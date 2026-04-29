Viajes

Las Cruces de Mayo en Córdoba 2026: qué son, su origen y todo lo que tienes que saber en tu visita

Del 29 de abril al 3 de mayo, más de 50 cruces cubiertas de flores transforman la ciudad en un mosaico de color, música y tradición que atrae a miles de visitantes cada primavera

Guardar
Las Cruces de Mayo de Córdoba
Las Cruces de Mayo de Córdoba (Turismo Córdoba).

Con la llegada de la primavera, Córdoba se transforma en un tapiz de colores y aromas gracias a una de sus fiestas más emblemáticas: las Cruces de Mayo. Durante unos días, la ciudad andaluza se llena de vida, alegría y tradición en una celebración que traspasa fronteras y atrae cada año a miles de visitantes. Las plazas, patios y rincones cordobeses se engalanan con espectaculares cruces cubiertas de flores, en un ambiente festivo donde la música, las tapas, y el arte popular convierten la ciudad en un escenario único, lleno de sabor y hospitalidad.

Aunque hoy es una fiesta reconocida en toda España, sus orígenes se pierden entre leyendas, rituales paganos y devociones cristianas, reflejando siglos de historia y transformación social. En 2026, del 29 de abril al 3 de mayo, más de 50 cruces volverán a encender la primavera cordobesa, con novedades organizativas y propuestas para todos los públicos. Si estás pensando en visitar Córdoba en estas fechas, aquí tienes todo lo que necesitas saber para disfrutar al máximo de esta experiencia única.

PUBLICIDAD

¿Qué son las Cruces de Mayo de Córdoba?

Las Cruces de Mayo son una fiesta popular en la que distintos colectivos de Córdoba —hermandades, asociaciones, peñas y vecinos— levantan grandes cruces de madera, cubiertas de flores y adornadas con mantones de Manila, telas y detalles artesanales. Cada cruz es una obra de arte efímera, resultado de semanas de trabajo colectivo y esmero.

Pero la esencia de la fiesta no está solo en la decoración. Lo verdaderamente especial es el ambiente que rodea cada cruz: barras improvisadas donde se sirven bebidas y tapas, música en directo —con predominio de sevillanas, pero también otros estilos—, bailes espontáneos y la convivencia de cordobeses y turistas en un entorno festivo y abierto.

PUBLICIDAD

Además, el Ayuntamiento organiza un concurso en el que las cruces compiten en distintas categorías según su ubicación, y un jurado premia las más vistosas y originales. En 2026, participarán 52 cruces oficiales repartidas por toda la ciudad, a las que se suma la cruz institucional fuera de concurso en el centro.

Historia de las Cruces de Mayo: entre el rito pagano y la devoción cristiana

Las Cruces de Mayo de Córdoba
Las Cruces de Mayo de Córdoba (Turismo Córdoba).

La historia de las Cruces de Mayo en Córdoba es tan rica como su puesta en escena. Aunque el origen de la tradición es incierto y admite varias lecturas, hay consenso en que mezcla ritos paganos de celebración de la primavera —donde se plantaban árboles y se coronaba a la “Maya” con flores— con la devoción cristiana por la Santa Cruz, especialmente a raíz de la festividad romana del 3 de mayo en honor al hallazgo de la cruz de Cristo por Santa Elena.

En Córdoba, la costumbre comenzó a principios del siglo XX con cruces de menor tamaño en los patios de vecinos, decoradas con flores y mantones, y elaboradas tras recolectar la vegetación del campo. Sin embargo, la fiesta estuvo a punto de desaparecer en el bienio 1924-1925, languideciendo hasta que la prensa local y el impulso del Ayuntamiento la rescataron con la convocatoria de un concurso que sentó las bases del certamen actual.

A partir de la década de 1950, las Cruces de Mayo se formalizaron y se separaron del concurso de Patios, consolidando su personalidad propia. En los años 60 y 70, la fiesta salió a la calle y se popularizó, creciendo en tamaño y participación. Hoy, las cofradías de Semana Santa, peñas y asociaciones de vecinos son las grandes impulsoras de la celebración, que ya es centenaria y se ha convertido en señal de identidad cordobesa.

Lo que no te puedes perder si las visitas

Visitar Córdoba durante las Cruces de Mayo es una experiencia multisensorial. El primer consejo es no intentar verlo todo: elige una zona —por ejemplo, San Basilio o San Andrés— y disfruta de las cruces más tranquilas antes de acercarte al bullicio del centro. Por la mañana o a primera hora de la tarde, el ambiente es más relajado y permite apreciar los detalles de la decoración; al caer la noche, la ciudad se convierte en una gran fiesta al aire libre.

No te pierdas el ambiente de las barras, donde podrás degustar tapas y bebidas típicas rodeado de música y alegría. Lleva algo de efectivo, pues no siempre se puede pagar con tarjeta, y ten paciencia: las aglomeraciones en algunos puntos son inevitables, especialmente el fin de semana.

Durante el verano, España se llena de fiestas en muchos pueblos. Aquí te traemos algunos de los mejores

En 2026, la organización ha introducido novedades como el refuerzo del control de sonido, un nuevo reconocimiento a la cruz más bonita y una mayor presencia de cruces en barrios modernos, aunque el casco histórico sigue siendo epicentro de las cruces más tradicionales. Habrá más de 50 propuestas para elegir y, como cada año, la colaboración entre cofradías, peñas y vecinos garantizará que el espíritu de las Cruces de Mayo siga vivo y vibrante en la primavera cordobesa.

Temas Relacionados

Fiestas EspañaAndalucíaCórdoba EspañaDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Parece IA, pero no lo es: así es el lago rosa que mide 600 metros y está pegado al océano

Es una de las anomalías más llamativas de la isla Middle, que se encuentra en Australia

Parece IA, pero no lo es: así es el lago rosa que mide 600 metros y está pegado al océano

Las 10 playas más tranquilas de España para una escapada en el puente de mayo

De la playa del Silencio en Asturias a cala Macarelleta en Menorca, estos rincones vírgenes ofrecen aguas cristalinas, paisajes únicos y la desconexión perfecta para quienes buscan escapar del bullicio

Las 10 playas más tranquilas de España para una escapada en el puente de mayo

La joya del norte de Galicia entre palacetes indianos, acantilados y una de las mejores playas de España

Su legado cultural, el rico conjunto monumental y la espectacularidad de su costa hacen de este pueblo uno de los más bonitos de Lugo

La joya del norte de Galicia entre palacetes indianos, acantilados y una de las mejores playas de España

Uno de los mejores paradores de España: un palacio del siglo XVII donde se hospedó Napoleón Bonaparte

Situado en un enclave privilegiado, el alojamiento destaca por su riqueza histórica y por haber sido declarado Bien de Interés Cultural, por lo que es perfecto para disfrutar de unos días de desconexión

Uno de los mejores paradores de España: un palacio del siglo XVII donde se hospedó Napoleón Bonaparte

El pueblo de Aragón con una feria medieval declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional: un impresionante desfile que revive una batalla de hace más de 1.000 años

La celebración transporta a la localidad a la Edad Media, donde se puede disfrutar de la victoria del conde Aznar Galíndez sobre los musulmanes gracias a su increíble espectáculo donde participan personas de todas las edades

El pueblo de Aragón con una feria medieval declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional: un impresionante desfile que revive una batalla de hace más de 1.000 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: declaraciones y última hora desde el Tribunal Supremo

Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: declaraciones y última hora desde el Tribunal Supremo

La Policía Nacional realiza su mayor compra de colchonetas ignífugas para sus calabozos: hay que destruir muchas por parásitos y su precio ha subido un 29%

Claves para entender cómo se votará en Más Madrid: “Hubo 477 enmiendas y Emilio Delgado no presentó ninguna, ahora no quiere someterse a la militancia y a la mayoría”

Un ayuntamiento del PP de 100.000 habitantes contrata desde años un servicio médico para sus urgencias nocturnas porque “así se ha hecho siempre” y para no pedírselo a Ayuso

Koldo, Ábalos y Aldama se enfrentan a su examen final ante el Tribunal Supremo con unas estrategias de defensa divididas

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Banco Santander gana un 60% más en el primer trimestre gracias a la venta de su filial en Polonia

Xavi Abat, abogado: “Si estás de baja por depresión y vas al cine, no te pueden despedir”

El recorte a las renovables de Rajoy persigue a España en los juzgados internacionales: 2.000 millones en deudas y embargos en el extranjero

El Banco Central Europeo ‘desafía’ la inflación y mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% en su reunión de abril

DEPORTES

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open