construida entre 1737 y 1748 sobre los restos de un templo anterior, alberga en su interior la célebre “Botica de Rabal”, una antigua farmacia del siglo XIX convertida en pequeño museo. Su hornacina con la imagen de San Juan y los secretos de su historia la convierten en una parada indispensable.

Rutas de senderismo y museos dedicados al vino

Pero Briones no solo vive de su pasado monumental. El entorno natural que rodea la villa ofrece varias rutas de senderismo recomendadas desde el portal de turismo local, cada una con su propio atractivo. El Camino de los Meandros invita a recorrer huertas, ermitas y arroyos en un paseo suave y familiar. El Sendero de Davalillo lleva al caminante por antiguos caminos mineros y fortalezas, mientras que el Sendero del Vino y la Ruta del Vino sumergen en el universo de los viñedos y las bodegas, conectando Briones con otros pueblos emblemáticos de la zona.

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Los paisajes de viñedos en terrazas, los campos de cereal y las vistas al Ebro desde lo alto del cerro convierten cualquier excursión en una experiencia sensorial única, especialmente en otoño, cuando los colores tiñen el paisaje de tonos dorados y rojizos. Esta riqueza patrimonial y natural se completa con la oferta de museos como el célebre Museo Vivanco de la Cultura del Vino, que combina arte, historia y tradición vinícola, y con la calidad de su restauración, donde se pueden saborear los platos típicos de la región, maridados siempre con excelentes vinos de la Denominación de Origen Rioja.

Cómo llegar

Desde Logroño, el viaje es de alrededor de 35 minutos por la carretera N-232. Por su parte, desde Vitoria el trayecto tiene una duración estimada de 45 minutos por las vías A-1 y N-124.

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