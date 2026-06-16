Así es el pintoresco pueblo noruego en el que creció Erling Haaland: destaca por su gran lago y el arte callejero

Montaje de Infobae en el que aparece Haaland

El Mundial de fútbol es, sin duda, el evento deportivo más importante de este 2026. A pesar de que empezó hace pocos días, ya nos ha dejado anécdotas impresionantes como la de Vozinha, portero de Cabo Verde, que se ha convertido en héroe nacional y ha ganado más de 8 millones de seguidores en Instagram en menos de 24 horas.

Una de las estrellas que debuta en una cita mundialista es Erling Haaland. A sus 25 años es uno de los mejores jugadores del mundo y ha ganado numerosos premios individuales y colectivos. Sin embargo, está ante uno de los mayores retos de su carrera: levantar la copa del mundo con su país.

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A pesar de que nació en Inglaterra porque su padre, Alf-Inge Haaland, jugaba allí en ese momento, el delantero se crió en Bryne, un pueblo noruego que tiene algo más de 13.000 habitantes. Este destaca por estar rodeado de naturaleza y su arte callejero.

Pequeño lago en Bryne. (Rune Sattler)

Qué ver en Bryne

Bryne es un pequeño municipio noruego situado en la región de Jæren, en el suroeste del país, que combina tradición agrícola, vida cultural y un fuerte arraigo deportivo. Es uno de los núcleos urbanos más jóvenes de Noruega y su ubicación, a unos 30 minutos en tren desde Stavanger, lo convierte en un punto accesible y bien conectado dentro del suroeste del país.

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Uno de sus grandes atractivos es el arte urbano. El artista callejero Pøbel ha dejado su huella en distintos rincones de la ciudad con murales que han ganado reconocimiento internacional, como Los amantes, una obra que dio la vuelta al mundo tras aparecer en medios como The New York Times. También destaca el homenaje a Haaland en forma de mural en un edificio céntrico.

Un mural de Haaland en Bryne. (Youtube: @nordicsteelgroup)

Bryne es además una ciudad con una fuerte tradición literaria. Es el lugar de nacimiento de autores como Arne Garborg, una figura clave de la literatura noruega, cuya obra es recordada cada año en el festival Garborgdagar.

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Por último, el entorno natural es uno de los grandes atractivos de Bryne y de toda la región de Jæren, caracterizada por paisajes abiertos, suaves colinas y amplias zonas verdes. Uno de los espacios más destacados es el lago Frøylandsvatnet, un entorno muy frecuentado tanto por vecinos como por visitantes para caminar, correr o simplemente desconectar en plena naturaleza.

Lago Frøylandsvatnet. (Wikipedia)

Alrededor del lago se extiende una red de senderos bien acondicionados que conectan distintas áreas recreativas y zonas residenciales, lo que permite recorrer el entorno de forma cómoda y segura. Estos caminos están diseñados para integrarse con el paisaje, respetando la fauna local y ofreciendo vistas continuas del agua y de los espacios naturales que lo rodean.

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Este conjunto de senderos y zonas naturales convierte el área en un espacio muy valorado para la actividad física y el ocio, especialmente en los meses de buen tiempo, cuando el entorno se llena de vida y se convierte en uno de los puntos más frecuentados de Bryne.