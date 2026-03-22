El bonito pueblo donde nació el personaje español más legendario de la Edad Media: rutas, monasterios y fiestas para amantes de la historia

Vivar del Cid, en Burgos (Turismo Burgos).

España está salpicada de pueblos que, más allá de su belleza, guardan en sus calles y plazas el eco de leyendas, gestas y personajes que han forjado la historia del país. Muchos de estos enclaves, lejos de los grandes focos turísticos, conservan la memoria viva de episodios que han trascendido el tiempo y convertido en mito a figuras como el Cid Campeador. Y es precisamente en uno de estos rincones, a 10 minutos de Burgos, donde se encuentra Vivar del Cid, el pueblo que la tradición señala como lugar de nacimiento del héroe más legendario de la Edad Media española.

Vivar del Cid no es un destino de grandes monumentos ni de plazas abarrotadas, sino un enclave de paradas concretas y cargadas de significado, perfecto para una escapada desde Burgos y para quienes desean pisar el kilómetro cero de una de las rutas históricas más emblemáticas de España: el Camino del Cid, que sigue los pasos de Rodrigo Díaz desde Castilla hasta el Levante.

El origen de una leyenda

La tradición sitúa en Vivar el nacimiento de Rodrigo Díaz, el Cid Campeador, en el siglo XI. Aunque no quedan restos de la casa natal, el pueblo ha hecho de esa conexión su mejor carta de presentación. El punto más buscado por los viajeros es el Solar del Cid, un espacio señalizado que marca el lugar donde, según la leyenda, vino al mundo el caballero castellano. Allí se erige un conjunto conmemorativo sencillo pero evocador, donde leer la placa, hacerse la foto y sentir el inicio de un viaje que ha inspirado literatura, arte y cine durante siglos.

Vivar del Cid, en Burgos

Pero Vivar no solo mira al pasado: es también el arranque simbólico del Camino del Cid, una ruta turística y cultural que recorre media España y que convierte al pueblo en el punto de partida para quienes se lanzan a seguir los pasos del héroe, a pie, en bici o en coche, atravesando paisajes y ciudades donde la historia y la leyenda se funden. De hecho, toda la localidad está volcada al legado del castellano, pues desde los nombres de las calles hasta diversos monumentos escultóricos, todo evoca su estela legendaria.

El monasterio, el ‘Cantar’ y la memoria literaria

Vivar del Cid está también vinculado al texto que convirtió a Rodrigo Díaz en mito universal. En el Monasterio de Nuestra Señora del Espino, fundado en el siglo XV y regentado por clarisas, la tradición sostiene que se custodió durante siglos el Códice de Per Abbat, fechado en 1207 y considerado la versión más antigua del Cantar de mío Cid. Aunque el valioso documento se conserva hoy en la Biblioteca Nacional, el monasterio expone una copia exacta para los visitantes y un antiguo arcón asociado a su custodia, manteniendo viva la relación entre el pueblo y la literatura medieval.

La iglesia de San Miguel es otro de los puntos de interés, con reformas posteriores, pero siempre ligada al relato cidiano en las rutas turísticas. En la plaza del pueblo, la estatua del Cid es un recordatorio permanente de la figura del héroe, mientras que el mojón o Legua 0 marca oficialmente el inicio del Camino del Cid, invitando a quienes llegan a ponerse en marcha hacia la aventura.

Pero esto no es todo, pues cada 10 de julio, el pueblo celebra lo que se llaman las Jornadas Cidianas, una fiesta que conmemora la muerte del Cid en el año 1099. También hay que destacar el pueblo de Sotopalacios, apenas a dos kilómetros de distancia y donde se ubica un castillo del siglo XV, el cual, según algunos historiadores, fue construido sobre la casa solariega del Cid.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Cómo llegar

Desde Logroño, el viaje es de alrededor de 1 hora y 30 minutos por las vías AP-68 y AP-1 (hay peajes). Por su parte, desde León el trayecto tiene una duración de 1 hora y 45 minutos por la vía A-231.