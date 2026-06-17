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El barrio de Barcelona que parece Manchester: los edificios más modernos al lado de las antiguas fábricas frente al litoral

El espacio de Poblenou, en la ciudad condal, afronta la presión urbanística mientras la ciudad se expande y se moderniza

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Poblenou, Barcelona (Adobe Stock).
El barrio de Poblenou, en el distrito de Sant Martí, en Barcelona, afronta una remodelación de sus espacios. / Adobe Stock

Con cada gentrificación que sufre un barrio barcelonés, la identidad que desprende pasa a asemejarse a una ciudad que no es la condal. En esta ocasión, el turno es el de Poblenou, uno de los espacios más observados de Barcelona porque concentra, en un mismo trazado urbano, la reconversión de su pasado industrial en oficinas, hoteles, museos, viviendas y arquitectura contemporánea sin borrar del todo las huellas fabriles que le valieron el nombre de Manchester catalán, según ha recogido el blog Arquitectura y Diseño.

El distrito de Sant Martí, dentro del que se encuentra Poblenou, reúne más de dos kilómetros de playas entre Bogatell, Mar Bella y Nova Mar Bella y articula buena parte de su transformación sobre el frente litoral y el distrito 22@, creado para reconvertir antiguas áreas industriales en un polo de conocimiento, innovación y actividad económica, según Arquitectura y Diseño. Tanto es así que una de las tres sedes de la Universitat Pompeu Fabra se encuentra en ese mismo barrio.

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La publicación sitúa el origen de esa identidad en el siglo XIX y buena parte del XX, cuando Poblenou fue uno de los paisajes industriales más importantes de España. Fábricas, almacenes y chimeneas configuraron entonces un tejido productivo de tal intensidad que la zona pasó a ser conocida popularmente como el Manchester catalán. Hoy, el cambio se percibe en la sustitución de naves, talleres y naves por oficinas tecnológicas, hoteles contemporáneos, museos, estudios creativos, equipamientos y nuevas viviendas. De este modo, la clave del barrio no es solo el cambio de uso, sino la convivencia visible entre esa memoria industrial y la arquitectura actual.

Qué es el distrito 22@ y por qué explica la transformación de Poblenou a través de su patrimonio industrial

La metamorfosis de Poblenou, de acuerdo con lo que recoge Arquitectura y Diseño, no se entiende sin dos hitos urbanos: los Juegos Olímpicos de 1992, que abrieron Barcelona al mar, y el desarrollo posterior del 22@. Ese distrito impulsó la reconversión de antiguas áreas fabriles en un nuevo centro de innovación y actividad económica.

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El resultado es un paisaje en el que todavía sobreviven chimeneas, muros de ladrillo rojizo, estructuras fabriles y antiguas naves. Algunas se han rehabilitado como equipamientos culturales o espacios de trabajo, mientras otras comparten calle con edificios de nueva planta de lenguaje tecnológico, ligero e internacional. Uno de los ejemplos que cita el blog especializado en diseño es Can Framis, antigua fábrica textil reconvertida en museo de pintura contemporánea de la Fundació Vila Casas. La rehabilitación, según el medio, muestra que el patrimonio industrial puede actualizarse desde la arquitectura en lugar de conservarse como una pieza inmóvil.

El papa ha culminado su visita a la Sagrada Família bendiciendo la Torre de Jesucristo de la basílica. / Agencia EFE

La mezcla de playa, vida vecinal y presión urbana caracterizan a Poblenou en la actualidad

La posición litoral ha reforzado el crecimiento hotelero del barrio. Según Arquitectura y Diseño, la proximidad a la playa, al Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, al distrito tecnológico y a otros puntos estratégicos de la ciudad ha favorecido la llegada de hoteles al frente marítimo y al entorno del distrito. La publicación subraya que reducir Poblenou a esa expansión sería simplificar su interés urbano. Lo que distingue al barrio es la convivencia de escalas: torres, edificios corporativos, antiguas fábricas, pasajes tranquilos, plazas vecinales y una rambla central con una vida de barrio todavía reconocible.

Ese centro emocional es la Rambla del Poblenou, eje peatonal con comercios de proximidad, bares, restaurantes, mercados y vida vecinal. Ahí, según Arquitectura y Diseño, el barrio recupera una escala humana que contrasta con la imagen más corporativa del 2distrito y explica por qué muchos vecinos siguen describiéndolo como un pueblo dentro de Barcelona.

La misma mezcla define sus tensiones. Arquitectura y Diseño señala que Poblenou es hoy uno de los barrios más demandados de la ciudad, pero también uno de los que mejor reflejan debates urbanos como el turismo, la presión inmobiliaria, la transformación del tejido productivo, la pérdida de usos tradicionales y la necesidad de proteger la vida vecinal. En esa superposición de arquitectura de autor, rehabilitación patrimonial, espacios públicos, hoteles, vivienda, oficinas, equipamientos culturales y playa, el barrio ofrece una lectura directa de la transición entre la Barcelona industrial, la olímpica y la tecnológica.

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