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La ruta perfecta, a una hora de Madrid, para disfrutar en primavera de la naturaleza y de puentes con mucha historia

El recorrido es de siete kilómetros y permite apreciar un lugar clave que mandó construir Felipe II

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Cascada del Puente de la Angostura
Cascada del Puente de la Angostura (Composición Infobae)

La sierra de Madrid es uno de los lugares de encanto que tiene la comunidad autónoma y que es perfecto para pasear rodeado de naturaleza y muchos espacios verdes llenos de flores, arroyos y pantanos llenos de agua. Cada lugar tiene algo especial y, por ello, realizar rutas andando es el mejor plan con la llegada del buen tiempo.

Una de esas rutas con encanto ubicadas en la sierra madrileña y a tan solo una hora de la capital española es la del Puente de la Angostura. Un espacio que permite disfrutar a todas las edades de un bosque de cuenta en la Sierra de Guadarrama. En poco más de siete kilómetros, de ida y vuelta, se puede disfrutar de cascadas, puentes de estilo élfico, bosques y praderas.

Este recorrido permite andar a pie por el arroyo de la Angostura, pasar por la Presa del Pradillo y, finalmente, llegar al puente que da nombre a la ruta: el Puente de la Angostura. Es una construcción encargada por Felipe II con el fin de que pudiera acceder con su carruaje desde su residencia en la Granja de San Ildefonso hasta el monasterio de El Paular.

Un recorrido para todas las edades

La ruta del Puente de la Angostura es un recorrido a pie que pueden realizar desde los más pequeños hasta los más mayores. Lo ideal es hacerlo en forma circular, bajando por una orilla y subiendo por otra. Sin embargo, también hay otra opción por la pista forestal, aunque no se disfruta de la misma manera.

La ruta comienza dejando atrás el Restaurante La Isla, al que se puede acceder a través del kilómetro 32 de la M-604, donde se encuentra un aparcamiento para vehículos. Una vez allí, habrá que cruzar un puente y pasar unas puertas que llevan a una pradera, desde donde se llegará a la Presa del Pradillo con su increíble cascada.

Unos kilómetros más adelante, pasando por el bosque, los puentes de madera y las pequeñas praderas, se encuentra el Puente de la Angostura. Un lugar increíble que está encajado en un cañón granítico integrado en el entorno boscoso, con un toque bucólico. Continuando el recorrido por un camino ancho, quedarán unos tres kilómetros de ruta, pero fáciles de realizar. Durante este tramo, encontrarás agua, playas fluviales y mucha naturaleza.

La importancia de la sierra de Guadarrama durante el reinado de Felipe II

El Puente de la Angostura fue mandado construir por Felipe II, mientras vivía en la Granja de San Ildefonso, para poder trasladarse al monasterio de El Paular sin problemas. Esto es síntoma de cómo la unión entre la sierra de Guadarrama y el reinado de este monarca en España es una de las partes históricas más ricas que tiene la zona.

Zoo Aquarium de Madrid ha celebrado el nacimiento de una nueva cría de orangután de Borneo (Pongo pygmaeus pygmaeus), una de las especies más amenazadas del planeta clasificada en Peligro Crítico de extinción, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Durante el reinado de Felipe II, el imperio español exhibía poderío y la decisión que decidiera establecer la capital del reino en Madrid y de que El Escorial fuera su edificación más ambiciosa fuera parte fundamental del futuro de estos lugares.

Cada uno de los municipios que actualmente conforman el norte de la comunidad madrileña tienen la huella de la historia y cuenta con tesoros escondidos en la naturaleza. Por ello, el Territorio Histórico de Felipe II es un ámbito protegido y el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial está declarado como Bien de Interés Cultural.

Para conocer mejor esta zona existe un tren turístico llamado el Tren de Felipe II, en donde se hace un viaje en el tiempo en un convoy del siglo pasado para realizar un recorrido de 50 minutos desde Príncipe Pío hasta San Lorenzo de El Escorial. Es un trayecto ideal para admirar el paisaje de la Sierra de Guadarrama, a la vez que se disfruta del acompañamiento de una serie de personajes que cuentan anécdotas e historia de todo lo que rodeó al rey Felipe II.

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