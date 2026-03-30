Viajes

Semana Santa fuera de las grandes ciudades españolas: los pueblos donde la tradición y la emoción se viven de cerca

Procesiones por calles empinadas, rituales ancestrales y representaciones populares convierten a estos pueblos en escapadas imprescindibles para descubrir el fervor y la belleza más rural

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Alcalá del Júcar, en Albacete.
Alcalá del Júcar, en Albacete.

La Semana Santa es uno de los momentos más intensos y emocionantes del calendario español, cuando la devoción y la tradición se funden en celebraciones que llenan de vida pueblos y ciudades. Si bien urbes como Sevilla, Ferrol o Murcia son mundialmente conocidas por sus procesiones, existen rincones menos concurridos donde la Semana Santa se vive con una autenticidad y cercanía únicas.

En estos lugares, la fe y el arte popular cobran un protagonismo especial, y el visitante puede descubrir costumbres, gastronomía y paisajes que hacen de cada pueblo un destino inigualable en estas fechas. Desde los sonidos estremecedores de tambores y bombos hasta representaciones teatrales multitudinarias o rituales ancestrales, estos destinos son la excusa perfecta para una escapada que combina fervor religioso, historia y belleza.

Alcalá del Júcar, Albacete

Situado a los pies del castillo del Garadén, Alcalá del Júcar es uno de los pueblos más bonitos de Albacete. Durante la Semana Santa, sus procesiones recorren calles empinadas y encaladas, creando un ambiente íntimo y espectacular a la vez. Las casas cueva y la sierra que rodea el pueblo suman atractivo a la experiencia, especialmente para quienes disfrutan del turismo activo y las rutas naturales. Aquí, la fe se une a un paisaje que invita a perderse antes o después de participar en los actos religiosos.

Chinchón, Madrid

Chinchón, en Madrid (Adobe Stock).
Chinchón, en Madrid (Adobe Stock).

A escasos kilómetros de Madrid, Chinchón es célebre por la representación popular de la Pasión, que cada Sábado Santo moviliza a todo el pueblo. Desde 1963, hasta 250 actores participan en una puesta en escena que culmina con la Resurrección: humo blanco, palomas y un silencio roto solo por la emoción colectiva en la iglesia de la Asunción. Esta cita es la excusa perfecta para descubrir la arquitectura tradicional, las plazas porticadas y el ambiente festivo de uno de los pueblos con más carácter de la Comunidad de Madrid.

Valverde de la Vera, Cáceres

En la comarca cacereña de La Vera, Valverde de la Vera guarda una de las expresiones más impactantes del fervor penitencial: la procesión de los empalaos. A medianoche, los penitentes recorren descalzos las calles, atados por una cuerda y portando un mástil de madera, envueltos en un silencio sobrecogedor y una atmósfera cargada de devoción. El verde paisaje de la zona contrasta con la dureza y el misterio de este rito que se remonta a siglos atrás.

Medina de Rioseco, Valladolid

Medina de Rioseco, en Valladolid (Adobe Stock).
Medina de Rioseco, en Valladolid (Adobe Stock).

La Semana Santa de Medina de Rioseco (Valladolid) tiene tal relevancia que cuenta incluso con su propio museo. Aquí, las procesiones destacan por la riqueza iconográfica de los pasos y la antigüedad de sus cofradías. Las calles porticadas, las iglesias monumentales y las viejas murallas sirven de escenario a unas celebraciones que se viven con solemnidad y orgullo local, mostrando la esencia de Tierra de Campos y su profundo arraigo religioso.

Verges, Girona

En el Bajo Ampurdán, Verges preserva una de las tradiciones más antiguas y sobrecogedoras de Europa: la Dansa de la Mort. La medianoche del Jueves Santo, un grupo de esqueletos danza al ritmo de un tambor, evocando las antiguas danzas macabras medievales. Este espectáculo solemne y turbador, a pocos minutos de la Costa Brava, ofrece una mirada distinta y misteriosa a la Semana Santa catalana, donde la historia y la espiritualidad se funden en la oscuridad de la noche.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Calanda, Teruel

En la comarca turolense de la Ruta del Tambor y el Bombo, Calanda destaca por la fuerza de su Rompida de la Hora. Cada Viernes Santo al mediodía, miles de bombos y tambores hacen vibrar la plaza del pueblo, creando un estruendo fascinante que da inicio a la procesión del Pregón. El sonido colectivo, el color de las túnicas y la intensidad de la percusión convierten esta tradición en una experiencia sensorial única, que atrae a visitantes de toda España y del extranjero.

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