Viajes

El Museo del Prado revela los tesoros ocultos que las reinas y mecenas legaron al arte español con un recorrido por 350 obras

Esta alternativa del Museo del Prado invita a explorar más de 350 obras poco vistas, descubriendo cómo mujeres poderosas transformaron la colección y el panorama artístico de España durante siglos

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Guardar
Museo del Prado, en Madrid
Museo del Prado, en Madrid (Adobe Stock).

En el corazón de Madrid, entre bullicio, arte y memoria, se abre un universo de galerías y salas que narran la historia de Europa pincelada a pincelada. La capital española es mucho más que una sucesión de avenidas majestuosas y bullicio interminable; es también un museo a cielo abierto, donde la creatividad y el pasado dialogan en cada esquina. Los visitantes, ávidos de descubrir ese Madrid menos evidente, saben que si hay un lugar donde el tiempo se detiene entre colores y figuras, ese es el Museo del Prado.

Pero bajo la luz tenue de sus pasillos, más allá de las célebres obras de Goya, Velázquez o El Bosco, hay relatos ocultos que aguardan paciente a ser redescubiertos. Esos relatos giran, esta vez, en torno a las mujeres que tejieron con su vida y su mirada algunos de los capítulos más asombrosos del arte español. Es por ello que, en esta vibrante temporada otoñal, el Museo del Prado lanza la tercera edición de un itinerario que propone romper la rutina de la visita tradicional: ‘El Prado en femenino III’.

Se trata de una propuesta singular que invita a los visitantes a explorar, desde otra perspectiva, los tesoros ocultos que enriquecen la gran pinacoteca española. En vez de poner el foco solo en los artistas más re, este recorrido traslada la atención hacia las mujeres —reinas, mecenas y coleccionistas— que dejaron su huella indeleble no solo en la corte, sino también en el patrimonio museístico nacional.

Reinas, coleccionistas y el arte de una época

La Galería Central del Museo
La Galería Central del Museo del Prado abandonará el color verde grisáceo para convertirse en azul.

Durante el siglo XVIII, la influencia de las mujeres en la vida cultural y política iba mucho más allá de los retratos oficiales. Así lo demuestra este itinerario, que destaca figuras complejas y poderosas. Por un lado, María Luisa Gabriela de Saboya y María Luisa de Parma jugaron un papel fundamental en las decisiones artísticas de la corte. A ellas se debe la llegada de algunos de los lienzos más emblemáticos de la colección, mientras que Isabel de Farnesio, además de reina consorte, fue una de las grandes mecenas y coleccionistas de su tiempo.

La huella de Isabel es especialmente visible en la impresionante compilación de piezas de arte pertenecientes al “setecientos europeo”. Gracias a su empeño, el Prado atesora hoy una enorme diversidad de corrientes y escuelas, desde el barroco italiano al rococó francés. Documentos y piezas originales reflejan su pasión y su capacidad como agente de cambio en el mundo del arte de su época.

Como guía en este paseo pleno de matices y sorpresas está la historiadora del arte Noelia García Pérez, comisaria de toda la edición. Gracias a su investigación minuciosa, es posible descubrir cómo las vidas de estas tres mujeres excepcionales transformaron, mucho antes de que existiera el propio museo, la forma en que el arte se colecciona, exhibe y valora en España.

Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes a nivel estatal.

Un recorrido por tesoros ocultos

'El Prado en femenino III' abre la puerta a un despliegue de más de 350 obras que, en muchos casos, pocas veces han ocupado un lugar protagonista en las salas principales. Los nombres que rubrican los lienzos y retablos sorprenden por su talla: desde Velázquez o Murillo hasta Van Dyck, Ribera o Poussin, pasando por artistas que contribuyeron a renovar la vida artística europea durante siglos.

El itinerario incluye también una notable colección de esculturas de estilo clásico, muchas de ellas adquiridas por Isabel de Farnesio junto a su esposo Felipe V tras la muerte de Cristina de Suecia. Entre columnas y mármoles, se adivina cómo la historia de la realeza europea fue también una historia de intercambios artísticos y de pasión por la belleza.

La exposición tiene prevista su fecha de apertura el próximo lunes 1 de diciembre, y estará abierta al público hasta el domingo 24 de mayo, por lo que los visitantes de la pinacoteca tendrán casi seis meses para descubrir el papel clave de estas mujeres en la historia artística nacional. El horario del museo es de 10:00 a 20:00 de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos cierra una hora antes.

Temas Relacionados

MuseosMuseos MadridMuseo del PradoComunidad de MadridMadridDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El pueblo de Girona conocido por sus manzanas, perfecto para una escapada de otoño

La villa medieval es uno de los principales productores de una fruta que ostenta la Denominación de Origen Protegida y, además, alberga un espectacular monumento, declarado Bien Nacional de Interés Cultural

El pueblo de Girona conocido

Más allá de sus playas paradisiacas y postales de cuento: estos son los secretos milenarios que esconde Formentera

La isla está llena de rincones únicos y estos lugares descubren otra cara de uno de los destinos más impresionantes del mundo

Más allá de sus playas

Este mercado de Navidad es uno de los más bonitos de Europa y es perfecto para visitar en el puente de diciembre

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, las principales ciudades europeas ya ultiman los detalles de sus típicos mercados navideños.

Este mercado de Navidad es

El Parque Natural en Asturias con castañares y que fue reconocido Reserva de la Biosfera por la ONU

Uno de los espacios naturales más emblemáticos del norte de España, donde conviven osos pardos, lobos ibéricos y zorros

El Parque Natural en Asturias

El Teatro Campoamor: el impresionante escenario donde se celebran los Premios Princesa de Asturias 2025 que es un referente de la lírica mundial

Desde el año 1981, este edificio acoge una de las ceremonias más importantes del planeta en la que este año cobra especial protagonismo la princesa Leonor

El Teatro Campoamor: el impresionante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

19 niños gazatíes gravemente enfermos

19 niños gazatíes gravemente enfermos llegan a España para recibir atención sanitaria

“Activa esta opción para no volver a escuchar una llamada de números desconocidos”: la Policía Nacional explica cómo hacerlo

Una comunidad de vecinos de Madrid gana el juicio a una empresa de amianto que paralizó una obra de forma unilateral y solicitaba el pago total

La Audiencia de Cantabria retrasa el desahucio de un hombre en situación de vulnerabilidad hasta finales de año por ser la dueña una gran tenedora

La Audiencia de Madrid deniega la nacionalidad a una mujer sefardí al no haber remitido su solicitud desde su ciudad natal

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Estas son las razones por las que hay tiendas que no tienen apenas clientes y no entran en bancarrota: “Al grupo empresarial le interesa que tenga pérdidas”

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 27 de octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Alarmas con Lamine Yamal: lejos

Alarmas con Lamine Yamal: lejos de su nivel, señalado por su vida fuera del fútbol y una crisis que puede afectar a la Selección

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La tangana entre el Real Madrid y el Barcelona que cierra uno de los Clásicos más polémicos de los últimos años

El enfado de Vinicius tras ser sustituido durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona

Un Real Madrid a la altura de las grandes citas acaba con el FC Barcelona en el primer Clásico de la temporada