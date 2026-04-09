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Los mejores planes gratuitos para este fin de semana en Madrid: un paseo entre tulipanes y una feria de artesanía del 10 al 12 de abril

Durante estos días, la capital ofrece un amplio abanico lleno de actividades ideales para todos los públicos

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Puerta del Sol, en Madrid (Shutterstock España).
Puerta del Sol, en Madrid (Shutterstock España).

Madrid se transforma cada fin de semana en un escenario vibrante, donde los planes gratuitos son la mejor excusa para redescubrir la ciudad sin gastar un euro. La primavera envuelve calles, parques y museos en un ambiente especial, y la capital despliega una oferta tan variada como irresistible: arte, naturaleza, mercados y creaciones de autor se dan cita para disfrute de madrileños y visitantes. Para quienes buscan llenar de experiencias su agenda sin vaciar el bolsillo, este fin de semana llega cargado de propuestas únicas que conectan con lo mejor de la vida urbana.

Entre tulipanes en flor, exposiciones artísticas, ferias de artesanía y mercadillos con aire vintage, Madrid invita a pasear, curiosear y relajarse en espacios emblemáticos y alternativos. Esta es la selección de los mejores planes gratuitos para que nadie se quede en casa y todos disfruten de la ciudad en plenitud.

Rosalía Banet y su “Banquete quemado” en Infinito Delicias

El arte contemporáneo tiene también su espacio gratuito este fin de semana con la exposición de Rosalía Banet en Infinito Delicias (Auditorio Daniel y Nina). “El banquete quemado” es una instalación nacida en Roma y adaptada a Madrid con un marcado componente escénico. La muestra, que habla de exceso y decadencia a través de un festín dulce, invita a la reflexión y al asombro en un espacio escalonado y sensorial. La entrada, libre, permite acercarse al trabajo de una de las artistas más originales de la escena nacional.

Un paseo entre tulipanes en el Real Jardín Botánico

Real Jardín Botánico-CSIC
Real Jardín Botánico-CSIC (EP)

Con la llegada de la primavera, el Real Jardín Botánico-CSIC (plaza de Murillo, 2) se convierte en el escenario perfecto para quienes buscan un plan tranquilo, lleno de color y naturaleza. Miles de tulipanes —más de 23.000 bulbos plantados este año— estallan en parterres junto a narcisos, jacintos y nazarenos, ofreciendo un espectáculo floral que solo dura unas pocas semanas. Es el momento ideal para pasear entre aromas y colores, fotografiar el despertar de la estación y dejarse envolver por la belleza efímera del jardín más emblemático de Madrid.

Feria de Artesanía de Semana Santa en el Paseo de Recoletos

El Paseo de Recoletos se viste de creatividad con la Feria de Artesanía de Semana Santa, que reúne a más de 50 artesanos del vidrio, cerámica, textil, cuero y joyería. El acceso es gratuito y el horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 facilita la visita en cualquier momento del día. Además de admirar el trabajo manual y descubrir piezas únicas, este año la feria ofrece premios económicos para gastar en los propios puestos, incentivando la compra local y el apoyo a los creadores. Es una cita imprescindible para quienes buscan regalos originales, decoración con alma o simplemente pasear entre ideas y talento.

Mercado de Motores

El Mercado de Motores se celebra el segundo fin de semana de cada mes en un entorno singular: una antigua estación de tren que se llena de moda, decoración, música y gastronomía. Aquí, vendedores profesionales y particulares ofrecen desde ropa de segunda mano hasta muebles retro, vinilos, bicicletas restauradas y objetos de diseño. El ambiente es animado y familiar, con actividades para niños y hasta una guardería “perruna” para quienes no quieran dejar a sus mascotas en casa.

Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

Además de las compras, el mercado invita a disfrutar de puestos de comida, café y bebida, creando un espacio perfecto para pasar el día en familia o con amigos. Descubrir tesoros ocultos, charlar con los creadores y relajarse en las zonas de descanso son parte de la experiencia en uno de los mercadillos más originales de Madrid.

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