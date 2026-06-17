España

Inditex pacta una subida salarial de un 12% en tres años para sus empleados en España

El acuerdo, con vigencia desde enero de 2026, amplía las compensaciones por trabajar en domingos y festivos, además de sumar nuevas prestaciones por estudios, enfermedad grave o trabajo remoto

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Una persona que lleva una bolsa pasa junto a una tienda Zara. (REUTERS/Ana Beltran)
Una persona que lleva una bolsa pasa junto a una tienda Zara. (REUTERS/Ana Beltran)

Comisiones Obreras (CCOO) e Inditex cerraron este martes un acuerdo sobre retribuciones y condiciones sociales con vigencia entre 2026 y 2028, que incluye subidas salariales anuales, la actualización de ayudas sociales existentes y la incorporación de nuevas prestaciones para la plantilla del gigante textil fundado por Amancio Ortega, según informó el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press.

El núcleo del pacto es la Garantía de Ingresos Fijos Inditex (GIFI), el complemento retributivo propio del grupo. CCOO ha anunciado que ese concepto subirá un 4% cada año hasta 2028, con sus mínimos de 600 y 1.000 euros incluidos en esa misma progresión. A ello se añade un 4% de atrasos correspondientes a 2025, lo que eleva el incremento acumulado al 12% a lo largo de los tres ejercicios del acuerdo.

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El texto modifica también el cálculo del precio por hora para los contratos a tiempo parcial. Según Europa Press, la nueva fórmula mejora de forma directa la GIFI en las provincias donde se aplique la jornada del convenio del sector Arte Textil y Ramas (ARTE) o donde la jornada anual sea inferior a 1.826 horas.

Mejoras también en otras prestación

Las ayudas sociales ya existentes y la compensación por trabajo en domingos y festivos subirán más de un 12% a lo largo de la vigencia del acuerdo, con incrementos del 4% en 2026, otro 4% en 2027 y un 4% adicional en 2028, de acuerdo con el comunicado del sindicato recogido por Europa Press.

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El acuerdo incorpora un bloque de nuevas prestaciones que no figuraban en el marco anterior. CCOO detalla ayudas por matrimonio o pareja de hecho; por estudios universitarios, formación profesional o grado superior del propio trabajador; y una prestación específica para enfermedades poco comunes o de especial gravedad. A estas se suman una compensación de 0,30 euros por hora para el trabajo remoto en la modalidad Big Store y la posibilidad de acceder a préstamos personales a interés 0%.

Inditex registró un beneficio neto de 1.375 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril), lo que supone un incremento del 5,4% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles el grupo. (Fuente: zara y europa press)

En materia de licencias y permisos, Europa Press recoge dos compromisos concretos: la creación de un grupo de trabajo para negociar la homogeneización de la regulación de vacaciones, licencias y permisos entre las distintas cadenas del grupo, y el mantenimiento transitorio de la normativa actualmente más favorable para cada trabajador mientras esa negociación avanza.

El acuerdo que se renueva

El pacto presentado este martes entrará en vigor con efectos desde el 1 de enero de este año y actualiza el acuerdo colectivo estatal firmado el 9 de febrero de 2023 entre Inditex, CCOO y la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, que supuso la creación de la propia GIFI. Aquel texto estableció por primera vez una garantía de ingresos anuales fijos por grupos de antigüedad (desde 18.000 euros para trabajadores con menos de 18 meses en la empresa hasta 24.500 euros para quienes desempeñaban tareas de responsabilidad) y fijó una revalorización anual ligada al IPC. El convenio de 2023 también recuperó el incentivo de dependientas, eliminado durante la pandemia, y lo elevó a 1.000 euros brutos, o 600 euros para jornadas inferiores a 24 horas semanales. El nuevo acuerdo de 2026 desvincula esa progresión del IPC y la sustituye por subidas fijas del 4% anual.

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