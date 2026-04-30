El pueblo vasco donde nació Borja Sémper: tiene más de 2.000 años de historia y una isla compartida entre España y Francia

El pueblo donde nació Borja Sémper (Montaje: Infobae).

En el imaginario político y mediático español, Borja Sémper es un nombre que despierta opiniones y titulares, pero pocos conocen el rincón donde nació y creció este conocido político vasco. Situado en la frontera con Francia, a orillas del río Bidasoa y rodeado de montañas y verdes praderas, el pueblo que vio nacer a Sémper es mucho más que un enclave estratégico: es una ciudad rebosante de historia, encanto y una identidad marcada por siglos de encuentros y mestizaje cultural.

Esta ciudad es Irún, un destino que sorprende tanto por su riqueza patrimonial como por la vitalidad de su vida cotidiana. Irún invita a descubrir vestigios romanos, joyas arquitectónicas, rutas verdes y una gastronomía vasca que conquista a todo viajero. Aquí, donde Borja Sémper dio sus primeros pasos, el visitante encuentra uno de los secretos mejor guardados del País Vasco, con propuestas de ocio, naturaleza y cultura para toda la familia.

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Historia, monumentos y rincones imprescindibles

Con más de dos mil años de historia, Irún ha sido escenario de batallas, acuerdos internacionales y desarrollos culturales que han dejado una huella imborrable en su urbanismo y su gente. El casco histórico alberga joyas como la ermita de Santa Elena, donde se han hallado restos arqueológicos que evidencian el uso espiritual del lugar desde tiempos prerromanos. La iglesia de El Juncal, declarada Monumento Histórico Artístico Nacional, y el palacio de Urdanibia, testigo de la arquitectura renacentista, son paradas obligadas en cualquier recorrido por la ciudad.

Castillo Gazteluzar, en Irún (bidasoaturismo.com).

Igualmente, uno de los enclaves más curiosos es la Isla de los Faisanes, el condominio más pequeño del mundo, compartido entre España y Francia y famoso por ser escenario de la firma del Tratado de los Pirineos en 1659. Aunque no es visitable, su historia ilustra el papel clave de Irún como punto de encuentro entre dos culturas.

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Por su parte, el Museo Romano Oiasso es una visita imprescindible para entender el pasado romano de la ciudad. Sus salas, organizadas en torno a los temas de impacto, puerto y vida cotidiana, permiten descubrir la importancia de Irún como centro comercial y portuario en la antigüedad. El museo organiza también el festival Dies Oiassonis, que cada verano recrea la vida romana con desfiles, talleres, luchas de gladiadores y teatro clásico para grandes y pequeños.

Otros lugares de interés son el castillo de Gazteluzar, que ofrece las mejores vistas de la ciudad y fue clave en la defensa del paso del Bidasoa; la necrópolis de la ermita de Santa Elena, con más de cien urnas cinerarias y mausoleos labrados en piedra; y los hornos de Irugurutzeta, un conjunto de patrimonio industrial vinculado a la histórica minería de hierro, visitable y explicado en el centro de interpretación asociado al Museo Oiasso.

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Ocio, gastronomía y naturaleza en la ciudad natal de Borja Sémper

Parque Sargia, en Irún (bidasoaturismo.com).

Pero más allá de su conjunto histórico y patrimonial, Irún atesora también rincones ideales para relajarse, pasear y disfrutar en familia. Parques como Sargía —en pleno centro urbano— y Gain Gainean —el mayor parque de la ciudad, con 60 hectáreas de senderos, carriles bici y zonas de juegos— invitan a pasear y respirar aire puro sin salir de la urbe. Para días de lluvia, el parque Julián Sánchez ofrece espacios cubiertos y está adaptado para personas con movilidad reducida.

Las opciones de ocio se multiplican con el tren verde, una propuesta para descubrir la historia minera de Irún y su entorno natural. También merece la pena visitar el Ayuntamiento, un edificio barroco del siglo XVIII, y perderse por los bares y restaurantes del centro para probar el auténtico txakoli vasco y los pintxos tradicionales.

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Pero esto no es todo, pues quienes busquen naturaleza encontrarán en el Parque Ecológico Plaiaundi un auténtico paraíso para la observación de aves, con tres lagunas y rutas señalizadas. Además, la proximidad a Francia permite combinar fácilmente la visita a Irún con escapadas a Hendaya o San Juan de Luz, cruzando la frontera a pie o en tren. Además, la localidad también es tierra de fiestas populares, como las fiestas de San Pedro y San Marcial, que llenan la ciudad de música, desfiles y tradiciones a finales de junio. La ciudad sigue impulsando una oferta amplia de actividades culturales, rutas históricas y recorridos familiares, consolidándose como un destino imprescindible en el norte peninsular.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Cómo llegar

Desde San Sebastián, el viaje es de alrededor de 25 minutos por las carreteras GI-20 y AP-8. Por su parte, desde Bayona el trayecto tiene una duración estimada de 40 minutos por la vía A63.

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