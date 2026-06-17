La paz entre EEUU e Irán anticipa una bajada de precios: gasolina, gasoil, alimentos e hipotecas podrían abaratarse, pero a ritmo lento

Una persona echa combustible en una gasolinera de Barcelona. David Zorrakino / Europa Press.

La decisión de Estados Unidos e Irán de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra que mantienen desde el pasado 28 de febrero tendrá consecuencias directas para el bolsillo de los españoles. El pacto supondrá la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las principales arterias energéticas del mundo, cuyo cierre durante más de 100 días provocó una escalada sin precedentes en el precio del petróleo y, a su ritmo, de los combustibles, el transporte, la cesta de la compra y los billetes de avión y barco. Un encarecimiento que han terminado asumiendo los consumidores.

La firma del Memorando de Acuerdo entre Estados Unidos e Irán, prevista para el próximo viernes 19 de junio en la localidad suiza de Bürgenstock, traerá consigo una bajada “paulatina” de algunos de los precios que se dispararon durante el conflicto, según anticipan los analistas.

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Aunque los detalles del acuerdo aún no se han hecho públicos, el documento contempla “el levantamiento inmediato del bloqueo naval y la reapertura del estrecho de Ormuz durante 60 días sin peajes”. Esta recuperación del tránsito de buques comerciales, incluidos los petroleros, será el pistoletazo de salida para que se reduzca la presión sobre los precios de los combustibles y, a su calor, de los productos que más se han encarecido durante los meses de la guerra.

No obstante, la normalización no será inmediata. “Se espera que transcurra un tiempo antes de que los buques puedan navegar cómodamente por el estrecho debido a la presencia de minas y otros riesgos, lo que podría mantener una prima de riesgo en el mercado petrolero durante meses, si no más tiempo”, advierte Libby Cantrill, responsable de Políticas Públicas de PIMCO.

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José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, atiende a los medios tras el reciente acuerdo de paz alcanzado entre EEUU e Irán.

Las primeras caídas de precio tras el anuncio de acuerdo

Sebastian Paris Horvitz, director de análisis de LBP, considera que aunque el marco negociador sigue “pareciendo frágil a todas luces”, los incentivos de ambos países para cerrar definitivamente el conflicto son tan grandes que parece improbable una vuelta a la guerra.

“Los mercados del petróleo y del gas podrán, pues, normalizarse gradualmente. La fuerte caída del precio del barril de petróleo Brent transmite un cierto optimismo del mercado y parece lógica”, explica Horvitz.

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El experto sostiene además que la zona euro será una de las grandes beneficiadas por este nuevo escenario, después de haber sido una de las regiones más golpeadas por la crisis energética.

A su juicio, la moderación de los precios de la energía “debería tranquilizar a los bancos centrales en lo que respecta a las perspectivas de inflación”. Esto permitiría al Banco Central Europeo mantener los tipos de interés estables durante los próximos meses, una circunstancia que podría beneficiar a los hipotecados con préstamos a tipo variable que verían como la subida del euríbor puede desacelerarse e, incluso, frenar.

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Los mercados ya han comenzado a reaccionar. El barril de Brent para entrega en agosto cotizaba este martes por debajo de los 80 dólares por primera vez desde el 3 de marzo, tras registrar una caída del 3,79%.

Los cereales también bajan

El anuncio del acuerdo también ha tenido un impacto inmediato sobre las materias primas agrícolas. Los precios internacionales del maíz, el trigo y la soja han registrado fuertes descensos y se sitúan en mínimos de los últimos meses.

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Según explica a Efe el secretario general de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe), José Manuel Álvarez, el mercado internacional sigue “bajo presión” y la tendencia bajista se ha intensificado tras conocerse el principio de acuerdo entre Washington y Teherán.

“El factor más determinante ahora es la geopolítica: el anuncio de un acuerdo inicial para reabrir el estrecho de Ormuz ha hundido el precio del petróleo, y como los cereales suelen seguir esa tendencia por su relación con los biocombustibles, también han caído con fuerza, tocando mínimos de varios meses en maíz, trigo y soja”, afirma Álvarez.

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El operador europeo de mercados bursátiles Euronext de París abrió el martes la jornada con caídas del 1,75% del trigo, hasta cotizar a 199,75 euros la tonelada en los contratos más cortos. Mientras que el maíz retrocedió el 3,25%, hasta los 209,5 euros la tonelada. También la Bolsa de Chicago registró caídas del 2,25% en el maíz, del 10% en la soja y del 5,5 % en el trigo.

De trasladarse estas reducciones a la cadena de producción, los consumidores españoles podrían beneficiarse de un abaratamiento de productos básicos de gran consumo, como el pan y otros alimentos elaborados con cereales.

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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

¿Continuarán las ayudas anticrisis?

La proximidad del final de la guerra también reabre el debate sobre la continuidad de las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno español al inicio del conflicto y cuya vigencia expira el próximo 30 de junio. Unas medidas que contribuyeron a frenar la subida de precios.

Los sindicatos han pedido al Gobierno “precaución” a la hora de retirar unas ayudas que han contribuido a contener la inflación. “Los efectos de la guerra aún pueden durar y retirar las medidas antes de tiempo puede llevar a efectos económicos indeseables”, ha asegurado Unai Sordo, secretario general de CCOO.

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A su juicio, “hay que ser muy prudente porque estamos en manos de auténticos majaras y perturbados internacionales y yo no me acabo de fiar de la concreción del acuerdo y de la actitud que Israel vaya a tener respecto al mismo”.

La patronal comparte esa cautela y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, considera que las medidas adoptadas por el Ejecutivo han tenido un impacto “muy importante” para contener la inflación.

Por ello, recomienda al ejecutivo “esperar” a comprobar si el acuerdo se consolida antes de tomar decisiones. De momento, considera que estas medidas son las adecuadas.

“Coincido con el vicepresidente Carlos Cuerpo en que hay que estar viendo cada día cómo se tiene que gestionar el asunto (...) Tenemos que ver exactamente si esto es un final o no, ver cómo evoluciona, y en función de eso tendremos que decir qué es lo que tiene que ser necesario”, estima el presidente de la patronal.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Ricardo Rubio / Europa Press.

El impacto de la guerra tardará en desaparecer

Pese al optimismo de los mercados, los expertos advierten de que la firma del memorando no supondrá una reducción inmediata y significativa de los precios.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, recuerda que los efectos de la guerra sobre la producción mundial de petróleo seguirán presentes durante algún tiempo. “Es un elemento que va a estar con nosotros cierto tiempo”, señala.

Según explicó, la producción mundial sigue situándose aproximadamente un 15% por debajo de los niveles previos al conflicto y los inventarios permanecen en mínimos.

Por ello, aunque el conflicto se reconduzca y los precios lo reflejen con cierta rapidez: “No es seguro que los mercados sean capaces de capturar suficientemente las disrupciones en la oferta” ni tampoco el tiempo que va a tardar en restaurarse la producción, estima Escrivá.