El pueblo medieval que hace frontera con Portugal: una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII clave para el Camino de Santiago

Tui, Pontevedra (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)

Los pueblos medievales de la Península Ibérica conservan un encanto atemporal que parece resistirse al paso del tiempo. Entre las murallas de piedra, las calles empedradas y las plazas silenciosas, se respira una historia que se cuenta en cada rincón y se transmite en cada paisaje, que invita a detenerse y contemplar un pasado aún vivo.

Uno de esos pueblos medievales es Tui, una pequeña localidad situada en el suroeste de Galicia y a poca distancia de la frontera con Portugal. Es uno de los enclaves más apreciados dentro de la gastronomía peninsular gracias a la posibilidad de degustar pulpo à feira. Es considerado uno de los puntos donde mejor se come de toda España, ofreciendo una combinación de riqueza culinaria y patrimonio histórico-artístico.

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Tui se asienta como un municipio de la provincia de Pontevedra y cuenta con, aproximadamente, 17.000 habitantes. Está localizada a una hora al sur de Vigo y queda separada de Portugal únicamente por el cauce del río Miño, permitiendo acceder al país luso al cruzar cualquiera de los dos puentes que la comunican con la localidad portuguesa de Valença do Minho.

Los atractivos históricos y culturales de Tui

Tui cuenta con una joya en forma de monumento: la Catedral de Santa María, una construcción que se remonta al siglo XII y que fue declarada Monumento Histórico-Artístico en 1931. Este templo es considerado uno de los iconos del románico gallego, dominando visualmente el conjunto histórico y erigiéndose como principal símbolo de la ciudad.

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El entorno monumental se enriquece con la Capilla de San Telmo, un ejemplar único del barroco portugués en Galicia, así como el convento gótico de Santo Domingo, cuyo interior se encuentran dos retablos de estilo barroco. Además, perviven partes de la muralla original, que datan de entre los siglos XII y XIII.

El atractivo de Tui se amplía más allá de su núcleo urbano gracias a sus miradores, que facilitan las vistas panorámicas tanto de la propia localidad como del territorio portugués. La situación estratégica de la ciudad le ha conferido el papel de puerta de entrada a Galicia para los peregrinos que siguen el Camino de Santiago portugués. El flujo de visitantes a lo largo de los siglos ha favorecido la adaptación de la fisonomía social y urbana de la ciudad, algo que sigue patente en la vitalidad y la disposición de sus calles.

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La oferta monumental de Tui se completa con la presencia de otros hitos de interés como la Capilla de San Telmo y el convento gótico de Santo Domingo, citados anteriormente. Por otro lado, los restos conservados de las murallas medievales permiten comprender mejor la evolución histórica del municipio, consolidando su imagen de ciudad con profundas raíces medievales y marcada por la coexistencia de influencias gallegas y portuguesas.

Qué hacer en los alrededores de Tui

Aunque Tui es un pueblo con mucha historia, también es posible realizar planes y actividades en sus alrededores. A solo cinco kilómetros del casco urbano, el Monte Aloia se eleva como el primer parque natural de Galicia, declarado en 1978. Desde una altura de 629 metros, permite observar una panorámica de montañas y valles. Las sendas señalizadas, gracias a la protección del área, ofrecen recorridos aptos para distintos perfiles de visitante.

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Las playas de A Guarda y Baiona, ubicadas en la costa de las Rías Baixas a aproximadamente 30 minutos en coche desde Tui, facilitan la visita a enclaves reconocidos por su oferta de marisco y paisajes marítimos. También se puede realizar un paseo en kayak por el Miño, con la organización de empresas locales, que ofrece una alternativa centrada en el contacto con la naturaleza y la explicación de la fauna, flora e historia de la zona, apta para grupos familiares y de amigos.

Finalmente, cruzar el río Miño desde Tui hasta Valença do Minho, en Portugal, multiplica las opciones de excursiones. La fortaleza militar de la localidad lusa, los mercados textiles y la presencia de arquitectura manuelina forman parte del recorrido habitual, con atención especial al mercado de los miércoles, jornada central para los visitantes que buscan una experiencia local destacada.

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