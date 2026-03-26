Viajes

El jardín situado en el corazón de Madrid que transporta a Holanda durante la primavera con más de 20.000 tulipanes

Entre aromas y senderos repletos de flores, el jardín histórico ofrece una experiencia sensorial única y única en plena capital

Guardar
Real Jardín Botánico-CSIC
Real Jardín Botánico-CSIC (EP)

La llegada de la primavera convierte a Madrid en un escenario vibrante, donde parques y jardines despliegan todo su esplendor. Los días se alargan, la ciudad se llena de luz y la naturaleza despierta, invitando a madrileños y visitantes a redescubrir rincones llenos de historia y color. Entre todos los espacios verdes de la capital, pocos ofrecen un espectáculo tan efímero y cautivador como el Real Jardín Botánico, que por unas semanas se transforma en una auténtica fiesta floral.

Cada año, el corazón de Madrid acoge un fenómeno que transporta a los paseantes a otros paisajes: la floración de miles de tulipanes convierte el jardín en una pequeña Holanda, repleta de matices y aromas. El paseo entre estos bulbos en flor se ha consolidado como uno de los rituales imprescindibles de la estación, sumando al encanto de la capital una nota de elegancia y exotismo propia de los grandes jardines europeos.

El Real Jardín Botánico: la «pequeña Holanda» de la capital

En la plaza de Murillo, a un paso del bullicio urbano, el Real Jardín Botánico-CSIC se prepara cada primavera para su cita más esperada. El espectáculo de la floración de los tulipanes transforma el recinto en un tapiz de colores, donde los visitantes pueden pasear entre variedades como los ‘Royal Virgin’ de intenso blanco, los ‘National Velvet’ o los delicados ‘Hugs and Kisses’.

Real Jardín Botánico-CSIC
Real Jardín Botánico-CSIC (EP)

Según los expertos del jardín, esta semana se espera el momento álgido de la floración, con miles de flores abriéndose al mismo tiempo. El resultado es un escenario digno de postal, con senderos bordeados de tulipanes donde el tiempo parece detenerse. La preparación de este evento comienza muchos meses antes.

El equipo de la Unidad de Jardín y Arbolado plantó en diciembre 23.000 bulbos de tulipán, una labor minuciosa que garantiza el estallido de color justo al inicio de la primavera. El esfuerzo y la planificación se ven recompensados cuando, en cuestión de días, el jardín se cubre de flores que solo pueden disfrutarse durante unas semanas.

Más allá de los tulipanes: un festival de bulbos y colores

Aunque los tulipanes son los grandes protagonistas, el Real Jardín Botánico ofrece mucho más en esta época. Las praderas se salpican de narcisos dorados, jacintos de tonos intensos y nazarenos que añaden pinceladas de azul al conjunto. Cada especie aporta su aroma y su textura, invitando a descubrir el jardín desde nuevas perspectivas en cada visita.

El horario de apertura se adapta a la mayor afluencia de público que busca disfrutar del colorido espectáculo. En marzo, el jardín abre de 10 a 19 horas, y en abril prolonga su horario hasta las 20 horas, permitiendo aprovechar la luz y la suavidad de las tardes primaverales.

Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

El paseo entre las flores es también una oportunidad para observar la variedad botánica y aprender sobre el trabajo de conservación, investigación y educación que lleva a cabo el RJB-CSIC. Los visitantes pueden recorrer los distintos “peines” de la plantación principal, detenerse ante cada variedad y dejarse envolver por el ambiente sosegado y estimulante de este enclave histórico.

Temas Relacionados

MadridDestinos EspañaViajesPrimaveraViajes PrimaveraViajes y TurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El santuario más alto de Europa: un templo a 2.035 metros de altura en medio de los Alpes

Este enclave, situado muy cerca de la frontera con Francia, combina espiritualidad, historia y naturaleza

El santuario más alto de Europa: un templo a 2.035 metros de altura en medio de los Alpes

Esta es la única Semana Santa de España en la que se procesiona según el orden cronológico de las Sagradas Escrituras

Desde la Oración en el Huerto hasta la Resurrección, la ciudad ofrece un viaje único a través de la fe y la cultura, en un entorno patrimonial de gran valor

Esta es la única Semana Santa de España en la que se procesiona según el orden cronológico de las Sagradas Escrituras

Los desiertos más impresionantes de España: paisajes de otro planeta que sorprenden a viajeros y amantes de la naturaleza

Desde Almería hasta Navarra, estos escenarios únicos invitan a descubrir cañones, barrancos y una biodiversidad inesperada en uno de los patrimonios naturales más sorprendentes de la península

Los desiertos más impresionantes de España: paisajes de otro planeta que sorprenden a viajeros y amantes de la naturaleza

Qué significa ser Fiesta de Interés Turístico en España: tipos, principales objetivos y qué supone para el patrimonio inmaterial del país

El reconocimiento oficial distingue celebraciones con siglos de historia, protege el patrimonio inmaterial y dinamiza la economía, consolidando la cultura festiva como seña de identidad nacional

Qué significa ser Fiesta de Interés Turístico en España: tipos, principales objetivos y qué supone para el patrimonio inmaterial del país

Dormir a orillas del Mediterráneo y en una de las ciudades más bonitas de España: así es el Parador de Málaga

Con habitaciones elegantes, terraza y piscina con vistas al mar, el Parador se convierte en punto de partida perfecto para explorar la ciudad, su gastronomía y su vibrante agenda cultural

Dormir a orillas del Mediterráneo y en una de las ciudades más bonitas de España: así es el Parador de Málaga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno paga el alojamiento y la comida para formar a controladores aéreos de Angola, Cabo Verde y Macedonia mientras España ha perdido 116 de estos profesionales

El Gobierno paga el alojamiento y la comida para formar a controladores aéreos de Angola, Cabo Verde y Macedonia mientras España ha perdido 116 de estos profesionales

Adif vuelve a estar en el foco del caso Adamuz por la sustitución de las vías: las preguntas de la jueza y en qué afectan a la investigación del accidente

Audrey Pascual desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero equivale a dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Un hombre tendrá que pagarle 60 euros al mes a su exmujer por cada perro en común: la Justicia avala una pensión por el mantenimiento de los animales tras su divorcio

La historia de Noelia Castillo, desde su infancia hasta la eutanasia, reconstruida a través de sus palabras: “Era una época muy feliz de mi vida”

ECONOMÍA

El alquiler en Madrid y Barcelona ya supera el 100% del salario medio de 2.500 €: “Ni un sueldo completo alcanza, hay que compartir”

El alquiler en Madrid y Barcelona ya supera el 100% del salario medio de 2.500 €: “Ni un sueldo completo alcanza, hay que compartir”

La economía española mejora y no lo notamos: el paro se reduce a la mitad en una década, pero la baja productividad lastra el crecimiento

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Los despidos no están aumentando”

Tener mascota influye en la declaración de la Renta 2026: cuánto te desgravas, requisitos necesarios y qué animales contempla la ley

La tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid no es el primer impuesto anulado: la plusvalía fue declarada inconstitucional hace cinco años

DEPORTES

Audrey Pascual desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero equivale a dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Audrey Pascual desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero equivale a dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno

María Martín-Granizo, sin pierna derecha y la más joven de la delegación española, en ‘La Revuelta’: “Quien tenga miedo a morir que no nazca”

Mbappé zanja la polémica sobre su lesión y los médicos del Real Madrid: “La información de que me revisaron la rodilla equivocada es falsa”

Un partido de sanción para Fede Valverde por su expulsión en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid

Martin Landaluce, la joven perla del tenis español que se formó en la Rafa Nadal Academy