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Una de las mejores playas de Andalucía está en Granada: un castillo con vistas al mar y un entorno reconocido con Bandera Azul

A lo largo de la orilla se distribuyen chiringuitos y restaurantes donde se pueden degustar especialidades locales antes de ir al núcleo urbano de la ciudad

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Sus casas blancas incrustadas bajo la fortaleza dan lugar a uno de los paisajes más bonitos de Andalucía, a lo que hay que sumar sus playas y bonito casco histórico

Entre los destinos más buscados de la Costa Tropical, Salobreña guarda un secreto que supera a las playas más conocidas de Andalucía. Ni Nerja ni Almuñécar: para quienes buscan una playa singular, rodeada de cañaverales tropicales y con la silueta de un castillo frente al mar, la respuesta está en la Playa de la Guardia. Este rincón granadino se ha ganado su lugar entre las mejores playas de la región gracias a su paisaje, su ambiente y la calidad de sus servicios.

La llegada anticipada del calor en España ha adelantado la temporada estival y, con ella, la búsqueda de espacios donde disfrutar del mar sin aglomeraciones. La Playa de la Guardia, situada en el municipio de Salobreña, ofrece una combinación poco común: aguas cristalinas, arena oscura y un entorno agrícola que diferencia este tramo de costa de otros más turísticos. El contraste entre la naturaleza y el patrimonio arquitectónico convierte a esta playa en una alternativa atractiva para quienes desean algo diferente.

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El entorno de la playa está marcado por la presencia de la Vega de Salobreña, los cañaverales y el histórico castillo, que domina el paisaje desde su promontorio. Separada de la playa de la Charca por el peñón, la Guardia destaca por su longitud de 1.100 metros y una anchura de 25 metros, lo que permite disfrutar de espacio y tranquilidad incluso en temporada alta. La ubicación, lejos del bullicio de otros puntos costeros, suma puntos a favor de quienes buscan relax y autenticidad junto al Mediterráneo.

Todo lo necesario para una jornada completa

La Playa de la Guardia ha sido reconocida con la Bandera Azul por la calidad de su entorno y el nivel de los servicios disponibles. Sus aguas, de oleaje moderado y gran transparencia, resultan apropiadas tanto para el baño como para actividades náuticas. Durante los meses de mayor afluencia, el visitante dispone de servicio de salvamento y socorrismo, aseos públicos y duchas, lo que asegura una experiencia cómoda y segura para familias y grupos de amigos.

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Salobreña, en Granada (Adobe Stock).
Salobreña, la ciudad con una de las playas más únicas de Andalucía. (Adobe Stock)

El equipamiento de la playa incluye zonas de sombra, alquiler de hamacas y sombrillas, así como una variada oferta de deportes acuáticos. A lo largo de la orilla se distribuyen chiringuitos y restaurantes donde se pueden degustar especialidades locales, con el pescado fresco como protagonista. Esta oferta gastronómica permite prolongar la estancia en la playa sin necesidad de desplazamientos, adaptándose a quienes buscan una jornada completa frente al mar.

El acceso es otro de los puntos fuertes: se puede llegar caminando desde el núcleo urbano o en coche por la carretera N-340. Hay un parking gratuito principal con capacidad para entre 50 y 100 vehículos al llegar al barrio de La Guardia, y también es posible estacionar en las calles residenciales cercanas. Así, tanto residentes como visitantes encuentran facilidades para disfrutar de la playa en cualquier momento del año, sin complicaciones logísticas.

Cañaverales, castillo y la Vega de Salobreña

La singularidad de la Playa de la Guardia reside en su entorno, donde la naturaleza y la historia se encuentran. Los cañaverales tropicales rodean la playa y proporcionan sombra natural, mientras que la Vega de Salobreña contribuye con un paisaje agrícola que recuerda el pasado y la riqueza de esta zona de Granada. Este equilibrio entre lo rural y lo marítimo diferencia a la Guardia de otras playas del litoral andaluz.

La playa de La Guardia, en Salobreña, Granada (Adobe Stock).
La playa de La Guardia, en Salobreña, Granada (Adobe Stock).

El castillo de Salobreña, visible desde la orilla, aporta un componente patrimonial único. Su presencia histórica convierte la visita en algo más que una simple jornada de sol y mar, invitando a explorar el núcleo urbano y conocer la herencia nazarí de la localidad. El Peñón, que separa la Guardia de la Playa de la Charca, actúa como frontera natural y realza el carácter distinguido de la zona.

Con el avance de la temporada veraniega y el aumento de las temperaturas, la Playa de la Guardia se consolida como una alternativa para quienes prefieren evitar las playas más concurridas y buscan un entorno cuidado, accesible y con personalidad propia. La combinación de servicios, entorno natural y patrimonio cultural convierte a este rincón de Salobreña en uno de los enclaves más recomendados de la Costa Tropical.

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