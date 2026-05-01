Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 1 de mayo

El euro es la moneda de la Unión Europea y su símbolo es €. (Jesús Avilés/Infobae)

Las tensiones comerciales actuales provocan que el tipo de cambio entre dólar y euro registre una fuerte volatilidad día a día. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto la imposición de aranceles a sus socios comerciales bajo un argumento proteccionista del mercado nacional.

Estos movimientos han provocado que el “billete verde” registre variaciones en su cotización en los mercados mundiales. En los últimos meses la divisa de la Unión Europea registra una fortaleza frente a otras monedas, basada principalmente en el control de la inflación en la región y la estabilidad de superávit corriente.

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El seguimiento del tipo de cambio es de gran importancia para los inversores, compañías multinacionales y autoridades económicas. A continuación te compartimos cuáles fueron los últimos movimientos que registró el dólar frente al euro este 1 de mayo.

Precio del dólar hoy

El euro es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En la última jornada, el mercado de divisas presentó movimientos en ambas monedas: el dólar estadounidense y el euro. Según los datos más recientes, 1 dólar estadounidense equivale a 0,8527 euros.

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Este tipo de cambio refleja cómo las fluctuaciones económicas, las políticas monetarias adoptadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, así como los eventos geopolíticos y socioeconómicos, pueden influir en la valoración de las monedas.

Un conocimiento profundo y actualizado del tipo de cambio es esencial para quienes participan en la economía global, permitiendo tomar decisiones más informadas y oportunas en un entorno económico que se mantiene en constante evolución.

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El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)