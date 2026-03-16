Viajes

Las cascadas más bonitas de Burgos: rutas, saltos de agua y rincones de naturaleza que conquistan a senderistas y fotógrafos

Desde el Salto del Nervión hasta las cascadas de hielo en Neila, la provincia ofrece un catálogo de maravillas para explorar a pie y disfrutar en cualquier estación del año

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Cascada de Peñaladros, en Burgos
Cascada de Peñaladros, en Burgos

La provincia de Burgos esconde secretos naturales que rivalizan en belleza con los de destinos mucho más lejanos. La provincia presume de ser un paraíso para los amantes de la naturaleza y el senderismo, donde los ríos y las lluvias han esculpido durante siglos un gran número de cascadas que, en años de abundantes precipitaciones y deshielo, alcanzan su máximo esplendor. Estos espectaculares saltos de agua convierten a Burgos en un escenario que, por momentos, recuerda a los paisajes de Islandia, aunque se encuentran en pleno corazón de Castilla. Descubrirlos es adentrarse en rutas de senderismo únicas, donde el agua y la vegetación son protagonistas absolutos.

Este año, tras meses de lluvias y nieve, las cascadas burgalesas ofrecen un espectáculo natural difícil de igualar, con caudales repletos y rincones que parecen sacados de una postal. Aquí repasamos algunas de las más impresionantes y bellas, auténticos tesoros que invitan a explorar la provincia a golpe de bota y mochila.

Cascada de Peñaladros

En el Valle de Mena, el río San Miguel se precipita desde un farallón rocoso en la Cascada de Peñaladros, un salto de unos 13 metros que cae en un pozo de aguas esmeralda rodeado de frondosa vegetación. El acceso desde el pueblo de Cozuela ofrece dos rutas: una hasta la base del salto y otra desde arriba para contemplar el conjunto desde las alturas. Es un paraíso escondido, ideal para una escapada de naturaleza.

Cascada de San Miguel

En las inmediaciones del Alto de Peña de Angulo, haciendo frontera con Álava, la Cascada de San Miguel se muestra en todo su esplendor solo durante periodos de lluvias intensas o deshielo. Con su caída de 200 metros, es uno de los grandes tesoros ocultos de la comarca de Las Merindades. El acceso es una ruta de cuatro kilómetros desde el Puerto de Angulo, frecuentada por senderistas y fotógrafos que buscan capturar el salto en su máximo apogeo.

Salto del Nervión

Salto del Nervión, en Burgos
Salto del Nervión, en Burgos (Adobe Stock).

Con una caída de 222 metros, el Salto del Nervión ostenta el título de la cascada más alta de la Península Ibérica. Situada entre Burgos y Álava, es accesible desde el Parque Natural de Monte Santiago, en la parte burgalesa. El sendero más popular, de unos tres kilómetros, atraviesa un bosque de hayas antes de llegar a un acantilado desde el que se precipita el agua en un espectáculo sobrecogedor. En épocas secas, la cascada puede desaparecer, así que la mejor época es tras lluvias o deshielo.

Cascada de Yeguamea

En las inmediaciones de Fuenteodra, la Cascada de Yeguamea es una maravilla natural del Geoparque Mundial UNESCO de las Loras. Solo aparece en épocas de lluvias o deshielo, cuando el agua brota de la roca caliza acompañada por dos pequeñas surgencias conocidas como “los potrillos”. Es una ruta ideal para senderistas, con paisajes que combinan praderas, pozos y formaciones kársticas.

Cascada de Valdelateja

En el Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón, la Cascada de Valdelateja destaca por su fácil acceso y su entorno de vegetación exuberante: encinas, quejigos, tejos… El salto no es el más grande, pero su belleza y la transparencia de sus aguas lo convierten en un lugar perfecto para descansar y desconectar.

Cascada de Las Pisas

Cascada de las Pisas, en
Cascada de las Pisas, en Burgos

La Cascada de Las Pisas es una sucesión de saltos escalonados por los que descienden las aguas del río de la Gándara, en el noroeste de Las Merindades. El acceso parte de Villabáscones de Bezana, cruzando un bosque de avellanos, acebos, hayas y robles en una ruta sencilla de tres kilómetros. El sonido del agua y la poesía del entorno convierten este rincón en una experiencia sensorial.

Cascada de Rojas

La Cascada de Rojas, cerca de Poza de la Sal, se esconde en el desfiladero de Las Cuevas. El sendero parte del pueblo de Rojas y, además del salto, permite descubrir una gran cueva con una imagen de la Virgen. El entorno recuerda la importancia histórica del camino que unía el pueblo con el santuario de Santa Casilda.

Cascadas de Altuzarra

En la Sierra de la Demanda, bajo el pico más alto de Burgos, una ruta circular de siete kilómetros desde Santa Cruz del Valle Urbión lleva a las Cascadas de Altuzarra: Salto Chico, Salto Medio y Doble Salto. Entre bosques de montaña y paisajes de agua, es una escapada imprescindible para los amantes del trekking.

La impresionante cascada de Noruega que tiene 655 metros de altura y una caída de casi 300 metros: se llega a través de una bonita ruta.

Cascadas de hielo en Neila

En el Parque Natural de las Lagunas de Neila, a 1.800 metros de altitud, el invierno trae consigo la formación de cascadas de hielo. Son el resultado de la congelación de los desagües y corrientes de agua que bajan desde las lagunas glaciares, creando un escenario único para la práctica de la escalada en hielo y el turismo de aventura.

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